Když ji organizátoři Vuelty v roce 2010 zařadili do itineráře závodu poprvé, chtěli z ní učinit španělský Mont Ventoux, ikonu s ještě vyšším vrcholem a delším, 21kilometrovým stoupáním, než má Obr z Provence.
Dvakrát sem vyslali peloton, jenže pak narazili. Na ochranu přírody. Na legislativu národních parků. Stoupání se nachází přímo uprostřed národního parku Sierra de Guarrama. Davy lidí a konvoj závodu tlačící se nahoru byly pro zdejší křehký vysokohorský ekosystém příliš devastující. Úřady dlouho říkaly Vueltě ne.
A tak se Bola del Mundo vrací do programu závodu teprve potřetí v historii. Poprvé po třinácti letech.
Každopádně: Je to opravdový cyklistický zabiják.
Jezdci budou šplhat nahoru místy hlemýždím tempem terénem, kde může dojít k významným rozdílům.
„Díval jsem se jako kluk na televizi, když se sem v roce 2012 drápali nahoru Contador, Rodríguez a Valverde. Je to vážně tvrdé a ikonické stoupání,“ říká Jonas Vingegaard.
Co na něm předvede? Jakou taktiku jeho tým Visma zvolí?
„Poslední týden jsme jeli více defenzivně a také v sobotu budeme přemýšlet defenzivněji,“ naznačil. „Půjde nám hlavně obranu červeného dresu. I když vyhrát nahoře v červené by bylo krásné.“
Co proti němu nasadí tým UAE ve jménu Joaa Almeidy?
Teď je čas říct v UAE „Všichni za Joea“, zapomenout na týmové spory, na hádky kolem odchodu Juana Ayusa, na honbu za etapovými prvenstvími v podání Jaie Vina i Marka Solera, klidně i na Vineův puntíkatý dres. Protože v sázce je dres barvy červené. Ten nejcennější.
„Sestava UAE je velmi silná, mají schopnosti jet tvrdě na špici po velmi dlouhou dobu, mohou zaútočit klidně i před závěrečným kopcem,“ říká Vingegaard a vzápětí připomíná: „Není žádným tajemstvím, že i některé další týmy chtějí sobotu pořádně ztížit.“
Má na mysli především partu Red Bullu - Bory, která je odhodlána atakovat třetí místo v držení Toma Pidcocka. Ze čtvrté pozice za ním Jai Hindley zaostává o 39 sekund.
Vingegaardův vzkaz ze Salamanky
Páteční sprinterská 19. etapa z periferie Valladolidu do Guijuela měla být klidem před bouří. Zároveň se stala i jakousi připomínkou dávných časů, v nichž Vuelta ještě postrádala svoji současnou vizáž závodu nesčetných stoupání a servírovala naopak spoustu právě takových etap táhnoucích se vyprahlým španělským vnitrozemím.
Trasa závodu se v pátek vinula po kastilské náhorní plošině mezi žlutými vyschlými poli a loukami, po silnicích s rozpraskaným asfaltem, mezi stády krav, skrz městečka a vesnice ospalé v čase španělské siesty.
Koneckonců i ten policista na křižovatce tři kilometry před cílem, který tu důležitě stál s píšťalkou v puse, divoce mával rukama, každou chvíli pískal a snažil se řídit provoz před příjezdem cyklistů, jakoby byl vystřižený odkudsi z minulosti. Kdekomu se při pohledu na něj musel vybavovat Louis de Funes a jeho četník ze St. Tropez.
Jakub Otruba šlapal 96 kilometrů sám před pelotonem, když jeho původní parťák Victor Guernalec z týmu Arkea po pár kilometrech snahy dospěl při konzultaci se svým sportovním ředitelem k názoru, že to v sílícím protivětru nemá smysl, stáhl se do pelotonu a nechal v tom českého kolegu vymáchat samotného.
A tak Otruba uháněl před pelotonem 96 kilometrů sám a sám.
„Na týmové poradě mi před etapou řekli, že dnes mám jít do úniku, ať je tým vidět, tak jsem splnil úkol. Nohy jsem měl dobré,“ usmíval se později.
Vysloužil si body a prize money za vítězství na rychlostní prémii v Salamance i cenu pro největšího bojovníka dne, ale také žlutou kartu za nepovolenou pozici při sjezdu.
„Cože?“ divil se, když se o ní za cílem dozvěděl. „Tak to teda nevím proč. Fakt? Aha. No to mě překvapilo, vždyť já na rám nelehal.“
Přesto byl i ten páteční „klid před bouří“ z pohledu celkové klasifikace narušen okamžikem, kdy se zablesklo. Takříkajíc z čistého nebe.
Prémie v Salamance, 59 kilometrů před cílem.
Vpředu stále šlapal Otruba, za ním přijížděl peloton. Mads Pedersen si pojede pro další body, panovalo všeobecné mínění. Jenže... nejel.
Najednou se tu zjevil červený dres.
„Byli jsme v dobré pozici, tak jsme se vydali pro bonus,“ líčil Vingegaard. „Šlo o improvizaci. Prostě jsme viděli, že jsme v balíku vepředu, tak jsme si řekli: Proč to nezkusit. Čtyři sekundy bonusu nejsou moc, ale pokud jsme si je mohli vzít, za trochu úsilí rozhodně stály.“
1. Otruba, 2. Vingegaard, 3. Jorgensen, znělo pořadí na prémii.
Almeida si snahy Vismy všiml příliš pozdě, byl zaskočen, snažil se ještě posunout do popředí, ale marně.
Vingegaard sice vykazoval ve třetím týdnu závodu známky únavy, ovšem tohle byla i pro něj morální vzpruha.
Současně šlo i o jistý vzkaz týmu UAE: Jen se podívejte, jsme soudržní, nápadití, takticky protřelí - a ukážeme vám to také v sobotu.
Jestliže se momentum v dynamice závodu ve čtvrteční časovce dočasně vychýlilo k Almeidovi, nyní se vrátilo k Vingegaardovi.
Až po etapě se ukázalo, že před spurtem v Salamance došlo i k neobvyklé dánské dohodě napříč týmy. Pedersen z Lidl - Treku, jasný lídr bodovací soutěže, totiž potvrdil médiím, že před prémií mu Vingegaard prozradil svůj úmysl, a proto se sám držel zpátky, aby krajana o bonus nepřipravil.
„Věděl jsem, že se to stane. Oba jsme Dánové, nechtěl jsem mu tedy v jeho snaze překážet,“ řekl Pedersen. „Pro Jonase byl ten bonus důležitý a právě teď ho potřeboval rozhodně víc než já další body. Takže coby Dán jsem neviděl smysl v tom, abych se tam tlačil před něj.“
Obtížnost se bude stupňovat
Ze 40 sekund Vingegaardova náskoku je tedy po páteční etapě čtyřiačtyřicet. „V sobotu večer vám řeknu, jestli byl takový náskok dostačující,“ pronesl Vingegaard na tiskové konferenci.
„Bude to velmi klikatá etapa, prakticky bez roviny,“ řekl o sobotní porci práce sportovní ředitel Vuelty Fernando Escartin.
Náročnost této etapy, dlouhé 164 kilometrů, se bude stupňovat. Nejprve dva vrcholy 3. kategorie na západ od Madridu. Potom výšlap 2. kategorie na Alto de León. A potom už přijde čas Navecerrady. Stoupání, které bylo klasikou Vuelty, především v 80. a 90. letech.
Přičemž Bola del Mundo je vlastně jakousi prodlouženou paží tohoto stoupání.
Na jezdce nejprve čeká 50 kilometrů před cílem první výšlap na Navecerradu, prémii 1. kategorie, z obtížnější strany od severu, zvané „siete revueltas“. Po dosažení vrcholu a sjezdu do údolí se pak nahoru vydrápají znovu, z poněkud lehčí strany od jihu se závěrečnou záludnou 10procentní pasáží - a především s přídavkem v podobě Boly del Mundo.
Tady přijde ta pravá hrůza. Tříkilometrová úzká betonová cesta se sklonem až 23 procent do 2253 metrů na větrnou horu. Žádný vrchol Vuelty neležel letos výš. A jen Angliru mělo stejně jako Bola kategorizaci vrcholu nejvyšší kategorie.
Z ekologických důvodů nebudou veřejnost ani týmové vozy na závěrečnou pasáž vpuštěni. Jak úplně odlišná scenérie to bude oproti premiéře Boly v roce 2010.
Také tehdy šlo o předposlední etapu.
A také tehdy měl před ní Vincenzo Nibali, mladý lídr týmu Liquigas, v červeném dresu méně než minutový náskok před svým největším sokem, Ezequielem Mosquerou ze stáje Xacobeo Galicia. Padesát sekund je dělilo.
Načež se na Bole odehrálo drama.
Nibaliho pouť za slávou
Až do čtyř a půl kilometru před cílem tu Roman Kreuziger v roli superdomestika táhl svého lídra Nibaliho. Potom už se naplno rozehrál souboj dvou kandidátů titulu. Čtyři kilometry před metou zaútočil Mosquera a ujížděl. Nibali se vydal za ním, sjel ho. Špalíry fanoušků podél uzounké silnice ječely jak pominuté.
Na posledních 2800 metrech přišel další útok Mosquery. Španěl tančil v pedálech. Nibali tuhnul, po chvíli ztrácel 10 sekund, pak 15, dostával křeče. Kilometr před cílem už to bylo 19 sekund. Měl se snad jeho sen o titulu z Vuelty rozplynout v houstnoucí mlze na Bola del Mundo?
Ital hledal extra sílu, se kterou by se opřel do pedálů. Najednou ji zase měl. Křeče povolily, nohy šlapaly, už viděl, jak se přibližuje Španělovi. Takový pohled je tím nejlepším elixírem. Mosquera naopak pochopil: Tuhle Vuletu neovládnu. Domácího borce to demotivovalo, ztrácel rychlost. Těsně před cílem se Nibali ocitl těsně za ním. Mosquera vyhrál etapu, ale prohrál Vueltu.
Vincenzo Nibali byl šampionem!
Za cílem vyplázl sicilský „žralok“ jazyk, bolest z nohou rázem mizela.
„Myslím, že jsem předvedl výjimečnou jízdu,“ řekl reportérům, takřka v slzách. „Věděl jsem, že Mosquera by musel být supersilný, aby mě porazil. Můj tým jel skvěle. Co ještě mám říci? Vyhrál jsem Grand Tour. Splnil se mi dětský sen. Jsem tak šťastný.“ Přijel k němu Kreuziger, základní kámen jeho úspěchu, objali se. Dokázali to.
Roberto Amadio, šéf Liquigasu, zářil: „Vincenzo je šampionem, na kterého italská cyklistika tak dlouho čekala.“
Na cyklistickém nebi se tehdy rozzářila nová superstar.
S odstupem patnácti let Kreuziger o Bole říká: „Hlavně ta poslední stěna je fakt těžká. Ale ve 20. etapě už je to hodně i o tom, kdo to má jak v hlavě nastavené a jak moc chce ještě trpět na kole.“
Senzační třetí místo v pořadí Vuelty tehdy vybojoval Slovák Peter Velits. „Kopec na Navacerradu byl na španělské poměry ještě celkem přívětivý,“ vzpomíná. „Jenže pak se zahnulo po úzké panelce na Bolu del Mundo, člověk nic neviděl a pořád jen šlapal nahoru a nahoru. Jak jsem ale byl namotivovaný, tak jsem to stoupání vyjel paradoxně celkem dobře.“
UCI později anulovala Mosquerovo etapové vítězství za údajný doping. Španělský soud sice postih kvůli jistým „nesrovnalostem“ zrušil, přesto UCI Mosqueru do výsledkové listiny nevrátila.
Podruhé se Bola del Mundo objevila v itineráři závodu v předposlední etapě ročníku 2012. Na vrcholu byl v souboji uprchlíků první Rus Denis Meňšov, o 20 sekund před Richiem Portem, zatímco Alberto Contador tu potvrdil celkový triumf v souboji s Joaquimem Rodríguezem.
Mimochodem: rozdíl mezi nimi byl 44 sekund. Stejný, jaký je nyní mezi Vingegaardem a Almeidou.
Třináct let se sem potom Vuelta nevydala.
Až zase dnes.
„Bude to těžké, přetěžké,“ ani nemusí připomínat Vingegaard.
Ale snad to bude především o sportu. O bitvách velikánů na kolech. Snad závod dospěje na vrchol. Cena, kterou už Vuelta letos zaplatila za svoji „vstřícnost“ demonstrantům, byla více než vysoká.