BITTNERŮV ZÁPISNÍK Z VUELTY: Sprint je o intuici. Snad přijde ještě šance

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

„Vuelta vstoupila do poslední části. Musím říct, že středeční sprinterská etapa a nedělní dojezd do Madridu mě trošku hnaly, abych zvládl všechny kopce ve druhém týdnu. Je fajn, že ještě budeme mít jednu šanci. Snad to vyjde,“ uvádí český cyklista Pavel Bittner ve třetím dílu svého Zápisníku z premiéry na španělské Grand Tour. Dále rozebírá, jak se v horách bojuje s časovým limitem i jak po dlouhých dnech v sedle regeneruje.