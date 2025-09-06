Aktivisty znásilněná Vuelta. Vyhazují nás, ale neodstoupíme, tvrdí Izraelci

Opět tak demonstranti znásilňují závod k obrazu svému.
Pod pódiem pro prezentaci týmů dominují palestinské vlajky. Zhruba stovka protestujících tu cyklisty víceméně ignoruje, zato jakmile hlasatel na chvíli umlkne, spustí skandování protiizraelských hesel.
Aby bylo jasno, tito demonstranti v drtivé většině nejsou arabští imigranti, ani jejich potomci, ale etničtí Španělé všech věkových skupin, od studentů po důchodce. Chtějí na sebe upozornit za každou cenu. Přicházejí vybaveni pánvičkami, hrnci, plecháčky, naběračkami, bubínky a tlučou do všeho možného. Hlavně ať je rámus.
Právě tady, u autobusu Izraelců, byste očekávali další početné srocení demonstrantů, jenže světe, div se, není tu ani jeden. Vysvětlení? Tady přece nejsou televizní kamery.