Aktivisty znásilněná Vuelta. Vyhazují nás, ale neodstoupíme, tvrdí Izraelci

Premium

Fotogalerie 13

Palestinští aktivisté kolem trati na Vueltě | foto: Reuters

Tomáš Macek
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - A zase jsou tady. Skupiny propalestinských aktivistů se shlukují i u pátečního startu cyklistické Vuelty v kantábrijském městečku Cabezón de la Sal. V den, kdy na peloton čeká jedna z nejtvrdších zkoušek, děsivé Angliru.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Opět tak demonstranti znásilňují závod k obrazu svému.

Pod pódiem pro prezentaci týmů dominují palestinské vlajky. Zhruba stovka protestujících tu cyklisty víceméně ignoruje, zato jakmile hlasatel na chvíli umlkne, spustí skandování protiizraelských hesel.

Aby bylo jasno, tito demonstranti v drtivé většině nejsou arabští imigranti, ani jejich potomci, ale etničtí Španělé všech věkových skupin, od studentů po důchodce. Chtějí na sebe upozornit za každou cenu. Přicházejí vybaveni pánvičkami, hrnci, plecháčky, naběračkami, bubínky a tlučou do všeho možného. Hlavně ať je rámus.

Právě tady, u autobusu Izraelců, byste očekávali další početné srocení demonstrantů, jenže světe, div se, není tu ani jeden. Vysvětlení? Tady přece nejsou televizní kamery.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

Vondroušová se zranila a před čtvrtfinále odstoupila. Lehečka a Krejčíková prohráli

Obrovská smůla pro Markétu Vondroušovou, do čtvrtfinále tenisového US Open proti světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska nenastoupila kvůli zranění kolene. V New Yorku končí i Barbora...

Alcaraz jasně přehrál Djokoviče a je prvním finalistou US Open, hrát bude Sinner

Aktualizujeme

Na grandslamovém US Open jsou v pátek na programu obě semifinále mužské dvouhry. Prvním postupujícím do nedělního zápasu o titul se stal Španěl Carlos Alcaraz, který porazil Srba Novaka Djokoviče...

5. září 2025,  aktualizováno  6.9

Aktivisty znásilněná Vuelta. Vyhazují nás, ale neodstoupíme, tvrdí Izraelci

Premium

Od našeho zpravodaje ve Španělsku A zase jsou tady. Skupiny propalestinských aktivistů se shlukují i u pátečního startu cyklistické Vuelty v kantábrijském městečku Cabezón de la Sal. V den, kdy na peloton čeká jedna z nejtvrdších...

6. září 2025

Vítězné pumpování devatenáctileté Košárkové. Na MS obhájila titul

Sabina Košárková obhájila titul mistryně světa v cyklistické disciplíně pump track. Na šampionátu ve švýcarském Monthey porazila česká bikerka ve finále o dvě desetiny sekundy domácí Christu von...

5. září 2025  21:10,  aktualizováno  23:29

Kramarič vystřelil Chorvatsku výhru na Faerských ostrovech, uspěla i Francie

Chorvatští fotbalisté zvítězili v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech 1:0 a ve skupině L jsou nadále stoprocentní. Patří jim druhé místo za Českem, k dobru však mají dva zápasy. O...

5. září 2025  22:57

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

5. září 2025  19:30,  aktualizováno  22:43

Hradec v Lize mistrů vyhrál na ledě Bernu, Kometa padla v Bolzanu

Hokejisté Hradce Králové slaví první vítězství v letošním ročníku Ligy mistrů. Na ledě švýcarského Bernu uspěli 3:2 po prodloužení. Mistrovská Kometa naopak ve třetím kole poprvé ztratila. Přestřelku...

5. září 2025  22:23

ZNÁMKY: Jak se vám čeští fotbalisté v kvalifikaci Černé Hoře líbili

Střelci gólů Červ s Černým? Brankář Staněk? Nebo někdo jiný? Kdo vás z českých fotbalistů v Černé Hoře zaujal? Čeští fotbalisté ve svém pátém vystoupení v kvalifikaci o postup na mistrovství světa...

5. září 2025  22:10

Po dlouhém boji s nemocí zemřel dvacetiletý hokejista Weitz ze Slavie

Smutná zpráva zasáhla hokejovou Slavii. Po dlouhém boji s leukémií zemřel dvacetiletý Sebastian Weitz, pražský klub to oznámil na sociálních sítích.

5. září 2025  21:41

Siniaková s Townsendovou padly ve finále čtyřhry, titul z US Open jim unikl

Tenistka Kateřina Siniaková na druhý deblový titul na grandslamovém US Open nedosáhla. S Američankou Taylor Townsendovou, která usilovala o svůj první triumf před domácím publikem, prohrály ve finále...

5. září 2025  17:55,  aktualizováno  20:39

Jedenadvacítka v kvalifikaci o ME zdolala Skotsko. Trefili se Kričfaluši a Eduardo

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem. Na lavičce si odbyl úspěšnou premiéru trenér Michal Bílek, který je u týmu od nového cyklu...

5. září 2025  20:13,  aktualizováno  20:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

5. září 2025  19:02

Nejrychlejší čas v trénincích v Monze zajel Norris, dařilo se i jezdcům Ferrari

Nejrychlejší čas v trénincích na Velkou cenu Itálie formule 1 zajel Brit Lando Norris z McLarenu. V obou trénincích byl druhý loňský vítěz závodu v Monze Charles Leclerc z domácího Ferrari, první...

5. září 2025  15:29,  aktualizováno  18:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.