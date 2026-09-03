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Vuelta ONLINE: Vyhlíží se souboj favoritů. Zatřesou andaluské výšlapy pořadím?

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Sledujeme online   12:33

Enric Mas v obklopení svých týmových kolegů z Movistaru. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

Po rovinatých dnech míří peloton cyklistů španělské Vuelty opět do hor. V pohoří Los Filabres se vyhlíží bitva favoritů celkového pořadí. Uhájí Enric Mas na obávaném vrcholu Calar Alto červený trikot? Sledujte dvanáctou etapu od 13:07 v podrobné online reportáži.

„Trasa prověří odolnost všech jezdců. Čeká nás pět kategorizovaných stoupání a přes 4 400 nastoupených metrů. Závěrečná dvojice Velefique a Calar Alto ukáže síly elitních vrchařů a může pořádně zamíchat celkovým pořadím,“ hlásí jeden ze stavitelů trasy Fernando Escartín.

ONLINE: 12. etapa (Vera - Calar Alto, 166,5 km)

Celý průběh můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Vyráží se z pobřežního města Vera a na peloton čeká 166 kilometrů dlouhá trasa s 4 460 výškovými metry. Míří se do vnitrozemí přes stoupání třetí kategorie Alto del Cabecico a Alto de Cóbdar, na něž naváže dvojkové Collado Garcia. Po rychlostní prémii ve Velefique, ležící 43 kilometrů před cílem, pak odstartuje velké finále.

Nejprve na jezdce čeká prudký Alto de Velefique (13,1 km o průměru 7,2 %) s až patnáctiprocentními maximy. A po něm už závěrečný, 17 kilometrů dlouhý výšlap k astronomické observatoři Calar Alto ve výšce 2 153 metrů nad mořem, kde se naposledy v roce 2017 radoval kolumbijský vrchař Miguel Ángel López. Průměrný sklon je 5,6 %, nejprudších je prvních sedm kilometrů, kde číhá i rampa s osmnácti procenty!

12. etapa Vuelty. / Unipublic

Po odstoupení Tadeje Pogačara je souboj o červený trikot stále teprve na začátku. Už pátým dnem v něm jede domácí Enric Mas z Movistaru, který drží náskok 1:18 minuty na Primože Rogliče z Red Bullu. Třetí Felix Gall z Decathlonu ztrácí dalších 21 sekund.

Ale vyzvat všechny bude znovu chtít i britský mladíček a držitel bílého dresu Oscar Onley z Ineosu a zapomenout nemůžeme ani na současného krále hor z Tour de France Richarda Carapaze (EF) či Mathiase Skjelmoseho z Lidl-Treku.

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Pro vítězství si však ani jeden z nich nakonec nemusí dojet.

V pohoří Los Filabres, které je součástí Sierry Nevady, je profil dvanáctého dějství velkým lákadlem i pro jezdce z úniku. Především vrchařská elita týmu UAE Emirates v čele s Pavlem Sivakovem či Jayem Vinem bude chtít bez svého lídra opět zabojovat o etapu.

Tak kdo to nakonec bude?

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Vuelta ONLINE: Vyhlíží se souboj favoritů. Zatřesou andaluské výšlapy pořadím?

Sledujeme online
Enric Mas v obklopení svých týmových kolegů z Movistaru.

Po rovinatých dnech míří peloton cyklistů španělské Vuelty opět do hor. V pohoří Los Filabres se vyhlíží bitva favoritů celkového pořadí. Uhájí Enric Mas na obávaném vrcholu Calar Alto červený...

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