Vuelta ONLINE: Pogačar v červeném, v Katalánsku číhá vítr i stoupání Paüls

Po padesátikilometrovém sólu v úterní andorské etapě si Tadej Pogačar vybudoval více než tříminutový polštář v čele celkového pořadí a tentokrát se útok muže v červeném neočekává. Profil pátého dějství totiž nahrává spíše klasikářům a sprinterům, přestože o klasický rovinatý dojezd tak úplně nepůjde.
Peloton odstartuje z historického Falsetu v srdci vinařského regionu Priorat a po zvlněném úvodu zamíří k pobřeží Středozemního moře. První polovina etapy nabídne ideální prostor pro vytvoření denního úniku, výraznější zvýšení tempa se pak předpokládá v rovinaté pasáži okolo řeky Ebro.
ONLINE: 5. etapa (Falset - Roquetes, 171 km)
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Právě na otevřených úsecích u měst Deltebre a Amposta hrozí silný boční vítr, který by peloton mohl roztrhat dříve, než se vůbec přiblíží k rozhodujícím stoupáním. Po sprinterské prémii v Tivenysu zhruba 59 kilometrů před cílem se začne terén znovu vlnit.
Klíčový bod středeční etapy přichází 28 kilometrů před páskou – kopec třetí kategorie Alto de Paüls (3,5 kilometru s průměrným sklonem 7,1 %), přičemž nejprudší pasáže přesahují až deset procent. Právě tady by se týmy jako Lidl-Trek či Visma měly pokusit nasadit ostré tempo, aby se zbavily ryzích sprinterů.
Z vrcholu Paüls zbývá do cíle necelých 24 kilometrů. Po sjezdu do Xerty čeká závodníky rovinatý příjezd přes Tortosu do Roquetes, kde budou mít případní odpadlíci deset kilometrů na smazání ztráty.
Hlavním favoritem na vítězství je vítěz druhého dějství Matthew Brennan z Vismy. Nizozemská stáj má navíc k dispozici i hvězdného Wouta van Aerta. Proti nim bude stát především Mads Pedersen z Lidl-Treku. A rychlost na pásce má i Kaden Groves z Alpecinu či Jordi Meeus (Red Bull), otázkou však zůstává, v jakém složení vedoucí skupina do Roquetes nakonec dorazí.
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