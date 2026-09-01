Vuelta ONLINE: Šance pro únik, nebo snad sprintery? Peloton se znovu rozjíždí

Jde o celkem nevyzpytatelné dějství.
„Jede se po klikatých cestách a peloton čeká spousta menších kopců. Sprinterské týmy by mohly kontrolovat situaci, ale pokud povolí, šanci mohou mít i jezdci v úniku,“ vyhlíží Fernando Escartín, jeden z tvůrců trasy.
ONLINE: 10. etapa španělské Vuelty
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Začíná se ve městě Alcaraz, cíl hostí Elche de la Sierra. Na 184 kilometrech musí jezdci nastoupat přes 2700 výškových metrů.
Na trase se nacházejí i tři klasifikované kopce třetí kategorie, přičemž z posledního z nich bude do cíle zbývat jen něco málo přes dvacet kilometrů.
I samotný závěr vede do mírného stoupání, ovšem, pokud bude v tuto chvíli peloton pohromadě, rychlíci jako Brit Matthew Brennan z Vismy, který už vyhrál dvě etapy, by mohli větřit dobrou příležitost.
Po odstoupení Slovince Tadeje Pogačara drží červený dres Španěl Enric Mas z Movistaru, který má k dobru na druhého Slovince Primože Rogliče z Red Bullu 1:18 minuty. Třetí je Rakušan Felix Gall z Decathlonu, jenž má manko 1:39 minuty.
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Jan Hirt z NSN figuruje na 22. příčce s odstupem 31:05 minuty.
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