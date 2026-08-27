Vuelta ONLINE: Další náročný den. Kopce, šotolina a cílová páska po sjezdu

Technický ředitel Vuelty šesté dějství shrnul slovy: „Bude to určitě dost zábavná a zajímavá etapa, která prověří závodníky po všech stránkách.“
Skutečně nabízí mnohé. Náročná stoupání, technické sjezdy po klikatých silničkách, hrozící vítr, a dokonce i úsek po šotolině.
ONLINE: Šestá etapa španělské Vuelty
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Od prvních kilometrů se začne mírně stoupat, po třiceti kilometrech peloton najede na úvodní vrchařskou prémii dne, která je označená druhou kategorií a měří přes 14 kilometrů.
Hned po ní následuje ještě jedna „dvojka“ a pak dlouhý sjezd. „Ale o nic lehkého nepůjde. Silnice jsou dost klikaté a technické,“ popisuje Escartín.
Poté jezdci zdolají další vrchařskou prémii druhé kategorie, načež přijde na řadu nejnáročnější kopec – Puerto El Bartolo.
Právě na něm se nachází skoro tříkilometrový úsek po šotolině. Celkem stoupání zabere devět kilometrů a v průměru má přes sedm procent, přičemž maximum šplhá nad patnáct procent.
Z něj následuje další rychlý a technický sjezd, načež do cíle v Castelló bude zbývat už jen necelých deset kilometrů po rovině.
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Mohlo by jít o dobrou příležitost pro únik, ale dá mu tým UAE Emirates se suverénem Tadejem Pogačarem šanci?
Slovinec zatím Vueltě naprosto vládne, už vyhrál dvě etapy a v celkové klasifikaci má k dobru 3:21 minuty na krajana Primože Rogliče z Red Bullu. Třetí Španěl Enric Mas z Movistaru ztrácí 3:32 minuty. Jan Hirt je 23. s odstupem 9:47 minuty.
Jak etapa dopadne?
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