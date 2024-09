Nejde to, nemůžu šlapat. Jak van Aert kapituloval a O’Connor se v mlze ztratil

TOUJOURS EN ROUGE ! 😍



Quelle fin de course de Ben O'Connor ! Il n'a pas paniqué en perdant contact avec le groupe des favoris et a tout donné pour conserver le maillot rouge pour 5 secondes ! 💪



STILL IN RED! 😍



Heroic ride from Ben O'Connor who fought like a lion to keep the… https://t.co/0qQM4zblIX https://t.co/OQhvySaYiw