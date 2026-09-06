Senzační vítěz, smažící se Vuelta a červený poplach. Jak i Mas žádal: Zpomal!

Vůbec bylo zajímavé poslouchat názory v novinářské mixzóně u startu v Jaénu a potom je konfrontovat s realitou.
Nejen co se veder týče.
Hugo Houle z Alpecinu vedl krátce po poledni vyjednávání jezdců s jury a organizátory, jak s extrémními teplotami naložit. Načež dorazil mezi novináře a řekl: „Dnes se zatím etapa zkracovat nebude. Ale organizátoři jsou otevřeni některým našim nápadům.“
V průběhu etapy se pak Houle stane druhým z pěti cyklistů, kteří toho dne vzdají.
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Joxean Fernandéz Matxin, sportovní ředitel UAE, u týmového autobusu líčil, jak o den dříve zkolaboval Pavel Sivakov a z osmičlenného týmu UAE tudíž zůstali v závodě už jen čtyři jezdci, k čemuž dodal: „Pořád nám všichni vyčítali, že ostatní týmy nenecháváme vyhrát. Tak teď mají větší příležitost vítězit, ne?“
Realitou nadcházejících hodin bude, že Kevin Vermaerke z UAE se pustí do odvážného sólového úniku z početné skupiny uprchlíků, vypracuje si náskok až půldruhé minuty, aby posléze on a jeho tým skutečně nechali vyhrát jiné.
René Andrle, sportovní ředitel NSN, na startu tvrdil: „Dnes to bude ideální etapa pro Honzu Hirta, chceme to s ním v úniku zkusit. Pomůžeme mu do něj a uvidíme, jak se s tím popere. Snad to bude dobrý.“
Skutečnost: v úniku bude zastupovat stáj NSN Pau Martí, zatímco Hirt se opět až do cílového stoupání pokusí držet ve zužující se skupině favoritů celkového pořadí, v závěru z ní odpadne a celkově si pohorší z 19. na 21. místo.
A selection of the best photos from stage 14! 😍🤗— La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2026
¡Aquí tenéis las mejores fotos de la etapa 14! 😍🤗#LaVuelta26
📸 @cxcling pic.twitter.com/xXySmKvGQo
Juan Manuel Garate, sportovní ředitel stáje EF Education, se před etapou rozhovořil o tom, že „Enric Mas sice vypadá velmi silně, ale Vuelta byla vždycky nepředvídatelná“. Ujistil, že Richard Carapaz ani se ztrátou 3:53 minuty stále nesložil zbraně a mohl by se pokusit i o další útok na dlouhou vzdálenost jako ve čtvrtek.
Skutečnost: zůstane jen u slov. Když Carapaz konečně zaútočí, bude to až na cílovém stoupání a navíc spíše demonstrativně než drtivě.
Felix Gall, lídr Decathlonu, pro změnu po polední týmové prezentaci v Jaénu pronesl: „Nemám v takovém počasí chuť příliš riskovat.“
Skutečnost: v soukromém souboji topfavoritů se odhodlá prověřit Enrika Mase a dá mu tím najevo: Ještě ode mě na téhle Vueltě klid mít nebudeš.
A co říkal na startu Enric Mas? Opět jednou vzpomínal, že na stoupání Sierra de la Pandera, kam se chystají, nemá z minulosti dobré vzpomínky, protože v roce 2022 tu také bojoval o titul s Primožem Rogličem a Slovinec mu ujel o 28 sekund. „Primož do toho šel tehdy tvrdě a já se hodně trápil,“ připomněl.
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Tentokrát to bude jiné. On naopak výrazně potrápí Rogliče.
A abychom nezapomněli... Na startu v Jaénu se chystal k sobotní porci práce také jistý Marco Brenner z týmu Tudor, kterého se však na rozdíl od výše jmenovaných nikdo na nic neptal. Nebyl důvod. Vždyť výkony překvapivého vítěze závodu Kolem Polska bychom doposud mohli na Vueltě označit za velmi nepřesvědčivé.
Což se mělo už velice brzy změnit...
Ve výhni sobotního odpoledne vyrazili cyklisté na svoji 154kilometrovou pouť z Jaénu, města se 112 tisíci obyvateli tyčícího se na kopci Santa Catalina, které se hrdě označuje za „Světové hlavní město olivového oleje“. Proč se tak tituluje, vám napoví pohled do okolní krajiny.
Olivy, olivy, olivy. Olivy, kam se podíváš.
Podobné geografické reálie ovšem jezdce pramálo zajímaly, když na ně v sobotní sauně čekala záludná smyčka po okolních kopcích zakončená „lahůdkovým“, či spíše odstrašujícím vrcholem 1. kategorie Sierra de la Pandera, kteří někteří dokonce překřtili na Angliru jihu.
Silnička vinoucí se po úbočí mohutného skalního masivu je tu natolik úzká, že sem organizátoři zakázali vjezd všech automobilů s výjimkou týmových vozů a významně omezili i přítomnost diváků na velké části výšlapu, protože na tu úzkou stuhu asfaltu by se zástupy fanoušků už ani nevešly. Nikdo nechtěl opakovat příběh Einara Rubia z Alpe d’Huez, kde na zběsilými fanoušky ucpané silnici vletěl čelem do zadního skla auta UAE.
Rovněž zázemí pro čestné hosty umístili organizátoři na úpatí cílového stoupání do městečka Valdepeňas de Jaén, protože i VIPové měli přístup nahoru zapovězen.
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Když se uličkami Valdepeňas prohnala mnohahlavá parta uprchlíků, partie o etapové prvenství byla stále mimořádně otevřená. Na čele etapy se v této fázi závodu postupně vystřídalo hned sedm různých jezdců.
Nakonec to ale bylo jen mezi dvěma. Majitele puntíkatého vrchařského dresu Santiaga Buitraga, jenž se letos loučí s týmem Bahrain Victorious, vyzval na souboj čtyřiadvacetiletý Němec Marco Brenner z druhodivizní stáje Tudor vedené slavným Fabianem Cancellarou, která dosud nikdy nic na scéně Grand Tour nevyhrála.
Už to neplatí. Brenner snadno zachytil nástup Buitraga na metě posledního kilometru, rychle Kolumbijce dostihl a v koncovce stoupání mu nedal šanci.
Na cílové čáře si zapnul dres, aby bylo dobře vidět jméno stáje, a teprve potom slastně rozpřáhl ruce.
Kdo by takové rozuzlení čekal?
Ani Brenner sám ne.
Jeho Vuelta se až do soboty vyvíjela mizerně. Upadl v šesté etapě a navrch ještě v úvodním týdnu onemocněl.
„Až do dneška jsem se vůbec necítil skvěle a ve formě,“ přiznával. „Ale chtěl jsem dokázat sobě i týmovým kolegům, kteří na mě celou dobu tvrdě pracovali, že mohu být zase na vrcholu.“
Povedlo se. Na vrcholu (stoupání i formy) mohl v sobotním cíli prohlásit: „Tohle je nejlepší den mé kariéry. Ještě tomu stále nemohu uvěřit. Ale právě pro takové dny žijete. Není mnoho cyklistů, kteří dosáhnou na etapové vítězství na Grand Tour. A já jsem teď mezi nimi!“
Otázka na okraj: Zvedne mu teď Cancellara plat?
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Daleko za uprchlíky, jimž dopřáli až sedm minut náskoku, si rozehráli svoji vlastní bitvu lídři celkové klasifikace.
V tomto závodě číslo 2 nejprve na svazích Sierra de la Pandera vytasil zbraně Carapaz, ale jeho útok devět kilometrů před cílem měl vpravdě jepičí život. Na dohled za ním se seřadili Tři králové (rozumějte Mas, Roglič, Gall) a záhy si ho docvakli.
O další nástup se o dva kilometry později postaral Gall, a to už bylo poněkud jiné kafe. Mas ho sice dojel, zato pánové Roglič a Carapaz nikoliv.
Movistar vzápětí podruhé ve třech dnech aplikoval strategii vhodně rozmístěného domestika aneb „Tady mě máš, Enriku, jak ti mohu pomoci?“ Stejně jako ve čtvrtek na Calar Alto se totiž z úniku stáhl k muži v červeném Raúl García Pierna a potáhl mu tempo.
„Opřel se do toho tak silně, že málem odrovnal i mě, až jsem musel Raulovi naznačit, ať trochu zpomalí,“ vyprávěl Mas. „Ale byl to klíčový moment, který mi umožnil získat další čas na Rogliče.“
Na Rogliče ano.
Na Galla ne.
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Rakušan na závěrečných stovkách metrů ještě zrychloval, takže Mas měl plné ruce, a hlavně nohy práce, aby s ním udržel kontakt.
„Cítím, že jsem na tom pořád dobře. To je nejdůležitější,“ liboval si lídr Decathlonu. „Únava se hromadí a vedro je vyčerpávající, ovšem já jsem dneska spokojený.“
Ještě aby nebyl, když přeskočil v pořadí závodu Rogliče a posunul se na druhou příčku, o 2:06 minuty za Mase. „Stále platí, že mým hlavním cílem je stát na konci Vuelty na stupních vítězů,“ ujistil.
Spokojený byl i Mas, za cílem vesele postříkal fantou jednoho z pomocníků. Zato na tiskové konferenci přeladil do poněkud frázovitého tónu: „Stále je před námi dlouhá cesta a cokoliv se může stát. Bude to nesmírně těžký závěr Vuelty. Bereme ho ale den po dni a užíváme si můj červený dres.“
V neděli je tato cesta zavede do okolí Córdoby.
Jenže jinak, než organizátoři původně naplánovali.
Španělská meteorologická agentura AEMET vyhlásila v některých částech Andalusie nejvyšší červený stupeň varování před extrémním vedrem, což se tu od června a do srpna občas děje, ale v září se to nyní přihodilo poprvé v historii.
V sobotním večeru vedení Vuelty informovalo, že patnáctá etapa bude kvůli prudce rostoucím teplotám v provincii Córdoba, kde mají jezdci čelit až 42stupňovému vedru, zkrácena o 79 kilometrů.
Vida, ne nadarmo se Córdobě říká nejteplejší město Evropy.
Houle už sice tou dobou do pelotonu Vuelty nepatřil, jeho dopolední schůzka s jury a organizátory přesto patrně přinesla efekt, o nějž cyklisté usilovali. Středně kopcovitá etapa vedoucí z Palmy del Rio do Córdoby tudíž bude mít pouze 110 a nikoliv 189 kilometrů a pozbyla i některých ze svých stoupání.
Tentokrát se patrně ani kovaní vrchaři a mistři úniků zlobit nebudou.
Mimochodem, když španělská Grand Tour dojížděla do Córdoby v roce 2024 zatím naposledy, etapové vítězství oslavoval Wout van Aert.
Vzhledem k profilu by si ten příběh mohl zopakovat. Pokud tedy v oblíbené hře stáje Visma „já na bráchu, brácha na mě“ nebude pro změnu vyvoleným mužem Matthew Brennan. (Pozor, neplést si M. Brennana s M. Brennerem, když už teď oba mají na kontě vyhranou etapu.)