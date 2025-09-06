To nejtěžší, co jsme zažili. Jak Vingegaard nenašel skulinu v Almeidově brnění

Jonas Vingegaard v červeném dresu lídra závodu nevyhrál!
Není neporazitelný.
Kdo čekal, že právě na Angliru učiní ze zbytku Vuelty one man show, ten zjistil, jak krutě se mýlil.
Joao Almeida totiž slavil. A říkal: „Tohle byl jen začátek. Budeme na Jonase tlačit dál a dál.“
Tým UAE Emirates umí zajet etapy z taktického pohledu prachmizerně, jen vzpomeňte na poslední horské dějství letošního Gira a vysvlečení Isaaca del Tora z růžového dresu. Ale tentokrát to bylo na Angliru mistrovské dílo. Korunované mocným zátahem Almeidy na závěrečných šesti kilometrech.
„Měli jsme plán a ten jsme naplnili,“ radoval se sportovní ředitel Joxean Fernandéz Matxín.
V čem spočíval?
„Převzít kontrolu nad závodem dva kilometry pod vrcholem předposledního stoupání Cordal, protože sjezd odtud je komplikovaný (padající Antonio Tiberi z Bahrainu by mohl vyprávět). A potom jsme byli odhodláni kontrolovat i celé Angliru,“ líčil vrchařský pomocník Felix Grossschartner.
Ve středních a horních pasážích Angliru nejprve mocně zatáhl Jay Vine, jenž tentokrát svůj boj o vrchařské puntíky položil na oltář Almeidova vítězství, načež přišel Grossschartnerův part.
Almeida zastínil Vingegaarda, bájný výšlap patří jemu. Dán na Angliru jenom bránil
„Jay předvedl úžasný tah, po kterém už moc kluků vepředu nezbylo,“ popisoval Rakušan. „Když jsem se pak do toho pustil já, pomyslel jsem si: Angliru je dnes snad ještě strmější, než když jsem ho minule jel poprvé.“
Tolik jezdců, kteří se zuby nehty drželi (a pak už nedrželi) skupiny favoritů, zažívalo podobné pocity.
„Je to to nejtvrdší stoupání, jaké jsem kdy jel,“ prohlásil v cíli pátý Felix Gall z týmu Decathlon-AG2R. „Některé rampy jsou tu vážně bizarní. Chvílemi jsem si říkal: Copak to nikdy neskončí? Kvůli tempu, jaké nastolili kluci z UAE, šlo o nejdelších posledních šest kilometrů mé kariéry. Všichni jsme na tomhle kopci trpěli.“
Včetně Matthewa Riccitella z Israel – Premier Tech, celkově sedmého a navrch kandidáta bílého dresu pro nejlepšího mladíka: „Každé šlápnutí do pedálu bolelo. Bylo to šílené. Nic takového jako Angliru jsem dosud nezažil.“
Šest kilometrů před cílem zaútočil Almeida a mnozí z týmových lídrů si řekli: Tak to ne, tohle tempo už akceptovat nemůžeme – a nebudeme.
Červený Vingegaard se naopak přilepil na Portugalcovo kolo. Chvíli se jich drželi Sepp Kuss a Jai Hindley, potom už ani oni ne.
S odstupem za vedoucím duem šlapal rovněž Tom Pidcock, třetí muž celkové klasifikace, v předchozích výbušných etapách tak skvělý.
„Těžké. Strašně těžké,“ ulevil si Brit po etapě. „Věděl jsem, že se Joaa a Jonase nemohu držet. Potřeboval jsem si najít svůj rytmus, ale dostat se do něj bylo tak obtížné. Tohle stoupání vám neodpustí vůbec nic.“
Mezi houstnoucím davem fanoušků supěla v čele lokomotiva Almeida s jediným vagonkem jménem Vingegaard.
Dán v červeném dresu vyhrát chtěl. Moc po tom prvenství toužil. Nemínil sehrát pouze obranářskou partii, protože: „Tohle je Angliru, tady vítězství patří k nejprestižnějším.“
Ale nemá ho.
„Joao byl pořád vepředu a nastavil mimořádně konzistentní rychlost,“ vykládal Vingegaard. „Jen párkrát změnil tempo, snad aby se nadechl. Dal si 10 sekund oddech a vzápětí do toho šel zase silněji. Nenašel jsem ten správný moment, kdy bych ho mohl předjet nebo kdy bych se o předjetí aspoň pokusil.“
„Já přitom čekal Jonasův útok každou chvíli,“ líčil Almeida.
Když už měli i poslední dvacetiprocentní rampy za sebou, vynořili se zpoza skal v mlžné krajině u vrcholu. Zbýval krátký sjezd, poslední zatáčky a cíl.
„Koncovku jsem si docela dobře pamatoval z předloňské Vuelty,“ povídal Almeida. „Připomínal jsem si: pokud poslední zatáčku projedeš jako první, tak vyhraješ. A ono se to povedlo.“
Za cílem se s Vingegaardem objali a napsali tím gentlemanskou tečku za úchvatným soubojem.
Načež dal Almeida průchod svému nadšení: „Já vyhrál na Angliru! Na nejtěžším stoupání, co znám. Nemohu tomu uvěřit. Byl to šílený den.“
Vingegaard naopak nezakrýval své zklamání. „Jo, trochu ho cítím,“ přitakal. „Joao byl dnes super silný. Udělal jsem, co jsem mohl, jenže on si zasloužil vyhrát.“
Třetí dorazil s odstupem 28 sekund Hindley z Red Bullu, kousek za ním Vingegaardův parťák Kuss, jenž na rozdíl od mnohých dalších říkal: „Miluju tahle strmá stoupání, v nich se cítím dobře. Na den jako byl dnešek se vždycky těším, i když zároveň se ho i trochu bojím. Navíc dnes se jelo od startu etapy přímo neuvěřitelným tempem. Když na špici řádili Dylan (van Baarle) a Wilco (Kelderman), říkal jsem si, jestli to vůbec přežiju.“
Pidcock na sedmém místě v etapě zaostal o 1:16 minuty. Mnohem větší manko čtyř a půl minuty nabral umdlévající Matteo Jorgenson z Vismy.
„Musím být realista,“ bilancoval Pidcock. „Joao a Jonas tu dnes hráli jinou ligu. Jsem spokojený s tím, jak jsem Angliru zvládl. Pořád jsem celkově třetí, i když za mnou už to houstne.“
Jako by cítil: supi se slétají a další přetěžké hory čekají.
Třeba hned v sobotu La Farappona, další asturijské monstrum.
Z Avilés, města na asturijském pobřeží, se cyklisté vydají opět do hor. Čtrnáctá etapa měří 134 kilometrů, což je úplně jiné číslo v porovnání pátečními 202 kilometry. Ovšem předposlední stoupání 1. kategorie Puertu de San Llaurienzu je mnohem náročnější než ta, která předcházela Angliru. A Farrapona potom sice nenabídne podobné rampy, jaké museli zdolávat v páteční koncovce, ale na posledních šesti kilometrech sklon nikdy neklesá pod osm procent.
Almeida se sem vydává plný odhodlání. Vždyť v pátek dokázal kousek, který se doposud v sezoně 2025 povedl zatím pouze Tadeji Pogačarovi: porazit Vingegaarda ve vysokých horách.
„Což Joaovi i nám dodá spoustu motivace do zbytku Vuelty. Dokázal, že Vingegaard tu je přemožitelný,“ pronesl Grossschartner. „Bude to vzrušujících posledních devět dnů.“
Šestačtyřicet sekund k dobru má Vingegaard na Almeidu v celkové klasifikaci. Třetí Pidcock ztrácí 2:19 minuty.
Bude to už jen mezi Dánem a Portugalcem?
S vysokou pravděpodobností.
„Teď se musím mnohem víc soustředit na Joaa než na všechny ostatní kluky,“ uznal i Vingegaard.