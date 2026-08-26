Dirigent, šéf, medvěd. Jak Pogačar zabil Vueltu: Dráždili mě, tak jsem odjel

Jen pár desítek metrů se ho na stoupání Beixalis držel Felix Gall z týmu Decathlon. Pak Rakušan, jenž se při Giru pokoušel lepit na záda Jonasi Vingegaardovi, seznal: Nemá to smysl.
Byla to úžasná demonstrace Pogačarovy síly.
Jeho nejdelší sólový únik na scéně Grand Tour.
Ale ruku na srdce: Kdo jste to neočekával?
Koneckonců Thibau Nys z Lidl-Treku už na startu čtvrté etapy věštil: „Nejpravděpodobnějším scénářem je, že Pogačar zaútočí už na Beixalis (druhém ze čtyř stoupání). Nevidím důvod, proč by vyčkával.“
🏁 66 km | Stage 4️⃣ - Etapa 4️⃣ | #LaVuelta26— La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2026
🤝 The peloton has brought back the breakaway and they're all together again
🚴♂️🚴♂️🚴♂️ Pelotón agrupado camino de Beixalís donde mandan @decathloncmacgm y @TeamEmiratesUAE
📸 @cxcling pic.twitter.com/U7bCNGrhIL
V cíli se tudíž i mnozí jezdci pro celkovou klasifikaci tvářili ve stylu: Vlastně nás Tadej vůbec ničím nezaskočil.
Oscar Onley z Ineosu, čtvrtý muž loňské Tour i této etapy, prohodil: „Předpokládali jsme, že Tadej si pojede svůj závod a my zase ten náš.“ Načež britský cyklista dodal, že on sám navíc nebyl v nejlepší situaci, protože noc strávil s žaludkem na vodě na toaletě.
Sepp Kuss z Vismy, šampion Vuelty v roce 2023, dojel pátý a poznamenal: „Ani se nedá říci, že bychom Tadeje pronásledovali. Spíš jsme se po jeho útoku jen dívali v naší skupině jeden na druhého. Ale potom byl závod o druhé místo vzrušující, ne?“
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Démon Pogačar. Dlouhým sólem si podmanil Andorru i červený dres
Enric Mas z Movistaru, po mizerné sezoně prozatím politý živou vodou, konstatoval: „Tadej je jiná liga. Realitou je, že my ostatní bojujeme o druhé místo a o pozici na stupních vítězů. To jsme věděli už předtím, než jsme na Vueltu dorazili. Já jsem dnes se sebou nadmíru spokojený.“
Rovněž Sven Vanthourenhout, sportovní ředitel Red Bullu, chválil lídra svého týmu Primože Rogliče: „Ani jednou během etapy nenastala chvíle, že by se Primož trápil. Což nás velmi potěšilo.“
Naopak Richard Carapaz z týmu EF Education, jenž před Vueltou odhodlaně vyhlašoval, že vyzve Pogačara k bitvě o titul, zaostal o 18 sekund i za šestičlennou skupinou pronásledovatelů lídra závodu a hlesl: „Neměl jsem nohy. Zaměřím se teď na boj o stupně vítězů.“
Podívejte se na minutový sestřih klíčových momentů etapy:
❤️ Tadej Pogacar was unstoppable today and put a good gap into his GC competitors. Enjoy 1’ of La Roja with @carrefourES— La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2026
❤️ Tadej Pogacar estuvo imperial en Andorra y se exhibió para abrir un enorme hueco en la general. Disfruta del minuto de La Roja gracias a @CarrefourES… pic.twitter.com/uQurUYz9Lp
Nechtěl jsem být izolovaný
V sobotu ovládl Pogačar hned úvodní časovku v Monaku, kde bydlí. V úterý naopak kraloval na domácím hřišti spousty profesionálních cyklistů, kteří se usadili v Andoře. Viděno fotbalovýma očima, nadělil tu svým soupeřům pořádný debakl, řekněme třeba 5:0.
Přitom se údajně řídil heslem, že nejlepší obranou je útok.
„Na prvním stoupání dne na Envaliru a potom i na Beixalis se jelo úplně naplno, Decathlon nasadil ostré tempo a já najednou ve skupině zůstával bez pomocníků. Tak jsem si řekl, že než tu být z týmu izolovaný, radši rovnou zaútočím.“
S úsměvem doplnil: „Pak už jsem jen doufal, že to přežiju až do cíle.“
S jistou nadsázkou řečeno, Decathlon dráždil medvěda, a tak medvěd vycenil zuby a ukázal, jakým dravcem dokáže být.
Mnozí jezdci nicméně později dávali najevo, že agresivní strategii francouzské stáje nerozuměli. Ivan Romeo z Movistaru říkal: „Decathlon v podstatě předal závod týmu UAE. Nevím, jestli to diváci u televizí pochopili, i mě chvíli trvalo, než jsem si to uvědomil. Nekritizuji je, jen je pro mě poněkud překvapivé, když vidíte jeden tým (UAE), který je o tolik silnější, jak se dlouho jen veze, a zároveň druhý slabší tým (Decathlon), jak usilovně tahá. Ale to je jejich věc, mohou si dělat, co chtějí.“
Razanci následného drtivého Pogačarova útoku dokládají i hlášky, které postupně psal oficiální účet Vuelty na síti X.
Krátce po začátku útoku: „One man show.“
Na vrcholu Beixalisu: „Není tu proto, aby vyhrál Vueltu, ale proto, aby jí dominoval.“
Poté, co náskok stoupal ke třem minutám: „Víš, že je před tebou ještě sedmnáct etap, Tadeji?“
A při spanilé jízdě do cíle: „Je to jeho Vuelta. My se jen díváme.“
Sedm kilometrů před cílem podporoval Pogačara v roli fanouška i jeho týmový kolega Adam Yates, který v Andoře žije:
Teammates on and off the bike 😆— Velon CC (@VelonCC) August 25, 2026
Adam Yates cheered on Tadej Pogacar and gave him a fist bump from the side of the road on Stage 4 at La Vuelta 🙌🏼 pic.twitter.com/16AY2jjamD
Na cílové metě vztyčil triumfálně prst na každé ruce a pak čekal, kdy dorazí další cyklisté. Dlouho čekal. Nakonec měl k dobru 2:39 minuty před překvapivě druhým Jarnem Widarem, dvacetiletým mladíkem z Lotta.
Celkově vede už o 3:21 minuty před krajanem Rogličem.
„Pogačar zabil Vueltu,“ bilancoval server Velo.
„Demolice,“ hlásal titulek portálu Domestique.
Pog extends his gap, Roglič climbs to 2nd and #GCKuss is back 🦅— Velon CC (@VelonCC) August 25, 2026
Tadej Pogačar used a mountainous Stage 4 at La Vuelta to extend his gap to over three minutes, while other GC favourites flew up the overall ranking 💪🏼
📸 Getty Images pic.twitter.com/aeKwnnnqSj
Ve stopách Romingera
Právě v Andoře vyhrál Pogačar při Vueltě 2019 svoji první etapu na závodech Grand Tour, o 23 sekund před Nairem Quintanou.
Teď už jich má ohromujících sedmatřicet.
„Tehdy před sedmi lety by mě ani ve snu nenapadlo, že jednou dosáhnu na takové úspěchy,“ ujišťoval. „Ale mám na tu etapu perfektní vzpomínky, dodnes jde o jeden z mých nejlepších zážitků v kariéře.“
V úterý lídr týmu UAE opět aplikoval i svoji oblíbenou taktiku zničit konkurenci hned v první velké horské etapě podniku Grand Tour. Tak ujel na loňské Tour v etapě na Hautacam a vyhrál ji o 2:10 minuty před Vingegaardem. A totéž učinil v tourmaletském dějství letošní Tour, kdy nechal Dána za sebou o 2:38 minuty.
Bývalý český profesionál Leopold König vzpomínal: „S týmem Sky a Chrisem Froomem jsme to dělali stejně a v první těžké etapě se snažili ostatním nadělit co nejvíc.“
K tomu Pogačar u pódia v Andoře jen poznamenal: „Každý odstup je dobrý, ne? Ten dnešní mi dodává sebevědomí a ubírá stres.“
Může se stát druhým cyklistou po Tonym Romingerovi v sezoně 1994, který vyhraje Vueltu stylem start–cíl. „Mohli bychom to zvládnout. Máme kapacity, abychom závod kontrolovali,“ usoudil, ačkoliv méně výrazný výkon jeho pomocníků z formace UAE byl pro šéfy týmu v pondělí jediným důvodem k zamyšlení.
Přesto je víc než pravděpodobné, že přinejhorším si své soky ve zbylém průběhu Vuelty ohlídá sám.
Protože on je tu dirigentem.
Nejen v celkovém pořadí, ale i ve chvílích, kdy na jezdce padají kroupy, jako v pondělí ve Font Romeu.
Důkaz? Po anulované třetí etapě podotkl Bastien Gronchon z týmu Groupama: „Dokud Pogi nic neřekl, tak jsme i v tom hrozném nečasu pokračovali dál. Jakmile se však rozhodl přestat šlapat, všichni se také zastavili. On je tady šéf.“