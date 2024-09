Stejně tě neposlechneme, Primoži. Jak Roglič zářil a O’Connor myslel na pivo

Už po úterní etapě na Lagos de Covadonga se Ben O’Connor nechal slyšet: „Bylo by velkým překvapením, kdybych měl červený dres ještě i v pátek večer.“

Pět sekund. Pouhých pět sekund náskoku zbývalo Australanovi před devatenáctou etapou, vrcholící dalším horským dojezdem.

„Všichni jsme už unavení. Jen se podívejte, jak dopadl ve čtvrtek Mikel Landa,“ připomněl před jejím startem.

Málokdo mluvil jako Enric Mas, jenž před páteční 164kilometrovou porcí práce pronesl: „Mohl by to být skvělý den.“

A Primož Roglič? Ten jako obvykle neříkal skoro nic. Tedy až do chvíle, než začal se svým týmem na trati etapy řešit, jak ji pojmou.

„Nepotřebuji dnes jít na pódium,“ tvrdil podle svého vyprávění týmovým kolegům, když se seřadili na špici balíku a začali nahánět uprchlíky.

„Stejně tě neposlechneme, taháme. Nemáme zrovna nic jiného na práci,“ reagovali. Rovináři Red Bullu Nico Genz a Patrick Gamper se seřadili na špici pelotonu.

„Dobře, tak do toho jdeme všichni,“ prohlásil do vysílačky Roglič.

Pak už se odehrávalo vše podle předem očekávaného scénáře.

Tým Red Bull - Bora se ujal režírování etapy. Na úpatí osmikilometrového strmého cílového stoupání na Alto de Moncalvillo byli dostiženi jezdci z úniku dne. Vykrystalizovala skupina favoritů. Šest kilometrů před cílem Dani Martinez s Alexandrem Vlasovem ještě víc přitlačili na tempu, jakoby nic roztrhali skupinu a odjeli ostatním s Rogličem za sebou.

Záhy poté Roglič šlapal sám vstříc vrcholu, o němž vykládal: „Mám na něj příjemné vzpomínky.“ Aby ne, už roku 2020 na Moncalvillu ovládl etapu Vuelty. Tehdy byl na kalendáři říjen, závod se v covidovém roce konal nezvykle pozdě a Slovinec po tuhém boji s Richardem Carapazem projel cílem s 13sekundovým náskokem.

A tentokrát?

Pět kilometrů před cílem měl 25 sekund k dobru. Copak to všechno půjde tak snadno? Nikdo se nevzmůže na odpor?

Ne, asi ne. Ostatní se po sobě jen dívali.

„Ani Richie Carapaz, ani já jsme v tu chvíli nechtěli reagovat,“ líčil později Enric Mas. Věděli, co si mohou a co nemohou dovolit a kdy by sami sebe dostali do červených čísel. Protože: „Není mnoho jezdců, kteří by s Primožem v tu chvíli dokázali držet krok. Možná Tadej (Pogačar) nebo Jonas (Vingegaard), ale my do toho prostě nebyli schopni jít.“

Co červený O’Connor? Jeho pomocník Valentin Paret-Peintre chvíli diktoval tempo skupiny pronásledovatelů. Pak ani to ne. Pak byl lídr závodu rád, že se ve skupině jakž takž drží.

Ne nadlouho.

Tři a půl kilometru před cílem si Mas řekl: Teď už vážně není na co čekat - a vyrazil za Rogličem.

„Věděl jsem, že mám poslední příležitost zkusit Primože dojet,“ vyprávěl lídr Movistaru s odstupem času. „Nejprve to šlo dobře, dostal jsem se na odstup 18 sekund. Ale víc nebylo v mých silách.“

Za ním Richard Carapaz a David Gaudu poodjeli O’Connorovi, kterému bylo nad slunce jasné, že jeho boj o titul se mění v boj o stupně vítězů v Madridu.

Třináct dní vozil červený dres. Bránil se, bránil a zase bránil. Nyní z něj byl virtuálně vysvlečen, ale bojoval dál. Dokonce se dotáhl zpět ke Carapazovi s Gauduem a chvíli se zdálo, jako by jej tato skutečnost polila živou vodou.

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM @decathlonAG2RLM 🇪🇸 @lavuelta - Etape 19



La montée finale était trop difficile pour garder le maillot rouge aujourd'hui 🏔️ Ben glisse à la 2e place du classement général à 2 jours de la fin de @lavuelta.

Merci pour ces 13 jours en rouge Ben ! On va se battre jusqu'au bout pour ce podium ! ⚔️… https://t.co/XZ0YPQzY6Q https://t.co/Fujfgq691I oblíbit odpovědět

Jenže 1200 metrů před cílem O’Connorovo tělo řeklo: A dost! Tolik dní v kuse mě ždímáš až na samou hranu, nebo i za ní. Už fakt nemůžu, chlape.

Jako by se zčistajasna zastavil. Zlomil se. Ostatní se mu kvapem vzdalovali.

„Do poloviny stoupání jsem se cítil docela dobře,“ popisoval. „Ale potom se projevilo, že je to už devatenáctá etapa. Nečekal jsem, že budu v jejím závěru až tak špatný. Jenže to je realita.“

Roglič možná pro změnu nečekal, že bude až tak dobrý. Vždyť stále není v ideální kondici.

„Abych byl upřímný, bolest zad cítím pořád, především ve dnech, jako je tento, kdy se ke konci etapy hodně snažím,“ řekl lídr Red Bullu.

Přesto ostatní deklasoval. Proťal cíl s náskokem 46 sekund před pronásledovateli - a 1:49 minuty před umdlévajícím O’Connorem. Po připočtení bonusu za vítězství se ujal vedení na Vueltě s náskokem 1:54 minuty.

Bylo to Rogličovo nejdominantnější představení od 17. etapy Vuelty 2021, kdy na Lagos de Covadonga vyhrál s převahou 1:35 minuty.

„Dnes jsem si to vážně užil,“ říkal na Moncalvillu. „Že jsem vyhrál takovým rozdílem, mě vážně překvapilo. Ale je to lepší než být o pět minut vzadu,“ dodal v typickém rogličovském duchu.

Za ním se přihnal do cíle... ne, to není Enric Mas.

„Byl jsem ke konci úplně prázdný, nemohl jsem ani sprintovat,“ přiznal Španěl. Na závěrečné stovce metrů se tak před něj prosmýkli Gaudu a Mattias Skjelmose, týmový lídr Mathiase Vacka v Lidl-Treku, jenž si tak řekl o bílý dres nejlepšího mladíka.

Roglič poprvé od šesté etapy v červeném dresu pro lídra závodu.

Poprvé od šesté etapy si pro červený dres nekráčel na pódium Ben O’Connor. I tak vytvořil nový australský rekord v počtu trikotů lídra získaných na jednom závodě Grand Tour. Zatím jich měl nejvíce Phil Anderson z první poloviny Tour 1982 - devět. On jich má třináct.

Další na této Vueltě nepřidá, to mu bylo jasné. Přesto má stále obrovskou motivaci. Po dvou čtvrtých místech chce poprvé stát na stupních vítězů Grand Tour. „Rozhodně je to v Benových silách. Za skvělou práci, kterou tu odváděl, by si madridské pódium zasloužil,“ říká Cyril Dessel, sportovní ředitel týmu Decathlon - Ag2r.

O’Connor se za cílem páteční etapy nejprve zasnil: „Představuju si, jak v pondělí odpočívám s pivem v ruce.“

Ale než k tomu dojde, jsou před nimi horská 20. etapa a nedělní madridská 24kilometrová časovka.

Sobotní etapu na Picón Blanco se sedmi kategorizovanými stoupáními a 5077 nastoupanými metry dokonce někteří jezdci označují za etapu královskou, byť jde o už třetí letošní etapu Vuelty, které se dostává takového přívlastku.

„Nechal jsem v pátek na trati všechno, ale chci bojovat o stupně vítězů,“ ujišťuje O’Connor. Nyní má k dobru 26 sekund na třetího Mase a minutu na čtvrtého Carapaze.

A o co chce bojovat Enric Mas?

„Mým cílem je vyhrát celou Vueltu,“ odhodlaně říká.

Jasně, druhý už tu byl třikrát, v letech 2018, 2021 a 2022. Nechce „jen“ další druhé místo.

Ovšem na druhou stranu, občas je nutné být realistou, že, pane Masi? Takže: „Primož je strašně silný, pokusíme se ho dostat do úzkých, ale... Každopádně madridské stupně vítězů jsou na dosah.“

Profil dvacáté etapy Vuelty

Roglič dostává otázku, zda je jeho červený trikot, který právě získal, definitivní.

„V to doufám,“ odvětil, hned však dodal: „Ale zítra je další etapa, už zase královská, bude opravdu extrémně těžká. Ještě nás čekají drsné dny.“

Přesto málokdo pochybuje, že na jejich konci bude platit: Primož Roglič - král Vuelty.