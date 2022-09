Šok a krvavá louže. Otazníky kolem Rogliče i Evenepoelova defektu

Seděl vyčerpaně na zemi, v očích nepřítomný výraz.

Z pravého lokte a kolena mu crčela krev, až se vedle něj na asfaltu začala tvořit menší červená louže.

Primož Roglič se právě snažil pochopit, co se to před pár sekundami přesně stalo.

Ještě tři kilometry před cílem se zdálo, že se v 16. etapě Vuelty neodehraje nic neobvyklého. Dojeta byla dvojice, která celý den šlapala v úniku a dopředu se dostaly týmy jedoucí pro sprintery, kteří si to měli rozdat v závěrečných technických třech kilometrech.

Po obou stranách silnice řvali nadšení fanoušci, kteří většinou povzbuzovali Alejandra Valverdeho.

Nic nenormálního.

Stačilo pět minut a všechno bylo jinak. Primož Roglič zaútočil z balíku a ujel s malou skupinou celému pelotonu. Vedoucí muž celého závodu Remco Evenepoel zase píchnul a čekal na náhradní kolo, kolem čehož se mimochodem hned začaly rojit spekulace, jestli náhodou defekt Evenepoel jen nepředstíral.

Zpochybnil to třeba i bývalý závodník a nyní komentátor Adam Blythe, za což se později omluvil.

„Nejsem typ člověka, který by něco takového dělal. Taky jsem plánoval útočit, ale pak jsem ucítil defekt zadního kola, ztratil jsem tam přilnavost, tak jsem ho musel vyměnit,“ líčil lídr závodu.

Rogličova skupina si naopak až na cílovou rovinku udržovala minimální náskok – nakonec přijela o osm sekund před pelotonem – ale Roglič v ní chyběl.

Dánský cyklista Mads Pedersen jede pro vítězství v 16. etapě Vuelty, zatímco se Primož Roglič kácí k zemi

Ve chvíli, kdy se začalo spurtovat, se totiž on poroučel k zemi nepříjemně na pravý bok.

A tak zatímco Pedersen s Ackermannem spurtovali o triumf v etapě, on se viditelně šokován pomalu postavil a v roztrhaném dresu nasedl zpátky na kolo. Cílem s pomocí Mika Teunissena projel na 35. místě.

Za páskou si sedl k jedné z bariér, kde se poléval vodou a vyčerpaně se snažil pochopit, co se stalo.

„Doufám, že jsi v pořádku, chlape. Chtěl bych, abychom na téhle Vueltě pokračovali spolu,“ řekl k celému incidentu Evenepoel. „Nikdy není dobré, když musíte závod opustit kvůli havárii.“

V té době se komisaři dlouhé minuty radili, jestli lídrem závodu udělají právě Rogliče, protože Evenepoel sice píchnul v chráněné zóně třech kilometrů, ale mnoha lidem se to zdálo podezřelé.

Nakonec to neudělali a Belgičanovi dali stejný čas jako celému pelotonu, v červené zůstal. Všechny i tak mnohem víc zajímalo, jak to vypadá se slovinským šampionem.

Závodní lékařská zpráva později přinesla stručnou dvouřádkovou diagnózu Rogliče – jediného jezdce hlášeného jako zraněného během etapy: „Povrchové rány na pravém lokti, pravé kyčli, pravém koleni a pravém žebru.“

Toť vše. A ani tým Jumbo-Visma nebyl kdovíjak sdílnější.

„Všechna vyšetřování byla pro dnešek provedena. Zítra ráno se tým po konzultaci s lékařem rozhodne, zda bude Primož ve svém boji pokračovat,“ napsali na sociální sítě.

„Musíme zjistit, jak vážná ta zranění jsou. Je jasné, že je zraněný, otázkou je, jak moc,“ uvedl sportovní ředitel Addy Engels.

Zakrvácený Primož Roglič přijíždí spolu s Mikem Teunissenem do cíle 16. etapy španělské Vuelty.

Pokud by Roglič skutečně odstoupil, celá Vuelta by tím v posledním týdnu utrpěla. V tom minulém to byl totiž právě on, kdo dostával Evenepoela na hranu svých možností.

Zdálo se, že Belgičan postupně vadne a Roglič se naopak dostával výkonnostně nad něj.

Úterní pád ale všechno změnil.

„I já si jen přeju, aby to nebylo nic vážného a Roglič se rychle zotavil a pokračoval v závodě. Doufám a přeju si, aby byl v pořádku,“ řekl ředitel závodu Javier Guillén.

Středeční dopoledne ukáže.