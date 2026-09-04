Nejprve ale několik zpráv a spekulací ze zákulisí, které i karavana španělské Grand Tour nyní probírá.
Primož Roglič, odcházející po sezoně z Red Bullu, který už o něj nestojí, by nemusel přestoupit do Lotta, jak bylo opakovaně avizováno. Údajně ještě blíž má nyní do druhodivizní stáje Tudor, která by mu zaručila i post lídra na Tour.
Zato Mattias Skjelmose možná zamíří z Lidl-Treku do Ineosu.
Jonas Vingegaard se už plně uzdravil a opět trénuje, ale nikdo neví na co, protože o startu na mistrovství světa v Montrealu dle svých slov neuvažuje.
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Ruka v šátku, šrámy všude možně. Pogačar opustil nemocnici, přítelkyně sdílela fotku
A Tadej Pogačar patrně v letošní sezoně skutečně dozávodil. Podle zpráv španělských médií s dobrými kontakty na barcelonskou nemocnici došlo na jeho klíční kosti k rozsáhlé fraktuře a operace vůbec nebyla jednoduchá.
Vedl ji katalánský traumachirurg Xavier Mir, jenž v minulosti pečoval i o elitní jezdce MotoGP, a skončila v pondělí kolem šesté hodiny večerní. „Vyžadovala použití hřebů a dlah k rekonstrukci klíční kosti,“ píše list El Periodico. Deník As pro změnu zjistil, že Pogačar dostal na klinice pokoj s výhledem na stadion Camp Nou a že ho tu navštívilo několik týmových kolegů, včetně Isaaka del Tora.
#Infirmerie 🚑 / En le voyant comme ça, avec le bras en écharpe, difficile de l'imaginer aux Mondiaux de #Montréal2026.— Renaud Breban (@RenaudB31) September 3, 2026
Peut-être présent pour les Chpts d'Europe qui se tiendront à domicile pour 🇸🇮 Tadej Pogacar (UEX) ?
📷 Urska Zigart pic.twitter.com/LbDslmhy6B
Ve středu byl slovinský jezdec propuštěn z nemocnice. Na fotografii jde se zraněnou rukou v závěsu a s obvazy na horní části hrudníku, ale překvapivě bez krčního límce!
Mezitím na trati 12. etapy Vuelty triumfuje z úniku jiný Slovinec, teprve dvacetiletý Jakob Omrzel, a na tiskové konferenci dostává první otázku – jaké překvapení – na Pogačara.
Ale pojďme popořádku.
Divoký západ cyklistický
Čtvrteční start ve městě Vera. Jakmile tu krátce před polednem otevřete dveře klimatizovaného auta, udeří do vás dusivé vedro. Sponzorská vesnička Vuelty, jindy přeplněná hosty, má tu smůlu, že stín abyste u jejích stánků pohledali. A tak se návštěvníci raději uchylují do azylu v útrobách stadionu pro corridu.
Pouhé dva kilometry odtud se nacházejí pláže a moře, jenže tam nikdo cyklisty neposílá. Vydáte se do vyprahlého vnitrozemí, rozhodli tvůrci tratě.
Wout van Aert při slavnostní prezentaci v zeleném trikotu vtipkuje: „Kromě bodovacího trikotu bych třeba mohl zaútočit i na ten puntíkatý vrchařský.“ Nebo to není vtip a Belgičan to myslí vážně? „Pokud ty body budou k mání, rozhodně se jich nezříkám,“ ujišťuje.
Felix Gall naznačuje, že se v horách chystá atakovat Masův červený dres. „Enric sice vypadá, že má vše pod kontrolou, ale já mám k sobě silný tým, takže pokud vše půjde podle plánu, pokusíme se být ve finále chytřejší,“ tvrdí Rakušan. (Jenže k přívlastku chytřejší by ještě potřebovali přidat přívlastek silnější. Což bude problém.)
Červený Enric Mas před etapou vypráví, že na cílové Alto Calar má zatím jen pořádně mizerné vzpomínky.
„Vyjížděl jsem na něj jen jednou, při mém debutu na Grand Tour, a bojoval jsem zrovna s nemocí,“ připomíná. „Nakonec jsme se drápali nahoru s mým současným masérem Juanem José Lobatem, který se mnou závodil ve stejném týmu. Juan byl sprinter, já vrchař. Ale tehdy jsme byli oba rádi, že můžeme jet nahoru společně.“
Na kalendáři byl rok 2017 a cíl proťal na 115. místě, půl hodiny za vítězem etapy Miguelem Ángelem „Supermanem“ Lópezem. (Tentokrát bude o 109 míst lepší, ale to Mas na startovní čáře ještě netuší.)
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Omrzel slaví na Vueltě dřív než Pogačar. Masovi v červeném favorité nestačili
Začíná jedna z nejvíce očekávaných a obávaných etap této Vuelty, o kterou se španělští kolegové reportéři přou: „Je královská, nebo ne?“ Pět kategorizovaných stoupání, jejichž obtížnost bude postupně narůstat, celkem 4475 nastoupaných metrů a cíl ve výšce 2150 metrů na zrádném Calar Alto s až osmnáctistupňovými rampami.
To vše v brutálním horku. Ze 32 stupňů na startu se během dne stane až 35. Jezdci spotřebují desítky bidonů s vodou, aby se ochladili a udrželi hydratovaní.
Krajina kolem nás přitom pocit žízně ještě navyšuje. Kde jsme se to ocitli? Na Měsíci? Ve vyprahlé polopoušti? V zemi nikoho?
Ve skutečnosti míříme do slavné oblasti Tabernas Desert, která je jedinou skutečně pouštní oblastí v celé Evropě. Kolem se rozprostírají písečné rokle a stepi známé jako „badlands“. Vyschlá koryta řek se prolínají s podivnými skalními skulpturami.
El desierto de Tabernas es un lugar mágico. pic.twitter.com/oGttGihLOZ— Teresa (@aguiarruz1) September 1, 2026
Není divu, že kvůli svému divokému a nehostinnému vzhledu posloužila tato oblast pro natáčení četných westernů, ale i Hvězdných válek a filmů s Indiana Jonesem. Ve fiktivních městečkách Divokého západu, která zde vyrostla (a stále lákají návštěvníky), se procházeli Clint Eastwood, Henry Fonda či Sean Connery. Ve Western Leone se rodil kultovní film Tenkrát na Západě.
Grande Enric!
Hvězdná válka cyklistická má zatím i jednoho postřeleného. Průběžně čtvrtý Oscar Onley z Ineosu, majitel bílého dresu, padá při bojích o únik na kruhovém objezdu 131 kilometrů před cílem a musí kvůli ošetření odřeného těla zajet k vozu lékaře závodu.
„Vůbec nemám tušení, proč jsem se ocitl na zemi,“ říká. „V jednu chvíli jste na kole a v další už se kloužete po asfaltu.“
Jeho stíhací jízda za pelotonem, za nímž najednou zaostával půldruhé minuty, je posléze úspěšná. Ale vydané síly budou později chybět.
Her face says it all 🥹 Thanks guys! ❤️— La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2026
Su cara lo dice todo 🥹❤️#LaVuelta26 pic.twitter.com/aN3RM4tPqO
V úniku, v němž zpočátku šlapaly pospolu tři desítky jezdců, dochází k první výrazné selekci při stoupání první kategorie na Velefiquo.
Ve skupině favoritů zaostávající prozatím přes šest minut, si na témže kopci hraje Richard Carapaz na Pogačara a dvaačtyřicet kilometrů před cílem razantním nástupem uniká souputníkům. „Tohle je můj styl,“ poví později.
Umělecká hodnota útoku je vysoká, po chvíli má k dobru 30 sekund na Mase a spol., který prozatím zůstává v klidu. Plným právem. Carapazovy vylomeniny totiž končí dříve, než se dostanou k závěrečnému kopci dne.
Stejně tak končí i pobyt Van Aerta v partě uprchlíků. Nějaké vrchařské body znovu pobral, ale k jeho smůle šlapal v úniku i puntíkatý Santiago Buitrago z Bahrajnu. (A byl by velký div, kdyby tu nebyl.)
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Dobře, nastal čas na velké finále. Stoupání Calar Alto. Strmé dole, zploštělé uprostřed a s prudkou pasáží i v závěrečné části. Sedmnáct kilometrů nefalšované dřiny.
Ze skupiny favoritů odpadá Sepp Kuss, potom i Onley, Carapaz. Gall útočí, ale Mas je po chvíli u něj a záhy také Roglič.
Teď jsem na tahu já, zavelí si Mas a sedmnáct kilometrů před cílem ujíždí. Od španělských kolegů novinářů se okamžitě ozývají výkřiky: „Grande Enric!“
„Vyrazil v perfektní okamžik a páni, má vážně skvělou formu,“ ocení po etapě Gall. „Zdá se, že červený dres zvládá dobře i psychicky.“
Masův útok a další dění 12. etapy na videu týmu Movistar:
🎙️ Ya está aquí el #SinCadena de hoy.— Movistar Team (@Movistar_Team) September 3, 2026
Todo lo que dejó una jornada muy positiva para nosotros en 🇪🇸 #LaVuelta26.
🔗 https://t.co/cxn1ZFmXgD#RodamosJuntos | @movistar_es pic.twitter.com/OQQTIAPdDJ
Čtrnáct kilometrů před cílem si Mas sáhne do kapsy pro tyčinku, spořádá ji, dobije energii. Řeč těla napovídá: Nemám žádné problémy.
Fanoušci u trati jsou u vytržení. Cyklistické Španělsko ožívá, konečně má příběh, po němž léta toužilo. Jeden z transparentů tu hlásá: „Enric Mas Great Again“. (Zkráceně EMGA, neplést si s MAGA, prezident Trump není v této zemi podle průzkumů ani trochu oblíben.)
Movistar, tolikrát v minulosti obviňovaný ze strategického amatérismu, stahuje z úniku dne ke svému lídrovi Pabla Castrilla a Raúla Garcíu Piernu, kteří mu dočasně tahají tempo, jak už před startem vymysleli.
„Původní plán, který jsme si v poledne řekli v autobuse, fungoval dokonale,“ poví Mas. „Každý, kdo se dnes díval v televizi, viděl skvělou práci celého našeho týmu od začátku až do konce etapy.“
Přestože se za ním sjede početnější skupinka pronásledovatelů a Decathlon v ní tlačí dokonce silou tří mužů, Masův náskok je stále takřka třičtvrtěminutový.
Tak se píše historie, Jakobe
Ale abychom nezapomněli na zbylé uprchlíky, jedoucí před nimi. Z jejich středu se osamostatní ten nejmladší – dvacetiletý Jakob Omrzel z Bahrainu Victorious. (Čte se Omrzel a ne Omrcl, páni španělští komentátoři.)
Před dvěma lety měl těžký pád, po němž jej museli resuscitovat.
Loni vyhrál takzvané „Baby Giro“ pro závodníky do 23 let.
Nyní si šlape pro životní úspěch.
A má ho! Hlavu při průjezdu cílem na Calar Alto nevěřícně skrývá do dlaní.
Ačkoliv... nevěřícně? „Věděl jsem, že takový velký den dříve či později přijde,“ říká. „Věřím tomu, co dělám. Cítil jsem se super dobře. Pořád se cítím dobře, nejsem unavený. Jen si to užívám.“
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Hned si vyslouží přezdívku Mini Pogačar. V celkovém pořadí se posouvá z 10. na 6. místo. Tým Bahrain Victorious mu na síti X posílá gratulaci:
„Tvé první profesionální vítězství.
Tvá první Grand Tour.
A navíc jsi nejmladší jezdec na této Vueltě.
Tak se píše historie, Jakobe.
Gratulujeme k úžasnému dni!“
Omrzel se zároveň stává nejmladším etapovým vítězem závodu Grand Tour od Celestina Prieta na Vueltě 1981.
🇪🇸 #LaVuelta26 | 📰 ST 12 REPORT— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) September 3, 2026
Omrzel took a solo win from the breakaway, while Buitrago powered to 3rd place and held on to the KOM jersey.
A fantastic team effort, with Bilbao also making the day’s breakaway and playing a key role in the action.
🔗 https://t.co/UEoffnpN1a pic.twitter.com/SZiW6Vq2C8
O 2:56 minuty za ním se Mas přiřítí do cíle sám, s náskokem 27 sekund před dalšími favority celkové klasifikace v podobě tria Gall, Roglič, Carapaz.
Server Pro Cycling Stats si o chvíli později se svými uživateli zalaškuje a ve výsledkové listině se tu objeví DNS Enric Mas. Neboli Enric Mas neodstartoval.
Ale ne, žádné strachy, skutečně jsme na trati nesledovali žádného fantoma ze záhrobí, nýbrž cyklistu z masa a kostí. Chyba je rychle opravena. Mas si radostně plácá s členy týmu Movistar. Celkově už vede o 1:45 minuty před Rogličem, o 2:06 před Gallem, 3:53 před Crapazem a 4:29 před Onleym.
Zdá se, že z bitvy pěti mužů o titul se stává už jen trojboj.
„Dnešní sekundy, které jsem získal k dobru, jsou důležité pro nadcházející týden. Calar Alto bylo ukrutně dlouhé, ale já si byl sám sebou jistý,“ tvrdí.
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Roglič připomene: „Ještě rozhodně není konec.“
Gall – snad aby působil pozitivně – prohlásí, že dosáhl svého denního cíle tím, že získal v celkovém pořadí náskok na klíčového rivala Onleyho.
„Chtěl jsem dnes vyřadit ze souboje jednoho z kluků, kteří se mnou bojují o stupně vítězů a povedlo se. I když je fakt, že Oscara bohužel postihl i ten pád,“ říká.
Onley si jen posteskne: „Fyzicky jsem se i po pádu cítil dobře, ale na Calar Alto jsem se nedokázal víc zmáčknout. Prostě jsem musel jet vlastním tempem.“
Vítězný Omrzel dorazí na tiskovou konferenci, kde mu sdělí, že se stal také nejmladším Slovincem, který kdy vyhrál etapu Grand Tour – mladším než v roce 2019 jistý Tadej Pogačar.
„To je jen statistika,“ usměje se. „Ale je to hezká statistika.“
📸 PIC OF THE DAY | FOTO DEL DÍA 😍— La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2026
Powered by @atrapalo #LaVuelta26 #LaVueltaEsMás #MásPorDescubrir
📸 @cxcling pic.twitter.com/iJsKxIYHWy
Rozhodčí mu vyměří pokutu 500 švýcarských franků a 25 bodů UCI za odhazování bidonu mimo vyhrazenou zónu pro odpadky, ale to ani v nejmenším nemůže zkalit jeho nádherný den.
U stolu jej střídá Mas v červeném trikotu a přiznává: „Začínám věřit, že mám tady na Vueltě opravdu životní formu.“
Stále však zbývá devět etap, v nichž to musí prokázat, včetně tří horských dojezdů a dlouhé časovky.
A to vedro!
Na startu nevyzpytatelného pátečního třináctého dějství, které může svědčit klasikářům, vrchařům, úniku, ale nakonec třeba i některým ze sprinterů, má být u moře v Almuňécaru velmi příjemných 27 stupňů. Jenže odtud je organizátoři znovu vyšlou do vnitrozemí a v cílové Loje meteorologové hrozí dokonce čtyřicítkami.
Drsná prověrka fyzických, ale i morálních kvalit cyklistů pokračuje.