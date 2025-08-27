Ne, Tadeji, nechybíš mi tady. Vingegaard už nechce další otázky na Pogačara

Jonas Vingegaard dojíždí do cíle etapy na Vueltě. | foto: Reuters

Tomáš Macek
Jonas Vingegaard sice často na tiskových konferencích působí jako introvert a suchar, nicméně od startu této Vuelty je také terčem nejrůznějších vtipných internetových memů. Třeba na koláži, jak do mobilu říká: „Ano, Pogi, bavím se tu i bez tebe. Přestaň mi volat.“

Nebo při hledání viníka krádeže kol týmu Visma. Jeden mem odkazuje, že „sprostým podezřelým“ je právě Pogačar, zatímco další míří na paní Vingegaardovou, která se přece v červnu vyjádřila, že její muž by měl být mnohem víc doma.

Každopádně dánský cyklista se na Vueltě rozhodně nenudí.

Nejen kvůli zlodějům, kteří Vismě v noci na pondělí odcizili osmnáct kol. Byl také součástí pádu v závěrečné fázi 2. etapy, v jejímž kopcovitém dojezdu přesto triumfoval a navrch získal červený dres, který poté v úterý dobrovolně (a dost možná jen na den) přepustil Francouzi Davidu Gauduovi.

Dočasně vévodil též vrchařské a bodovací soutěži a dojel třetí dokonce i v pondělní klasikářské koncovce v Ceresu.

Pogačarova absence je pro něj požehnáním i prokletím.

Požehnáním proto, že má velkou šanci poprvé od července 2023 opět stanout na pódiu pro šampiona Grand Tour. A prokletím z toho důvodu, že cokoliv jiného než vítězství bude považováno za velké zklamání.

Současná Vingegaardova energie jako by ostře kontrastovala s nedávnou debatou o hrozbě syndromu vyhoření u nejlepších cyklistů.

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Ne, Tadeji, nechybíš mi tady. Vingegaard už nechce další otázky na Pogačara

Jonas Vingegaard sice často na tiskových konferencích působí jako introvert a suchar, nicméně od startu této Vuelty je také terčem nejrůznějších vtipných internetových memů. Třeba na koláži, jak do...

27. srpna 2025

Celtic ztroskotal na Kajratu Almaty. Do Ligy mistrů senzačně míří i kyperský Pafos

Fotbalisté Kajratu Almaty si poprvé zahrají hlavní fázi Ligy mistrů. Šampion Kazachstánu v závěrečném 4. předkole překvapivě vyřadil Celtic Glasgow na penalty. Do soutěže postoupili také další dva...

26. srpna 2025  22:18,  aktualizováno  23:37

US Open ONLINE: Hraje Siniaková, Nosková si poradila s Maďarkou i změnou kurtu

Tenisové US Open má na programu zbylá utkání prvního kola, ve kterých figurují i tři čeští zástupci. Linda Nosková porazila maďarskou kvalifikantku Dalmu Gálfiovou 6:4 a 7:5, Vít Kopřiva podlehl...

26. srpna 2025  22:42

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  20:53

EuroBasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hrát se bude ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se bude snažit i česká reprezentace. Jaký...

26. srpna 2025  20:52

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

King Kong z Lotyšska. Bydlel s Ricem, teď potrápil Spartu. A jak vzpomíná na Rigu?

Premium

Snad v každých dveřích se musí sklonit, aby si neodřel čelo. Měří přes dva metry, ruce jako chobotnice, dlaně velké jako lopaty. „Když jsme v žáčcích v zimě trénovali v hale po basketbalistech,...

26. srpna 2025

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

26. srpna 2025  19:56

Sehnal ví: Mám dodat klid, musím se sám hlídat. Křivánka pečlivě chystá Ocampo

Do lotyšské Rigy v pondělí odcestoval český tým zajímavě promixovaný. Zatímco reprezentační kapitán Vojtěch Hruban rozehraje ve středu svůj už pátý kontinentální šampionát, řadu hráčů čeká na velké...

26. srpna 2025  19:07

Lepší podmínky, těžší soupeř. Priske před odvetou o zraněných i záložním plánu

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Od nedělního utkání s Duklou sice pár desítek hodin uplynulo, novinky ohledně čerstvě zraněných sparťanských fotbalistů však stále žádné. „Můžu vám prozradit jen to, že s námi nejsou a očekávám, že...

26. srpna 2025  17:44

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

26. srpna 2025  17:22

Přejezd Alp sprintery neodrovnal, šokoval je ale Turner. Vingegaard ztratil vedení

Byla to etapa mnoha možných konců. Únik? Proč ne! Sprint? Může být. Náročný horský úvod nakonec peloton zvládl v přiměřeném tempu, které ustáli i největší rychlíci, kteří se po další stovce...

26. srpna 2025  11:38,  aktualizováno  17:12

