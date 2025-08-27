Nebo při hledání viníka krádeže kol týmu Visma. Jeden mem odkazuje, že „sprostým podezřelým“ je právě Pogačar, zatímco další míří na paní Vingegaardovou, která se přece v červnu vyjádřila, že její muž by měl být mnohem víc doma.
Každopádně dánský cyklista se na Vueltě rozhodně nenudí.
Nejen kvůli zlodějům, kteří Vismě v noci na pondělí odcizili osmnáct kol. Byl také součástí pádu v závěrečné fázi 2. etapy, v jejímž kopcovitém dojezdu přesto triumfoval a navrch získal červený dres, který poté v úterý dobrovolně (a dost možná jen na den) přepustil Francouzi Davidu Gauduovi.
Dočasně vévodil též vrchařské a bodovací soutěži a dojel třetí dokonce i v pondělní klasikářské koncovce v Ceresu.
Pogačarova absence je pro něj požehnáním i prokletím.
Požehnáním proto, že má velkou šanci poprvé od července 2023 opět stanout na pódiu pro šampiona Grand Tour. A prokletím z toho důvodu, že cokoliv jiného než vítězství bude považováno za velké zklamání.
Současná Vingegaardova energie jako by ostře kontrastovala s nedávnou debatou o hrozbě syndromu vyhoření u nejlepších cyklistů.