Na druhého v pořadí čeká 57 985 eur, na třetího 30 000.
Všechny tyto částky však podléhají zdanění a dalším odvodům.
„Platíme z nich například i dopingové kontroly,“ říká Jan Hirt. „Po odečtení daní zbude z každé prémie třeba jen polovina. Záleží na zemi, kde závodíme. V Emirátech si skoro nic nestrhnou, zato ve Španělsku nebo Francii jsou daně vysoké.“
Ale ani tyto zkrouhnuté sumy Vingegaard, Almeida a spol. neuvidí. V tom tkví specifikum cyklistiky, v podstatě nikoliv individuálního, ale týmového sportu.
Veškeré prémie, které jezdci týmu na závodě vybojují, se dávají do společného měšce a posléze mezi ně rozdělují rovným dílem. Tak zní nepsané, ale všemi stájemi dodržované pravidlo.
„Nejprve se z celkové částky odečte 10 procent, které posíláme realizačnímu týmu (rozumějte mechanikům, masérům a dalším pomocníkům), a zbytek se potom vydělí osmi jezdci týmu,“ vysvětluje Jakub Otruba ze španělské stáje Caja Rural.
Ještě víc než zvýšení prémií by pomohlo, kdyby každý tým dostal na Grand Tour startovné milion eur a to měl jako součást rozpočtu.