Bez oslav? Ne! Vingegaard se dočkal improvizovaného vyhlášení na parkovišti

Osmadvacetiletý Vingegaard si první celkový triumf na Vueltě bezpochyby vysnil s jinou tečkou.
Demonstranti protestující proti startu stáje Israel-Premier Tech však v neděli překazili dojezd poslední 21. etapy závodu a organizátoři nakonec raději upustili i od slavnostního ceremoniálu s předáním trofejí.
Cyklisté tak museli na trati zastavit a místo do cíle vyrazili do hotelů. Bez slavnostního dojezdu, bez slávy, bez ceremoniálu.
Vyhlášení se však pozdě večer přece jen odehrálo, byť za výrazně skromnějších podmínek.
Vingegaard v červeném dresu dostal trofej pro vítěze 80. ročníku, na pódiu vytvořeném z chladících boxů na parkovišti před týmovým hotelem Visma-Lease a Bike ho doplnili i jeho nejbližší soupeři - celkově druhý Portugalec Joao Almeida a třetí Brit Tom Pidcock.
Za tónů rockového hitu Eye of the Tiger od skupiny Survivor byli oceněni také Dán Mads Pedersen jako vítěz bodovací soutěže, nejlepší vrchař Jay Vine z Austrálie a Američan Matthew Riccitello, jenž byl nejlepší mezi mladými jezdci.
V hodně neobvyklých kulisách nechybělo ani šampaňské.
„A právě pro tohle tak moc milujeme cyklistiku. Intimní a zasloužený ceremoniál pro všechny vítěze této Vuelty!“ okomentovala stáj svůj příspěvek na sociální síti.
|
Vingegaard: Tour a Vueltu už mám, teď Giro. Ale klidně bych mohl jít i do penze
Pro Vingegaarda to byla odměna po třítýdenním vypětí. Před Almeidou vyhrál s náskokem minuty a čtvrt.
„Jsem na tohle vítězství, svou první vítěznou Vueltu a třetí Grand Tour v kariéře velice hrdý,“ uvedl vítěz Tour de France z let 2022 a 2023.
„Byly to těžké tři týdny. V prvním týdnu jsem se cítil výborně a podařilo se mi dvakrát vyhrát. Poté jsem měl těžší období, ale naštěstí jsem se minulý víkend vzpamatoval.“