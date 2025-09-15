Bez oslav? Ne! Vingegaard se dočkal improvizovaného vyhlášení na parkovišti

Dojezd závěrečné Grand Tour sezony nedopadl podle jeho představ. A tak si Jonas Vingegaard, vítěz letošní Vuelty postěžoval: „Představoval jsem si to jinak.“ Kvůli demonstrujícím propalestinským aktivistů byla poslední etapa, při které měli jezdci dojet do Madridu, předčasně ukončena. A s ní i oficiální ceremoniál. Přesto se dánský jezdec korunovace dočkal - na improvizovaném vyhlášení na parkovišti před hotelem.

Osmadvacetiletý Vingegaard si první celkový triumf na Vueltě bezpochyby vysnil s jinou tečkou.

Demonstranti protestující proti startu stáje Israel-Premier Tech však v neděli překazili dojezd poslední 21. etapy závodu a organizátoři nakonec raději upustili i od slavnostního ceremoniálu s předáním trofejí.

Cyklisté tak museli na trati zastavit a místo do cíle vyrazili do hotelů. Bez slavnostního dojezdu, bez slávy, bez ceremoniálu.

Vyhlášení se však pozdě večer přece jen odehrálo, byť za výrazně skromnějších podmínek.

Jonas Vingegaard na improvizovaném pódium po konci Vuelty.
Dánský cyklista Jonas Vingegaard (Visma) míří do cíle 20. etapy Vuelty na strmý kopec Bola del Mundo.
Dánský cyklista Jonas Vingegaard po vítězství ve 20. etapě Vuelty pózuje také v červeném dresu pro lídra závodu, který v neděli slavnostně poveze do Madridu.
RADOSTNÉ UTRPENÍ. Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy Vuelty jako vítěz a stvrzuje i celkový triumf na španělské Grand Tour.
15 fotografií

Vingegaard v červeném dresu dostal trofej pro vítěze 80. ročníku, na pódiu vytvořeném z chladících boxů na parkovišti před týmovým hotelem Visma-Lease a Bike ho doplnili i jeho nejbližší soupeři - celkově druhý Portugalec Joao Almeida a třetí Brit Tom Pidcock.

Za tónů rockového hitu Eye of the Tiger od skupiny Survivor byli oceněni také Dán Mads Pedersen jako vítěz bodovací soutěže, nejlepší vrchař Jay Vine z Austrálie a Američan Matthew Riccitello, jenž byl nejlepší mezi mladými jezdci.

V hodně neobvyklých kulisách nechybělo ani šampaňské.

„A právě pro tohle tak moc milujeme cyklistiku. Intimní a zasloužený ceremoniál pro všechny vítěze této Vuelty!“ okomentovala stáj svůj příspěvek na sociální síti.

Vingegaard: Tour a Vueltu už mám, teď Giro. Ale klidně bych mohl jít i do penze

Pro Vingegaarda to byla odměna po třítýdenním vypětí. Před Almeidou vyhrál s náskokem minuty a čtvrt.

„Jsem na tohle vítězství, svou první vítěznou Vueltu a třetí Grand Tour v kariéře velice hrdý,“ uvedl vítěz Tour de France z let 2022 a 2023.

„Byly to těžké tři týdny. V prvním týdnu jsem se cítil výborně a podařilo se mi dvakrát vyhrát. Poté jsem měl těžší období, ale naštěstí jsem se minulý víkend vzpamatoval.“

