Palandy i luxus. Se špunty a vlastní matrací. Jak bydlí cyklisté na Grand Tour

Jakub Otruba stojí v hotelu před týmovým zázemím během Vuelty. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Tomáš Macek
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Copak je poslali na konec světa? Po klikaté silnici plné děr, přes kterou přecházejí krávy, mě navigace o volném dni Vuelty vedla do hotelu ve vnitrozemí Galicie, který přidělili cyklistickému týmu Caja Rural a s ním i Jakubu Otrubovi.

Najednou se kulisy změnily: malebné údolí, vesnička A Lama a hotel Candor. „Decentní bydlení v přírodě, kde nám nic nechybí,“ říkal Jakub Otruba. „Jen na trénink tu jsou problémy s kopci, není tu moc roviny. Ale aspoň tělo neusne.“

Šedesát kilometrů odtud v centru 300tisícového města Vigo se v tentýž den týmy Jana Hirta a Jonase Vingegaarda ubytovaly ve velkém čtyřhvězdičkovém hotelu Coia, vedle rušného hypermarketu.

Otruba naopak ujišťuje: „Rozhodně radši spím s klimou než v horku. Záleží na nastavení, nesmíte si ji dát na 16 stupňů a nesmí foukat přímo na vás.“ Bittner vykládá, že klimatizace mu zlepšuje kvalitu spánku.

Palandy i luxus. Se špunty a vlastní matrací. Jak bydlí cyklisté na Grand Tour

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Copak je poslali na konec světa? Po klikaté silnici plné děr, přes kterou přecházejí krávy, mě navigace o volném dni Vuelty vedla do hotelu ve vnitrozemí Galicie, který přidělili cyklistickému týmu Caja Rural a s ním i Jakubu Otrubovi.

