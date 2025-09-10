Najednou se kulisy změnily: malebné údolí, vesnička A Lama a hotel Candor. „Decentní bydlení v přírodě, kde nám nic nechybí,“ říkal Jakub Otruba. „Jen na trénink tu jsou problémy s kopci, není tu moc roviny. Ale aspoň tělo neusne.“
Šedesát kilometrů odtud v centru 300tisícového města Vigo se v tentýž den týmy Jana Hirta a Jonase Vingegaarda ubytovaly ve velkém čtyřhvězdičkovém hotelu Coia, vedle rušného hypermarketu.
Otruba naopak ujišťuje: „Rozhodně radši spím s klimou než v horku. Záleží na nastavení, nesmíte si ji dát na 16 stupňů a nesmí foukat přímo na vás.“ Bittner vykládá, že klimatizace mu zlepšuje kvalitu spánku.