Dva Češi, favorit Vingegaard, uhlídá UAE někdejší spory? Startuje Vuelta

Michal Koubek
  17:01
Ještě před několika týdny se zdálo, že půjde o odvetu Tour de France. V předběžné startovní listině španělské Vuelty figurovali Slovinec Tadej Pogačar i Dán Jonas Vingegaard. Jenže první jmenovaný dal nakonec přednost odpočinku. I tak by ale třetí Grand Tour sezony měla bavit. Startuje už v sobotu. Na co jubilejní 80. ročník láká? Co se čeká?
Dánský cyklista Jonas Vingegaard (Visma) na startu čtrnácté etapy Tour de France

Dánský cyklista Jonas Vingegaard (Visma) na startu čtrnácté etapy Tour de France | foto: Reuters

Tadej Pogačar vede skupinku v průběhu 12. etapy Tour de France, za ním Jonas...
BLÍŽÍ SE DRAMA. Tým Visma v čele s Jonasem Vingegaardem (vpravo) a jeho...
Ben O´Connor z AG2R jede v červeném dresu během osmnácté etapy Vuelty.
ČEŠI NA VUELTĚ. Michal Schlegel z Caja Rural (vlevo) a Jan Hirt z Quick-Stepu...
5 fotografií

Souboj UAE a Vismy

I bez Pogačara by mělo jít o duel těchto dvou týmů.

Oba hlavně do hor vysílají supersilné sestavy. Za UAE Portugalec Almeida, Španělé Ayuso, Soler, Australan Vine. Ve Vismě Vingegaarda doplní Američané Jorgenson, Kuss či Nizozemec Kelderman.

Na letošní triumfy ve třítýdenních kláních to je mezi nimi 1:1. Italské Giro poslední den v horách chytrým únikem opanoval Brit Simon Yates, francouzský svátek si podmanil Pogačar.

Tadej Pogačar vede skupinku v průběhu 12. etapy Tour de France, za ním Jonas Vingegaard.

UAE nicméně Vueltu ještě nikdy nevyhrálo, to Visma (předtím Jumbo), má od roku 2019 tituly hned čtyři. O tři z nich se postaral Roglič, který dnes už obléká dres Red Bullu, naposledy v roce 2023 slavil Kuss.

Vingegaard poprvé od Tour

Lídrem nizozemské stáje je Vingegaard, jenž po dvou titulech z Tour bude chtít přidat třetí vítězství ze závodů velké trojky.

Vueltu jede podruhé. V roce 2020 tu poznával, o čem třítýdenní dřina vůbec je, a žádný výraznější výsledek si nepřipsal. Před dvěma roky, kdy Visma naprosto dominovala, už klidně mohl vyhrát. Nakonec ale v týmové hierarchii dostal přednost Kuss a on byl druhý.

Vingegaard od Tour nezávodil. „Nejdřív jsem si odpočinul, pak jsem jel na kemp,“ povídá.

Měl si také pečlivě najíždět rozhodující stoupání. Je jasné proč. „Jsem tu kvůli celkovému vítězství a s tímto týmem se zdá být v našich možnostech,“ nezastírá osmadvacetiletý Dán.

BLÍŽÍ SE DRAMA. Tým Visma v čele s Jonasem Vingegaardem (vpravo) a jeho superdomestikem Matteem Jorgensonem na startu 18. etapy, v níž zkusí zatlačit na lídra Tour de France, slovinského cyklistu Tadeje Pogačara z UAE.

Spory v UAE zapomenuty?

UAE by měl táhnout Almeida, případně by mohl zaskočit i Ayuso.

Almeida prožil skvostné jaro, kdy vyhrál Kolem Baskicka, Romandie i Švýcarska, na Tour měl být hlavním pomocníkem Pogačara, jenže v deváté etapě se zlomeninou žebra skončil.

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Je otázkou, jak bude fungovat jeho spolupráce s Ayusem. Pamatujete?

Loni na Tour Almeida mladému Španělovi vyčinil, že nejede týmově a nepomáhá, načež zahraniční média rozebírala tenzi mezi nimi. Navíc se letos po neúspěchu Auysa na Giru, kdy v 18. dějství odstoupil, spekulovalo, že je na odchodu a mohl by ho vykoupit Movistar.

Zatím se tak nestalo. A Almeida věří: „Jonas je samozřejmě největší favorit, je jedním ze dvou nejlepších jezdců generace. Ale máme dvě karty. Což je lepší než jedna.“

Další slavná jména

V sestavě Red Bullu sice chybí obhájce Roglič, i tak ale mají s Australanem Hindleym, vítězem Gira 2022, i jedenadvacetiletou italskou nadějí Pellizzarim, šestým mužem letošního vydání italské Grand Tour, silnou sestavu.

Ukázat, že je definitivně zpět ve formě, chce Kolumbijec Bernal z Ineosu. „Vuelta je závod, který je vždy útočný a nevyzpytatelný. Což mě baví,“ těší se.

Decathlon posílá Rakušana Galla, Bahrain by mohli vést Italové Tiberi či Caruso, Lidl-Trek bude spoléhat na dalšího Itala Cicconeho a Jayco na Australana O’Connora, loni na Vueltě druhého.

Ben O´Connor z AG2R jede v červeném dresu během osmnácté etapy Vuelty.

Pro Quick-Step půjde o test, jak si povede bez Belgičana Evenepoela, který po sezoně odejde do Red Bullu. Jeho lídrem bude domácí Landa, podle prohlášení by měl nicméně spíš útočit na etapové triumfy. „Je to něco, co má tým ve své krvi. Bude to i trochu trénink na další roky bez Remca,“ líčí.

Útočně by mohl jezdit i Brit Pidcock z Q36.5, byť on sám uvedl, že nevylučuje, že by se pokusil o první desítku v celkové klasifikaci.

Dva Češi

Pro Jana Hirta půjde už o šestou účast na Vueltě, dosud je jeho nejlepším výsledkem 11. místo v etapě.

Do závodu nicméně vyrazí s neznámou ohledně své formy, vždyť naposledy závodil 15. května na Giru, načež se zlomenou nohou odstoupil.

Před příjezdem do Španělska byl na vysokohorském kempu v oblíbené Kolumbii. Jeho tým Israel-Premier Tech by chtěl útočit na dílčí vavříny. „Možná Matthew Riccitello celkové přece jen zkusí, ale to teprve uvidíme,“ říká sportovní ředitel René Andrle. „Tím pádem by měl i Honza dostat větší šanci, aby se v některé z horských etap sám o něco pokusil.“

Hirt se vrací na scénu! Po těžkém zranění a sto dnech bez závodů míří na Vueltu

Na úniky – ale spíš v kopcovitém profilu – se bude upínat i Jakub Otruba. Před letošní sezonou přestoupil z českého ATT Investments do španělského Caja-Rural.

V červnu si v něm na portugalském závodě GP Internacional Torres Vedras připsal vítězství. Posléze poprvé v kariéře odjel na delší dobu do Livigna do vysoké nadmořské výšky, načež od týmu dostal definitivní potvrzení: Čeká tě první Grand Tour v životě.

„Chceme být hodně vidět. Nemáme lídra na celkové pořadí. Chceme být v únicích a pokusit se vyhrát etapu. Nebo ideálně etapy,“ říkal Otruba pro web We Love Cycling.

Italský start

První tři etapy cyklisté spíš než s pozdravem „buenos días“ uspějí s „buongiorno“.

Pošesté v historii Vuelta vypukne v zahraničí. Poprvé se tak stalo v roce 1997, kdy vyrazila z Portugalska, následovalo Nizozemsko, Francie, znovu Nizozemsko a Portugalsko a letos Itálie.

Předstartovním centrem bude Turín. První etapa by mohla nabídnout hromadný dojezd, ve druhé – jak je na Vueltě tradiční – se už ale bude finišovat do kopce. Závěr v Limone Piemonte má skoro 10 kilometrů s průměrem 5,8 procent. I třetí dějství vede v kopcovitém terénu, tentokrát ale bude finiš lehčí, páska bude na konci dvoukilometrového mírného stoupání.

Obávané Angliru i Bola del Mundo

Během 21 etap cyklisté nastoupají kolem 54 tisíc výškových metrů.

Pět etap je označených jako horských, šest středně horských.

Desetkrát se bude finišovat na kopci.

Vuelta opět potvrzuje slova, kterými se organizátoři rádi chlubí: „Naše DNA jsou kopce.“

ČEŠI NA VUELTĚ. Michal Schlegel z Caja Rural (vlevo) a Jan Hirt z Quick-Stepu při výjezdu na Angliru v 17. etapě Vuelty.

Největšími strašáky budou ve druhé polovině Angliru a Bola del Mundo, které jsou považované za jedny z nejnáročnějších stoupání v profipelotonu. Na Angliru, dvanáctikilometrovém kopci s průměrem skoro 10 procent a rampami, které mají přes dvacet, se bude finišovat 13. etapu. Bola del Mundo, rovněž dvanáctikilometrovém vrcholu s průměrem takřka 9 procent a brutálně strmým závěrem, rozhodne 20. dějství.

Sprinteři? Jen pár šancí

Jen čtyři etapy jsou v oficiálním itineráři označené jako rovinaté.

Kdepak, velké sprinterské bitvy se tu nečekají.

I proto ve startovní listině tolik hvězdných rychlíků nenajdete. Alpecin bude táhnout Belgičan Philipsen, Lidl-Trek zase Dán Pedersen. Pokusit se je ohrozit by mohli třeba Francouz Coquard z Cofidisu či italský matador Viviani z Lotta.

Dvakrát se taky pojede proti chronometru. V páté etapě se uskuteční týmová časovka, v osmnácté individuální. Ta by měla sedět ryzím specialistům na tuto disciplínu jako je Ital Ganna z Ineosu. Na 27 kilometrech cyklisté nastoupají jen 140 výškových metrů.

Je jako stroj. Vysekaný Uchenna nesleze ze hřiště, Priske už se o něj skoro bojí

Zápas každých sedmdesát hodin. Týden co týden. Pro sparťanského fotbalistu Emanuela Uchennu žádný problém. „Já se ani nedivím, on je jako stroj,“ říká o něm kapitán Lukáš Haraslín.

22. srpna 2025  14:15

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

22. srpna 2025  14:13

