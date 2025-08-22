Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Alžběta Marešová
  14:13
Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními favority na vítězství jsou Jonas Vingegaard z Vismy a Joao Almeida z UAE. Do sestav svých týmů se vešli také dva Češi, Jakub Otruba a Jan Hirt. Kompletní startovní listinu i přehled etap naleznete v připraveném průvodci závodem.
Roglič slaví vítězství v devatenácté etapě Vuelty.

Roglič slaví vítězství v devatenácté etapě Vuelty. | foto: Reuters

Trasa 80. ročníku španělské Vuelty.
Profil 1. etapy Vuelty 2025.
Profil 2. etapy Vuelty 2025
Profil 3. etapy Vuelty 2025
23 fotografií

Vuelta 2025: program a trasa

EtapaTrasaDélkaDruhVítěz
1. (23.8.)Turín – Novara186 kmrovinatá
2. (24.8.)Alba – Limone Piemonte159,6 kmrovinatá s horským dojezdem
3. (25.8.)San Maurizio Canavese – Ceres134,6 kmhorská
4. (26.8.)Susa – Voiron 206,7 kmhorská
5. (27.8.)Figueres – Figueres24 kmtýmová časovka
6. (28.8.)Olot – Pal170,3 kmhorská
7. (29.8.)Andorra la Vella – Cerler188 km horská
8. (30.8.)Monzón Templario – Zaragoza163,5 kmrovinatá
9. (31.8.)Alfaro – Valdezcaray195,5 kmkopcovitá
10. (2.9.)Sendaviva – Larra Belagua175,3 kmrovinatá s horským dojezdem
11. (3.9.)Bilbao – Bilbao 157,4 kmhorská
12. (4.9.)Laredo – Los Corrales de Buelna144,9 kmhorská
13. (5.9.)Cabezón de la Sal – L’Angliru202,7 kmhorská
14. (6.9.)Avilés – La Farrapona135,9 kmhorská
15. (7.9.)Vegadeo – Monforte de Lemos167,8 kmhorská
16. (9.9.)Poio – Mos167,9 kmhorská
17. (10.9.)O Barco de Valdeorras – Alto de el Morredero143,2 kmhorská
18. (11.9.)Valladolid – Valladolid 27 km individuální časovka
19. (12.9)Rueda – Guijuelo161,9 kmrovinatá
20. (13.9.)Robledo de Chavela – Bola del Mundo165,6 km horská
21. (14.9.)Alalpardo – Madrid111,6 kmrovinatá
  • Celková délka: 3 185,9 km
  • Nastoupaných metrů: 54 156
  • Celková délka časovek: 51 km

Češi na startu 80. ročníku Vuelty

Svou premiéru na Grand Tour absolvuje Jakub Otruba, který se dostal do výběru druhodivizního španělského týmu Caja Rural. Sedmadvacetiletý český vrchař prokázal svou formu před měsícem, když získal své druhé profesionální vítězství v horské etapě závodu v Portugalsku.

Stoupání na Pyrenejském poloostrově mu tak zjevně sedí a může zabojovat o některou z etap i nyní.

Jakub Otruba z týmu ATT Investments během Czech Tour
Jan Hirt v dresu Israel–Premier Tech.

Možná, že se Otruba potká v některém z úniků s Janem Hirtem, který reprezentuje barvy týmu Israel – Premier Tech. Pro Hirta se jedná už o 16. start na Grand Tour a šestý na Vueltě.

V květnu musel odstoupit kvůli zlomenině stehenní kosti z Gira a od té doby nezávodil. Ve Španělsku se mu historicky nevedlo tak jako na italské Grand Tour, ale třeba nastal čas na změnu.

Jednotlivé etapy Vuelty 2025

1. etapa: Turín – Novara

  • start: 12:55
  • předpokládaný dojezd: 17:20
  • převýšení: 1337 m

Poprvé ve své historii startuje Vuelta z Itálie. A poprvé od roku 2007 se může do červeného dresu po úvodní etapě obléci sprinter. Trasa z Turína do Novary sice obsahuje stoupání třetí kategorie, to by ale ambice rychlých mužů pelotonu nemělo ohrozit.

Profil 1. etapy Vuelty 2025.

2. etapa: Alba – Limone Piemonte

  • start: 13:35
  • předpokládaný dojezd: 17:21
  • převýšení: 1884 m

Jak je pro Vueltu typické, na nic nečeká a hned o úvodním víkendu testuje jezdce na celkové pořadí. Ve druhé etapě k tomu využije jedno z nejstarších lyžařských středisek v Itálii, Limone Piemonte.

Profil 2. etapy Vuelty 2025

3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres

  • start: 14:20
  • předpokládaný dojezd: 17:22
  • převýšení: 1996 m

Poslední čistě italská etapa startuje jen kousek na sever od Turína a celých 134 kilometrů lemuje alpské podhůří. Tento dojezd na kopec ale nejspíš přenechají favorité na červený dres zájemcům o dílčí triumf.

Profil 3. etapy Vuelty 2025

4. etapa: Susa – Voiron

  • start: 11:43
  • předpokládaný dojezd: 16:31
  • převýšení: 2919 m

Čtvrtý den závodu si cyklisté odbudou nejdelší etapu 80. ročníku. Na programu je rozlučka s Itálií a přejezd do Francie, kde závodníky přivítají alpské vrcholy Montgenévre a Lautaret. Pokud ale budou mít dost sil, mohl by dojezd do Voironu patřit sprinterům.

Profil 4. etapy Vuelty 2025.

5. etapa: Figueres – Figueres

  • start: 16:37
  • předpokládaný dojezd: 18:30
  • převýšení: 86 m

Vuelta jako jeden z mála závodů zachovává tradici týmových časovek a letošní ročník není výjimkou. 24 kilometrů kolem katalánského města Figueres prověří sehranost jednotlivých sestav a horší den může někomu pořádně zkomplikovat boj o celkové pořadí.

Profil 5. etapy Vuelty 2025

6. etapa: Olot – Pal

  • start: 12:35
  • předpokládaný dojezd: 17:16
  • převýšení: 3475 m

Když míří závod do Andorry, je to záruka pořádných stoupání. V šesté etapě čeká předkrm v podobě Collada de Toses a na závěr prudký desetikilometrový výšlap do vesničky Pal. „Toto je první opravdová horská etapa. Začne se ukazovat, které týmy jsou dostatečně silné na kontrolování závodu a s kým můžeme počítat do vrchařské soutěže,“ predikuje ředitel závodu Fernando Escartín.

Profil 6. etapy Vuelty 2025

7. etapa: Andorra la Vella – Cerler

  • start: 11:55
  • předpokládaný dojezd: 17:13
  • převýšení: 4211 m

Náročný horský dvojblok prvního týdne završuje výšlap nad vesničku Cerler, což je nejvýše položená vesnice aragonských Pyrenejí. Tradiční cílové místo Vuelty i již zaniklého etapáku Vuelta Aragon bylo dříve pod nadvládou Leonarda Piepoliho. Ital zde v letech 2000 až 2007 dokázal triumfovat hned čtyřikrát.

Profil 7. etapy Vuelty 2025

8. etapa: Monzón – Zaragoza

  • start: 13:40
  • předpokládaný dojezd: 17:20
  • převýšení: 1236 m

Očekávaný den pro sprintery spojuje dvě města s bohatou historií. Startovní město Monzón je slavné pro svůj templářský hrad, cílová Zaragoza zase pro katedrálu Panny Marie na pilíři. Kdo se zapíše do sportovní historie aragonské metropole jako vítěz etapy?

Profil 8. etapy Vuelty 2025

9. etapa: Alfaro – Valdezcaray

  • start: 12:20
  • předpokládaný dojezd: 17:16
  • převýšení: 3311 m

První týden závodu uzavírá kopcovitá zkouška s horským finišem. „Někdo z favoritů by se mohl pokusit při výjezdu do lyžařského střediska ve Valdezcaray zaútočit a získat náskok,“ myslí si Escartín.

Profil 9. etapy Vuelty 2025

10. etapa: Sendaviva – Larra Belagua

  • start: 12:55
  • předpokládaný dojezd: 17:18
  • převýšení: 3082 m

Na roztočení nohou po volném dni budou mít cyklisté v 10. etapě jen chvíli, silnice se totiž rychle zvedá až k cílovému výšlapu Larra Belagua. Ten se objevil v itineráři závodu poprvé před dvěma lety, tehdy tu den po výbuchu na Tourmaletu vstal z mrtvých Remco Evenepoel a udělal první krok k zisku dresu pro nejlepšího vrchaře.

Profil 10. etapy Vuelty 2025

11. etapa: Bilbao – Bilbao

  • start: 13:30
  • předpokládaný dojezd: 17:20
  • převýšení: 3185 m

Pořádná nálož Baskicka čeká na závodníky v 11. etapě kolem Bilbaa. V sérii výbušných stoupání téměř není prostor na odpočinek. Závěrečné Alto de Pike zaručí, že o vítězství budou na nábřeží řeky Nervión bojovat jen ti nejsilnější.

Profil 11. etapy Vuelty 2025

12. etapa: Laredo – Los Corrales de Buelna

  • start: 14:00
  • předpokládaný dojezd: 17:22
  • převýšení: 2393 m

Jedna z několika středně horských etap v itineráři pravděpodobně přiláká mnoho zájemců o vítězství z úniku. Dvojkové Puerto de Alisas a především jedničkové stoupání Collada de Brenes 20 kilometrů před cílem dělají den příliš náročný pro sprintery. Favorité na celkové pořadí naopak nejspíš budou chtít šetřit síly na to, co je čeká hned vzápětí.

Profil 12. etapy Vuelty 2025

13. etapa: Cabezón de la Sal – L’Angliru

  • start: 11:50
  • předpokládaný dojezd: 17:14
  • převýšení: 3964 m

První polovina 13. etapy vypadá jako pohodový den pro sprintery. Druhá část dne však nabízí jedno z nejtěžších menu letošního ročníku. Dvě kratší ale velmi prudká stoupání první kategorie tvoří předkrm k jednomu z nejobávanějších výšlapů v cyklistickém kalendáři. Ikonické Angliru s průměrným sklonem 10 % a závratně prudkou, nekonečně dlouhou druhou polovinou stoupání, je klenotem 80. ročníku Vuelty.

Profil 13. etapy Vuelty 2025

14. etapa: Avilés – La Farrapona

  • start: 13:30
  • předpokládaný dojezd: 17:13
  • převýšení: 3805 m

Na kilometry je 14. etapa jednou z nejkratších zkoušek ročníku, to však neznamená, že ji budou mít závodníci rychle za sebou. Naopak, díky náročnému profilu krajinou Asturie si na trati chvíli pobudou. Kdo předešlého dne na Angliru trpěl, může se na cílovém výšlapu La Farrapona pokusit o comeback.

Profil 14. etapy Vuelty 2025

15. etapa: Vegadeo – Monforte de Lemos

  • start: 13:05
  • předpokládaný dojezd: 17:17
  • převýšení: 3287 m

Druhý týden uzavírá kopcovitá etapa z Asturie do Galicie. Silní sprinteři-klasikáři nebo nepoučitelní účastníci úniků mají 15. zkoušku jistě zvýrazněnou v kalendáři.

Profil 15. etapy Vuelty 2025

16. etapa: Poio – Mos

  • start: 13:05
  • předpokládaný dojezd: 17:30
  • převýšení: 3472 m

Třetí týden otevírá etapa lemující pobřeží Atlantického oceánu. Těsně u hranic s Portugalskem se klikatí trasa se čtyřmi vrchařskými prémiemi. Ohlídají si kopcovitý profil favorité na celkové pořadí nebo dovolí úspěch úniku?

Profil 16. etapy Vuelty 2025.

17. etapa: O Barco de Valdeorras – Alto de el Morredero

  • start: 13:30
  • předpokládaný dojezd: 17:00
  • převýšení: 3371 m

Hlavní atrakce 17. etapy, cílový výšlap na Alto de el Morredero, je v itineráři Vuelty teprve potřetí a vrací se do něj po 19 letech. V obou případech tu zatím slavil domácí jezdec, při premiéře v roce 1997 Roberto Heras a poté Alejandro Valverde.

Profil 17. etapy Vuelty 2025

18. etapa: Valladolid – Valladolid

  • start: 13:12
  • předpokládaný dojezd: 17:20
  • převýšení: 140 m

Horské drama posledního týdne narušuje individuální městská časovka, která překvapivě není příliš kopcovitá ani technická. Experti na jízdu proti času se budou muset vypořádat s konkurencí adeptů na červený dres, kteří mají jedinečnou příležitost najet další čas na své soupeře.

Profil 18. etapy Vuelty 2025.

19. etapa: Rueda – Guijuelo

  • start: 13:50
  • předpokládaný dojezd: 17:21
  • převýšení: 1517 m

Jako by si organizátoři při plánování uvědomili, že v předchozích dnech téměř nemysleli na jiné jezdce než čistokrevné vrchaře, a tak ještě rychle zařadili sprintersko-klasikářskou etapu vinařským regionem Rueda až na jižní hranice Kastilie a Leónu. Pokud sprinteři vydrží při síle až sem, neměli by si nechat i přes náročnější finále tuto příležitost uniknout.

Profil 19. etapy Vuelty 2025

20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo

  • start: 13:00
  • předpokládaný dojezd: 17:17
  • převýšení: 4226 m

To nejtěžší si nechala letošní Vuelta až na úplný konec. Královská etapa s dvojitým výšlapem na Puerto de Navacerrada, v závěru ještě protaženém o dalších 400 výškových metrů až na Bola del Mundo, může dát razítko na celkový triumf muže v červené. Nebo naopak na poslední chvíli ještě vše změnit?

Profil 20. etapy Vuelty 2025

21. etapa: Alalpardo – Madrid

  • start: 16:40
  • předpokládaný dojezd: 19:22
  • převýšení: 917 m

Slavnostní dojezd do Madridu v zapadajícím slunci poskytne ty pravé kulisy pro vítězné fotografie a naposled dá příležitost sprinterům k roztočení svých rychlých nohou.

Profil 21. etapy Vuelty 2025

Favorité na červený dres v 80. ročníku Vuelty

JménoTým Věk Nejlepší výsledekVyhrané etapy
Jonas Vingegaard (Dán.)Visma282. (2023)2
Joao Almeida (Por.)UAE274. (2022)-
Ben O’Connor (Aus.)Jayco Alula292. (2024)1
Juan Ayuso (Špa.)UAE223. (2022)-
Mikel Landa (Špa.)Quick-Step355. (2023)1

Jaké týmy startují na Vueltě 2025?

Název týmuKategorieZemě původu
Alpecin-DeceuninckUCI WorldTeamBelgie
Arkéa-B&B HotelsUCI WorldTeamFrancie
Bahrain VictoriousUCI WorldTeamBahrajn
CofidisUCI WorldTeamFrancie
Decathlon AG2R La MondialeUCI WorldTeamFrancie
EF Education-EasyPostUCI WorldTeamSpojené státy
Groupama-FDJUCI WorldTeamFrancie
Ineos GrenadiersUCI WorldTeamSpojené království
Intermarché-WantyUCI WorldTeamBelgie
Lidl-TrekUCI WorldTeamSpojené státy
Movistar TeamUCI WorldTeamŠpanělsko
Red Bull-Bora-HansgroheUCI WorldTeamNěmecko
Soudal Quick-StepUCI WorldTeamBelgie
Team Jayco AlUlaUCI WorldTeamAustrálie
Team Picnic PostNLUCI WorldTeamNizozemsko
Team Visma-Lease a BikeUCI WorldTeamNizozemsko
UAE Team EmiratesUCI WorldTeamSpojené arabské emiráty
XDS Astana TeamUCI WorldTeamKazachstán
Israel-Premier TechUCI ProTeamIzrael
LottoUCI ProTeamBelgie
Burgos Burpellet BHUCI ProTeamŠpanělsko
Caja Rural – Seguros RGAUCI ProTeamŠpanělsko
Q36.5UCI ProTeamŠvýcarsko

Startovní listinu Vuelty 2025 naleznete zde.

Kde sledovat 80. ročník španělské Vuelty?

Přímé přenosy ze španělské Vuelty vysílá stanice Eurosport 1, ke shlédnutí jsou i na streamovací platformě HBO Max nebo pro uživatele TipsportTV.

U většiny etap začíná přímý přenos až ve 14:00, hned od startu budou živě k dispozici etapy 1, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 20 a 21.

