Vuelta 2025: program a trasa
|Etapa
|Trasa
|Délka
|Druh
|Vítěz
|1. (23.8.)
|Turín – Novara
|186 km
|rovinatá
|2. (24.8.)
|Alba – Limone Piemonte
|159,6 km
|rovinatá s horským dojezdem
|3. (25.8.)
|San Maurizio Canavese – Ceres
|134,6 km
|horská
|4. (26.8.)
|Susa – Voiron
|206,7 km
|horská
|5. (27.8.)
|Figueres – Figueres
|24 km
|týmová časovka
|6. (28.8.)
|Olot – Pal
|170,3 km
|horská
|7. (29.8.)
|Andorra la Vella – Cerler
|188 km
|horská
|8. (30.8.)
|Monzón Templario – Zaragoza
|163,5 km
|rovinatá
|9. (31.8.)
|Alfaro – Valdezcaray
|195,5 km
|kopcovitá
|10. (2.9.)
|Sendaviva – Larra Belagua
|175,3 km
|rovinatá s horským dojezdem
|11. (3.9.)
|Bilbao – Bilbao
|157,4 km
|horská
|12. (4.9.)
|Laredo – Los Corrales de Buelna
|144,9 km
|horská
|13. (5.9.)
|Cabezón de la Sal – L’Angliru
|202,7 km
|horská
|14. (6.9.)
|Avilés – La Farrapona
|135,9 km
|horská
|15. (7.9.)
|Vegadeo – Monforte de Lemos
|167,8 km
|horská
|16. (9.9.)
|Poio – Mos
|167,9 km
|horská
|17. (10.9.)
|O Barco de Valdeorras – Alto de el Morredero
|143,2 km
|horská
|18. (11.9.)
|Valladolid – Valladolid
|27 km
|individuální časovka
|19. (12.9)
|Rueda – Guijuelo
|161,9 km
|rovinatá
|20. (13.9.)
|Robledo de Chavela – Bola del Mundo
|165,6 km
|horská
|21. (14.9.)
|Alalpardo – Madrid
|111,6 km
|rovinatá
- Celková délka: 3 185,9 km
- Nastoupaných metrů: 54 156
- Celková délka časovek: 51 km
Češi na startu 80. ročníku Vuelty
Svou premiéru na Grand Tour absolvuje Jakub Otruba, který se dostal do výběru druhodivizního španělského týmu Caja Rural. Sedmadvacetiletý český vrchař prokázal svou formu před měsícem, když získal své druhé profesionální vítězství v horské etapě závodu v Portugalsku.
Stoupání na Pyrenejském poloostrově mu tak zjevně sedí a může zabojovat o některou z etap i nyní.
Možná, že se Otruba potká v některém z úniků s Janem Hirtem, který reprezentuje barvy týmu Israel – Premier Tech. Pro Hirta se jedná už o 16. start na Grand Tour a šestý na Vueltě.
V květnu musel odstoupit kvůli zlomenině stehenní kosti z Gira a od té doby nezávodil. Ve Španělsku se mu historicky nevedlo tak jako na italské Grand Tour, ale třeba nastal čas na změnu.
Jednotlivé etapy Vuelty 2025
1. etapa: Turín – Novara
- start: 12:55
- předpokládaný dojezd: 17:20
- převýšení: 1337 m
Poprvé ve své historii startuje Vuelta z Itálie. A poprvé od roku 2007 se může do červeného dresu po úvodní etapě obléci sprinter. Trasa z Turína do Novary sice obsahuje stoupání třetí kategorie, to by ale ambice rychlých mužů pelotonu nemělo ohrozit.
2. etapa: Alba – Limone Piemonte
- start: 13:35
- předpokládaný dojezd: 17:21
- převýšení: 1884 m
Jak je pro Vueltu typické, na nic nečeká a hned o úvodním víkendu testuje jezdce na celkové pořadí. Ve druhé etapě k tomu využije jedno z nejstarších lyžařských středisek v Itálii, Limone Piemonte.
3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres
- start: 14:20
- předpokládaný dojezd: 17:22
- převýšení: 1996 m
Poslední čistě italská etapa startuje jen kousek na sever od Turína a celých 134 kilometrů lemuje alpské podhůří. Tento dojezd na kopec ale nejspíš přenechají favorité na červený dres zájemcům o dílčí triumf.
4. etapa: Susa – Voiron
- start: 11:43
- předpokládaný dojezd: 16:31
- převýšení: 2919 m
Čtvrtý den závodu si cyklisté odbudou nejdelší etapu 80. ročníku. Na programu je rozlučka s Itálií a přejezd do Francie, kde závodníky přivítají alpské vrcholy Montgenévre a Lautaret. Pokud ale budou mít dost sil, mohl by dojezd do Voironu patřit sprinterům.
5. etapa: Figueres – Figueres
- start: 16:37
- předpokládaný dojezd: 18:30
- převýšení: 86 m
Vuelta jako jeden z mála závodů zachovává tradici týmových časovek a letošní ročník není výjimkou. 24 kilometrů kolem katalánského města Figueres prověří sehranost jednotlivých sestav a horší den může někomu pořádně zkomplikovat boj o celkové pořadí.
6. etapa: Olot – Pal
- start: 12:35
- předpokládaný dojezd: 17:16
- převýšení: 3475 m
Když míří závod do Andorry, je to záruka pořádných stoupání. V šesté etapě čeká předkrm v podobě Collada de Toses a na závěr prudký desetikilometrový výšlap do vesničky Pal. „Toto je první opravdová horská etapa. Začne se ukazovat, které týmy jsou dostatečně silné na kontrolování závodu a s kým můžeme počítat do vrchařské soutěže,“ predikuje ředitel závodu Fernando Escartín.
7. etapa: Andorra la Vella – Cerler
- start: 11:55
- předpokládaný dojezd: 17:13
- převýšení: 4211 m
Náročný horský dvojblok prvního týdne završuje výšlap nad vesničku Cerler, což je nejvýše položená vesnice aragonských Pyrenejí. Tradiční cílové místo Vuelty i již zaniklého etapáku Vuelta Aragon bylo dříve pod nadvládou Leonarda Piepoliho. Ital zde v letech 2000 až 2007 dokázal triumfovat hned čtyřikrát.
8. etapa: Monzón – Zaragoza
- start: 13:40
- předpokládaný dojezd: 17:20
- převýšení: 1236 m
Očekávaný den pro sprintery spojuje dvě města s bohatou historií. Startovní město Monzón je slavné pro svůj templářský hrad, cílová Zaragoza zase pro katedrálu Panny Marie na pilíři. Kdo se zapíše do sportovní historie aragonské metropole jako vítěz etapy?
9. etapa: Alfaro – Valdezcaray
- start: 12:20
- předpokládaný dojezd: 17:16
- převýšení: 3311 m
První týden závodu uzavírá kopcovitá zkouška s horským finišem. „Někdo z favoritů by se mohl pokusit při výjezdu do lyžařského střediska ve Valdezcaray zaútočit a získat náskok,“ myslí si Escartín.
10. etapa: Sendaviva – Larra Belagua
- start: 12:55
- předpokládaný dojezd: 17:18
- převýšení: 3082 m
Na roztočení nohou po volném dni budou mít cyklisté v 10. etapě jen chvíli, silnice se totiž rychle zvedá až k cílovému výšlapu Larra Belagua. Ten se objevil v itineráři závodu poprvé před dvěma lety, tehdy tu den po výbuchu na Tourmaletu vstal z mrtvých Remco Evenepoel a udělal první krok k zisku dresu pro nejlepšího vrchaře.
11. etapa: Bilbao – Bilbao
- start: 13:30
- předpokládaný dojezd: 17:20
- převýšení: 3185 m
Pořádná nálož Baskicka čeká na závodníky v 11. etapě kolem Bilbaa. V sérii výbušných stoupání téměř není prostor na odpočinek. Závěrečné Alto de Pike zaručí, že o vítězství budou na nábřeží řeky Nervión bojovat jen ti nejsilnější.
12. etapa: Laredo – Los Corrales de Buelna
- start: 14:00
- předpokládaný dojezd: 17:22
- převýšení: 2393 m
Jedna z několika středně horských etap v itineráři pravděpodobně přiláká mnoho zájemců o vítězství z úniku. Dvojkové Puerto de Alisas a především jedničkové stoupání Collada de Brenes 20 kilometrů před cílem dělají den příliš náročný pro sprintery. Favorité na celkové pořadí naopak nejspíš budou chtít šetřit síly na to, co je čeká hned vzápětí.
13. etapa: Cabezón de la Sal – L’Angliru
- start: 11:50
- předpokládaný dojezd: 17:14
- převýšení: 3964 m
První polovina 13. etapy vypadá jako pohodový den pro sprintery. Druhá část dne však nabízí jedno z nejtěžších menu letošního ročníku. Dvě kratší ale velmi prudká stoupání první kategorie tvoří předkrm k jednomu z nejobávanějších výšlapů v cyklistickém kalendáři. Ikonické Angliru s průměrným sklonem 10 % a závratně prudkou, nekonečně dlouhou druhou polovinou stoupání, je klenotem 80. ročníku Vuelty.
14. etapa: Avilés – La Farrapona
- start: 13:30
- předpokládaný dojezd: 17:13
- převýšení: 3805 m
Na kilometry je 14. etapa jednou z nejkratších zkoušek ročníku, to však neznamená, že ji budou mít závodníci rychle za sebou. Naopak, díky náročnému profilu krajinou Asturie si na trati chvíli pobudou. Kdo předešlého dne na Angliru trpěl, může se na cílovém výšlapu La Farrapona pokusit o comeback.
15. etapa: Vegadeo – Monforte de Lemos
- start: 13:05
- předpokládaný dojezd: 17:17
- převýšení: 3287 m
Druhý týden uzavírá kopcovitá etapa z Asturie do Galicie. Silní sprinteři-klasikáři nebo nepoučitelní účastníci úniků mají 15. zkoušku jistě zvýrazněnou v kalendáři.
16. etapa: Poio – Mos
- start: 13:05
- předpokládaný dojezd: 17:30
- převýšení: 3472 m
Třetí týden otevírá etapa lemující pobřeží Atlantického oceánu. Těsně u hranic s Portugalskem se klikatí trasa se čtyřmi vrchařskými prémiemi. Ohlídají si kopcovitý profil favorité na celkové pořadí nebo dovolí úspěch úniku?
17. etapa: O Barco de Valdeorras – Alto de el Morredero
- start: 13:30
- předpokládaný dojezd: 17:00
- převýšení: 3371 m
Hlavní atrakce 17. etapy, cílový výšlap na Alto de el Morredero, je v itineráři Vuelty teprve potřetí a vrací se do něj po 19 letech. V obou případech tu zatím slavil domácí jezdec, při premiéře v roce 1997 Roberto Heras a poté Alejandro Valverde.
18. etapa: Valladolid – Valladolid
- start: 13:12
- předpokládaný dojezd: 17:20
- převýšení: 140 m
Horské drama posledního týdne narušuje individuální městská časovka, která překvapivě není příliš kopcovitá ani technická. Experti na jízdu proti času se budou muset vypořádat s konkurencí adeptů na červený dres, kteří mají jedinečnou příležitost najet další čas na své soupeře.
19. etapa: Rueda – Guijuelo
- start: 13:50
- předpokládaný dojezd: 17:21
- převýšení: 1517 m
Jako by si organizátoři při plánování uvědomili, že v předchozích dnech téměř nemysleli na jiné jezdce než čistokrevné vrchaře, a tak ještě rychle zařadili sprintersko-klasikářskou etapu vinařským regionem Rueda až na jižní hranice Kastilie a Leónu. Pokud sprinteři vydrží při síle až sem, neměli by si nechat i přes náročnější finále tuto příležitost uniknout.
20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo
- start: 13:00
- předpokládaný dojezd: 17:17
- převýšení: 4226 m
To nejtěžší si nechala letošní Vuelta až na úplný konec. Královská etapa s dvojitým výšlapem na Puerto de Navacerrada, v závěru ještě protaženém o dalších 400 výškových metrů až na Bola del Mundo, může dát razítko na celkový triumf muže v červené. Nebo naopak na poslední chvíli ještě vše změnit?
21. etapa: Alalpardo – Madrid
- start: 16:40
- předpokládaný dojezd: 19:22
- převýšení: 917 m
Slavnostní dojezd do Madridu v zapadajícím slunci poskytne ty pravé kulisy pro vítězné fotografie a naposled dá příležitost sprinterům k roztočení svých rychlých nohou.
Favorité na červený dres v 80. ročníku Vuelty
|Jméno
|Tým
|Věk
|Nejlepší výsledek
|Vyhrané etapy
|Jonas Vingegaard (Dán.)
|Visma
|28
|2. (2023)
|2
|Joao Almeida (Por.)
|UAE
|27
|4. (2022)
|-
|Ben O’Connor (Aus.)
|Jayco Alula
|29
|2. (2024)
|1
|Juan Ayuso (Špa.)
|UAE
|22
|3. (2022)
|-
|Mikel Landa (Špa.)
|Quick-Step
|35
|5. (2023)
|1
Jaké týmy startují na Vueltě 2025?
|Název týmu
|Kategorie
|Země původu
|Alpecin-Deceuninck
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Arkéa-B&B Hotels
|UCI WorldTeam
|Francie
|Bahrain Victorious
|UCI WorldTeam
|Bahrajn
|Cofidis
|UCI WorldTeam
|Francie
|Decathlon AG2R La Mondiale
|UCI WorldTeam
|Francie
|EF Education-EasyPost
|UCI WorldTeam
|Spojené státy
|Groupama-FDJ
|UCI WorldTeam
|Francie
|Ineos Grenadiers
|UCI WorldTeam
|Spojené království
|Intermarché-Wanty
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Lidl-Trek
|UCI WorldTeam
|Spojené státy
|Movistar Team
|UCI WorldTeam
|Španělsko
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|UCI WorldTeam
|Německo
|Soudal Quick-Step
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Team Jayco AlUla
|UCI WorldTeam
|Austrálie
|Team Picnic PostNL
|UCI WorldTeam
|Nizozemsko
|Team Visma-Lease a Bike
|UCI WorldTeam
|Nizozemsko
|UAE Team Emirates
|UCI WorldTeam
|Spojené arabské emiráty
|XDS Astana Team
|UCI WorldTeam
|Kazachstán
|Israel-Premier Tech
|UCI ProTeam
|Izrael
|Lotto
|UCI ProTeam
|Belgie
|Burgos Burpellet BH
|UCI ProTeam
|Španělsko
|Caja Rural – Seguros RGA
|UCI ProTeam
|Španělsko
|Q36.5
|UCI ProTeam
|Švýcarsko
Startovní listinu Vuelty 2025 naleznete zde.
Kde sledovat 80. ročník španělské Vuelty?
Přímé přenosy ze španělské Vuelty vysílá stanice Eurosport 1, ke shlédnutí jsou i na streamovací platformě HBO Max nebo pro uživatele TipsportTV.
U většiny etap začíná přímý přenos až ve 14:00, hned od startu budou živě k dispozici etapy 1, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 20 a 21.