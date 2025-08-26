Trápil se, před Tour uznal: S mojí formou nemá smysl. Na Vueltě ale Gaudu ožívá

Autor:
  7:07
Mělo jít o etapu, kdy si dánský cyklista Mads Pedersen připíše už čtrnácté letošní vítězství. Náročný závěr byl jako stvořený pro něj. I jeho stáj Lidl-Trek celý den kontrolovala tempo a do finiše ho dovedla na skvělé pozici. Nic mu už nemělo bránit. Jenže pak se vedle něj vynořil Francouz David Gaudu. A byl to právě on, kdo se stal vítězem třetího dějství španělské Vuelty. Silný to příběh.
David Gaudu na pódiu jako vítěz 3. etapy Vuelty.

David Gaudu na pódiu jako vítěz 3. etapy Vuelty. | foto: Reuters

Jonas Vingegaard se vyjíždí po 3. etapě Vuelty.
David Gaudu se nevěřícně chytá za hlavu po vítězném spurtu ve 3. etapě Vuelty...
David Gaudu vítězí ve 3. etapě španělské Vuelty.
David Gaudu poráží ve spurtu 3. etapy Madse Pedersena.
10 fotografií

Za cílem si obličej přikryl dlaněmi.

Kroutil hlavou.

Pak se k němu přihrnuli týmoví kolegové z Groupamy a plácali ho po zádech. Šlo o hotový tobogán emocí. Ale divíte se?

Nekonečných 1175 dní. Tak dlouho Gaudu čekal na vítězství v závodech World Tour. Přitom by ve svých osmadvaceti letech měl být nyní na vrcholu své formy. Navíc se o něm dřív vykládalo, že bude jednou z těch největších hvězd světového pelotonu.

Jenže on se místo toho tuto sezonu trápil, na italském Giru byl naprosto neviditelný a vše vygradovalo neúčastí na Tour de France poté, co sám uznal: „Když se podívám na svou současnou úroveň, musím být upřímný. Abych na Tour jel jen s vidinou, že ji dokončím, nemá vůbec smysl.“

Překvapení na Vueltě. Gaudu obral favorita Pedersena o vítězství v poslední zatáčce

Tak proto ty emoce. Opět si prožil, jaké to je být na vrcholu! Navíc jen kvůli horšímu součtu dílčích výsledků nejede v červeném dresu, v celkové klasifikaci má totožný čas jako dánský lídr Jonas Vingegaard.

„Kdybyste mi řekli, že za tři dny Vuelty budeme mít vítězství a budu tak vysoko i v celkové klasifikaci, bral bych to všemi deseti,“ usmíval se Gaudu.

Už před startem Vuelty vykládal, jak se konečně cítí dobře. Ve druhé etapě jel skvěle, byl třetí a jen on, Ital Giulio Ciccone a Kolumbijec Egan Bernal pásku proťali ve stejném čase jako vítězný Vingegaard.

Ve třetí etapě vše vygradovalo. Neukázal jenom sílu v nohách, ale i skvělý přehled a ostré lokty.

Ve finiši se pohyboval na třetím místě za Pedersenem a Vingegaardem. V poslední pravotočivé zatáčce se ale kolem obou po vnitřní straně prosmýkl. Navíc tím získal zhruba metr k dobru, který se posléze ve spurtu proti Pedersenovi ukázal jako klíčový.

Jonas Vingegaard se vyjíždí po 3. etapě Vuelty.

Vingegaard s jeho počínáním nicméně moc spokojený nebyl: „Mads byl fakt silný, dal mi zabrat a nemyslel jsem si, že ho předjedu. Jenže pak se kolem nás střemhlav prohnal Gaudu. Docela divoký pohyb. Ale taková je cyklistika.“

Francouzský vítěz se ale nenechal rozhodit. „Jsem naprosto nadšený a hrdý. Naposledy, kdy jsem na této úrovni vyhrál, bylo, když jsem porazil Wouta van Aerta,“ připomínal poslední velký triumf na Dauphiné 2022. „A teď jsem porazil Madse. Trvalo to věčnost.“

V dětství byl otrava

Celkově šlo pro něj o třinácté profesionální vítězství. Na Vueltě o třetí, předchozí zapsal v roce 2020. V tehdejším ročníku skončil zároveň druhý v klasifikaci mladíků, druhý skončil v souboji o bílý dres i předchozí rok na Tour a Francouzi v něm větřili muže, který by jednou klidně mohl být nástupcem Bernarda Hinaulta, posledního domácího vítěze Tour z roku 1985.

Jako Hinault se Gaudu narodil v Bretani. Cyklistiku miloval už od mládí a do prvního klubu ho rodiče zapsali už v šesti letech.

Vingegaardovi a spol. ukradli na Vueltě osmnáct kol. Pomohly jim i týmy soupeřů

Vždycky chtěl být první. „Byl jsem fakt otrava,“ usmíval se kdysi. „Doma jsem pořád něco vymýšlel. Pořád jsem někam běhal, narážel jsem do dveří a musel na pohotovost. Téměř pořád jsem byl zraněný.“

Cyklistický dril ho ale prý usměrnil a vybíjet se začal spíš na trénincích a závodech.

Postupně našel zálibu i v knihách, má vysokoškolské vzdělání v oboru účetnictví a obchodní management.

Ke kolu ho to ale přece jen táhlo víc. Platil za obrovský talent. V roce 2016 vyhrál Závod míru do třiadvaceti let let a ve stejném roce opanoval i Tour de l’Avenir.

David Gaudu vítězí ve 3. etapě španělské Vuelty.

V tomto roce si ho také pojistila profesionální smlouvou stáj Groupama (tehdy jen pod názvem FDJ). Šéfa Marca Madiota doslova ohromil. Na testech mu prý zjistili hodnotu VO2Max (maximální množství kyslíku, které tělo je schopno dodat pracujícím svalům při fyzické zátěži) 92 ml/kg/min. Takovou mají jen naprosto výjimeční jedinci. „Nikdy jsem nic takového neviděl,“ líčil sportovní ředitel stáje Frédéric Grappe.

Poprvé ho tým vyslal na Tour v roce 2018. Další rok byl už na zmíněném druhém místě mezi mladíky, následovalo stejné umístění na Vueltě a v roce 2021 byl na Tour mezi mladíky třetí a celkově jedenáctý.

O rok později v pětadvaceti letech skončil na nejslavnějším závodě čtvrtý. Naděje Francouzů se k němu začaly upínat ještě silněji.

Víc ale zatím nedokázal.

Věděl, že to v něm pořád je

V roce 2023 skončila v Groupamě hlavní hvězda Thibaut Pinot. Gaudu měl od této chvíle být tím, kdo převezme jeho roli. Tlak byl na něj obrovský.

Tak jako celý peloton má smůlu, že jezdí v době fenoménů Slovince Tadeje Pogačara a Vingegaarda.

Ale ani jeho forma už nebyla taková. Od triumfu na Dauphiné 2022 zvítězil jen na jednorázovce Tour du Jura a pak v etapách Kolem Lucemburska a Kolem Ománu.

David Gaudu jede na čele úniku během osmnácté etapy Tour de France.

Od roku 2022 bylo jeho nejcennějším výsledkem šesté celkové místo na Vueltě. A letošní sezona? Jedno velké trápení.

V březnu upadl na tréninku a od té doby se to s ním táhlo. Na Giru byl nejlépe v etapě sedmnáctý a celkově až 66. „Giro jsem končil úplně vyčerpaný, nešlo mi to,“ vykládal.

I proto uznal, že bude lepší, když poprvé od roku 2017 bude Tour bez něj.

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Že se místo ní tak trochu vrátí na začátek, odpočine si, potrénuje, a pak že pojede na Vueltu, která by pro něj neměla být takový stres.

Skvělé rozhodnutí!

„Od začátku roku jsem měl spoustu neúspěchů,“ vracel se po etapovém vítězství. „Pády, další problémy, které byly někdy moje chyba, někdy ne, ale tým vždycky věděl, jak mě dostat zpátky do formy.“

Byla to dřina, ale nyní se vážně cítí výtečně. „Velká odměna, že týmu můžu darovat tohle vítězství. Vždycky jsem věděl, že se na tuhle úroveň můžu dostat, ale prostě se mi to nedařilo. Už nedělní třetí místo bylo úspěch a po dnešku, ať se stane cokoliv, můžeme naši Vueltu nazvat triumfem.“

Načekal se na něj.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Trápil se, před Tour uznal: S mojí formou nemá smysl. Na Vueltě ale Gaudu ožívá

Mělo jít o etapu, kdy si dánský cyklista Mads Pedersen připíše už čtrnácté letošní vítězství. Náročný závěr byl jako stvořený pro něj. I jeho stáj Lidl-Trek celý den kontrolovala tempo a do finiše ho...

26. srpna 2025  7:07

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

26. srpna 2025  4:04

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

26. srpna 2025  3:35

KVÍZ: Co je fulnecká hokejka a jakému klubu fandí? Jak dobře znáte Petru Kvitovou

V pondělí se z US Open poroučela po porážce 1:6, 0:6 s Francouzkou Diane Parryovou, čímž tenistka Petra Kvitová zakončila dlouhou a úspěšnou kariéru. Pamatujete si, jak vypadala její finále ve...

vydáno 26. srpna 2025

POHLED: Nepovedený návrat. Kvitová ale znovu ukázala kuráž a lásku k tenisu

Premium

Maskérka ji připravovala na vystoupení v živém studiu před loňským Turnajem mistryň v Rijádu a Petře Kvitové jiskřily oči, když se svěřila se svým plánem. „Víš, mě teď tenis strašně baví. A myslím,...

26. srpna 2025

Newcastle - Liverpool 2:3, mistra zachránil Ngumoha, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Liverpoolu zvládli druhé kolo anglické Premier League proti Newcastlu. V prvním venkovním utkání sezony si na přelomu první a druhé půle zajistili vedení, následně ale domácí vyrovnali,...

25. srpna 2025  20:50,  aktualizováno  23:19

Krasniqi opouští Spartu. Kosovský útočník míří na hostování do Legie Varšava

Spartu opouští útočník Ermal Krasniqi. Kosovský fotbalista zamířil na roční hostování do Legie Varšava, polský celek má navíc opci na případný přestup.

25. srpna 2025  22:14

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

25. srpna 2025  22:06

Olympijský šampion Rooth spadl mimo duchnu, kvůli operaci nepojede na MS

Na záříjovém atletickém mistrovství světa v Tokiu bude soutěž desetibojařů ochuzena o olympijského šampiona Markuse Rootha z Norska. Třiadvacetiletý šampion z Paříže oznámil na instagramu, že se...

25. srpna 2025  21:10

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi odchází do Legie, Zafeiris už je v Řecku

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

25. srpna 2025  20:58

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Další rok v Ottawě. Útočník Jeník podepsal novou dvoucestnou smlouvu

Hokejový útočník Jan Jeník o rok prodloužil své působení v Ottawě. S vedením týmu NHL podepsal novou dvoucestnou smlouvu. Senators o tom informovali na webu. Finanční detaily pokračující spolupráce...

25. srpna 2025  20:31

Bittner se i po Tour raduje: Jsem zase na vyšší úrovni. Co ho ještě letos čeká?

Právě před rokem při Vueltě debutoval na závodech Grand Tour a byla to premiéra z říše snů, když Pavel Bittner v koncovce páté etapy do Sevilly přespurtoval i slavného Wouta van Aerta. Letos už jeden...

25. srpna 2025  19:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.