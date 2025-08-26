Za cílem si obličej přikryl dlaněmi.
Kroutil hlavou.
Pak se k němu přihrnuli týmoví kolegové z Groupamy a plácali ho po zádech. Šlo o hotový tobogán emocí. Ale divíte se?
Nekonečných 1175 dní. Tak dlouho Gaudu čekal na vítězství v závodech World Tour. Přitom by ve svých osmadvaceti letech měl být nyní na vrcholu své formy. Navíc se o něm dřív vykládalo, že bude jednou z těch největších hvězd světového pelotonu.
Jenže on se místo toho tuto sezonu trápil, na italském Giru byl naprosto neviditelný a vše vygradovalo neúčastí na Tour de France poté, co sám uznal: „Když se podívám na svou současnou úroveň, musím být upřímný. Abych na Tour jel jen s vidinou, že ji dokončím, nemá vůbec smysl.“
Překvapení na Vueltě. Gaudu obral favorita Pedersena o vítězství v poslední zatáčce
Tak proto ty emoce. Opět si prožil, jaké to je být na vrcholu! Navíc jen kvůli horšímu součtu dílčích výsledků nejede v červeném dresu, v celkové klasifikaci má totožný čas jako dánský lídr Jonas Vingegaard.
„Kdybyste mi řekli, že za tři dny Vuelty budeme mít vítězství a budu tak vysoko i v celkové klasifikaci, bral bych to všemi deseti,“ usmíval se Gaudu.
Už před startem Vuelty vykládal, jak se konečně cítí dobře. Ve druhé etapě jel skvěle, byl třetí a jen on, Ital Giulio Ciccone a Kolumbijec Egan Bernal pásku proťali ve stejném čase jako vítězný Vingegaard.
Ve třetí etapě vše vygradovalo. Neukázal jenom sílu v nohách, ale i skvělý přehled a ostré lokty.
Ve finiši se pohyboval na třetím místě za Pedersenem a Vingegaardem. V poslední pravotočivé zatáčce se ale kolem obou po vnitřní straně prosmýkl. Navíc tím získal zhruba metr k dobru, který se posléze ve spurtu proti Pedersenovi ukázal jako klíčový.
Vingegaard s jeho počínáním nicméně moc spokojený nebyl: „Mads byl fakt silný, dal mi zabrat a nemyslel jsem si, že ho předjedu. Jenže pak se kolem nás střemhlav prohnal Gaudu. Docela divoký pohyb. Ale taková je cyklistika.“
Francouzský vítěz se ale nenechal rozhodit. „Jsem naprosto nadšený a hrdý. Naposledy, kdy jsem na této úrovni vyhrál, bylo, když jsem porazil Wouta van Aerta,“ připomínal poslední velký triumf na Dauphiné 2022. „A teď jsem porazil Madse. Trvalo to věčnost.“
V dětství byl otrava
Celkově šlo pro něj o třinácté profesionální vítězství. Na Vueltě o třetí, předchozí zapsal v roce 2020. V tehdejším ročníku skončil zároveň druhý v klasifikaci mladíků, druhý skončil v souboji o bílý dres i předchozí rok na Tour a Francouzi v něm větřili muže, který by jednou klidně mohl být nástupcem Bernarda Hinaulta, posledního domácího vítěze Tour z roku 1985.
Jako Hinault se Gaudu narodil v Bretani. Cyklistiku miloval už od mládí a do prvního klubu ho rodiče zapsali už v šesti letech.
Vingegaardovi a spol. ukradli na Vueltě osmnáct kol. Pomohly jim i týmy soupeřů
Vždycky chtěl být první. „Byl jsem fakt otrava,“ usmíval se kdysi. „Doma jsem pořád něco vymýšlel. Pořád jsem někam běhal, narážel jsem do dveří a musel na pohotovost. Téměř pořád jsem byl zraněný.“
Cyklistický dril ho ale prý usměrnil a vybíjet se začal spíš na trénincích a závodech.
Postupně našel zálibu i v knihách, má vysokoškolské vzdělání v oboru účetnictví a obchodní management.
Ke kolu ho to ale přece jen táhlo víc. Platil za obrovský talent. V roce 2016 vyhrál Závod míru do třiadvaceti let let a ve stejném roce opanoval i Tour de l’Avenir.
V tomto roce si ho také pojistila profesionální smlouvou stáj Groupama (tehdy jen pod názvem FDJ). Šéfa Marca Madiota doslova ohromil. Na testech mu prý zjistili hodnotu VO2Max (maximální množství kyslíku, které tělo je schopno dodat pracujícím svalům při fyzické zátěži) 92 ml/kg/min. Takovou mají jen naprosto výjimeční jedinci. „Nikdy jsem nic takového neviděl,“ líčil sportovní ředitel stáje Frédéric Grappe.
Poprvé ho tým vyslal na Tour v roce 2018. Další rok byl už na zmíněném druhém místě mezi mladíky, následovalo stejné umístění na Vueltě a v roce 2021 byl na Tour mezi mladíky třetí a celkově jedenáctý.
O rok později v pětadvaceti letech skončil na nejslavnějším závodě čtvrtý. Naděje Francouzů se k němu začaly upínat ještě silněji.
Víc ale zatím nedokázal.
Věděl, že to v něm pořád je
V roce 2023 skončila v Groupamě hlavní hvězda Thibaut Pinot. Gaudu měl od této chvíle být tím, kdo převezme jeho roli. Tlak byl na něj obrovský.
Tak jako celý peloton má smůlu, že jezdí v době fenoménů Slovince Tadeje Pogačara a Vingegaarda.
Ale ani jeho forma už nebyla taková. Od triumfu na Dauphiné 2022 zvítězil jen na jednorázovce Tour du Jura a pak v etapách Kolem Lucemburska a Kolem Ománu.
Od roku 2022 bylo jeho nejcennějším výsledkem šesté celkové místo na Vueltě. A letošní sezona? Jedno velké trápení.
V březnu upadl na tréninku a od té doby se to s ním táhlo. Na Giru byl nejlépe v etapě sedmnáctý a celkově až 66. „Giro jsem končil úplně vyčerpaný, nešlo mi to,“ vykládal.
I proto uznal, že bude lepší, když poprvé od roku 2017 bude Tour bez něj.
Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?
Že se místo ní tak trochu vrátí na začátek, odpočine si, potrénuje, a pak že pojede na Vueltu, která by pro něj neměla být takový stres.
Skvělé rozhodnutí!
„Od začátku roku jsem měl spoustu neúspěchů,“ vracel se po etapovém vítězství. „Pády, další problémy, které byly někdy moje chyba, někdy ne, ale tým vždycky věděl, jak mě dostat zpátky do formy.“
Byla to dřina, ale nyní se vážně cítí výtečně. „Velká odměna, že týmu můžu darovat tohle vítězství. Vždycky jsem věděl, že se na tuhle úroveň můžu dostat, ale prostě se mi to nedařilo. Už nedělní třetí místo bylo úspěch a po dnešku, ať se stane cokoliv, můžeme naši Vueltu nazvat triumfem.“
Načekal se na něj.