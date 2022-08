Cyklistickou Vueltu pojedou dva Češi: Hirta doplní debutant Řepa

„Tohle bude vostrý,“ napsal Řepa na twitteru k týmové zprávě o nominaci. Bronzový medailista z ME do 23 let z roku 2020 závodí za španělskou stáj druhou sezonu a k debutu na Grand Tour mu pomohlo vystoupení na červnovém závodu Kolem Slovinska. Řepa v etapovém závodu při vítězství domácího favorita Tadeje Pogačara obsadil páté místo a vyhrál hodnocení jezdců do 23 let. V dubnu byl celkově šestnáctý na závodu Kolem Turecka.

Vueltu pojede na základě dlouhodobých plánů také šestý muž Gira d’Italia Hirt z týmu Intermarché-Wanty-Gobert. Jednatřicetiletý český cyklista už dříve avizoval, že není připraven ve Španělsku bojovat o celkové pořadí a spíše se bude soustředit na dílčí úspěchy ve vrchařských etapách.

Sedmasedmdesátý ročník Vuelty odstartuje v pátek časovkou družstev v Utrechtu a v Nizozemsku bude pokračovat o víkendu ještě dvěma rovinatými etapami. Do Španělska se cyklisté přesunou během volného pondělí, vítěz bude korunován 11. září v Madridu.