Já vás neslyším! Oživený Ayuso vsadil na sebe. Zatímco Visma dál čeká a šetří síly

Ne, že by španělský jezdec němel dost práce se do úniku propracovat. Však i sám prohlašoval, že ho Visma pustit nechtěla.
A tak se v sólu vydal s drobným náskokem přes vyčerpávající vrchol Cantó, načež se k němu připojilo dvanáct lidí.
„Musel jsem to udělat, abych si byl jistý, že vepředu zůstanu. Jinak bych nemohl jet na vítězství,“ vysvětloval muž, jenž na čele strávil plných 170 kilometrů.
Den poté, co na favority v celkovém pořadí při stoupání v Andoře ztratil takřka osm minut? Zázračná regenerace. Ale ne ojedinělý případ.
Podívejte se na klíčový nástup Juana Ayusa v 7. etapě Vuelty:
💥 AYUSO ATTACKS! | ¡AYUSO PASA AL ATAQUE! 💥#LaVuelta25
Podobný kousek na Vueltě předloni vytáhl Remco Evenepoel, který na Tourmaletu zaostal dokonce o dvacet minut, den nato však v horách zvítězil. A později v nich získal ještě jedno prvenství.
„Od startu Vuelty říkám, že jsem sem nepřijel tak, jak bych chtěl. Nebyl jsem připravený jet na červený dres,“ zdůraznil Ayuso, který na španělské Grand Tour startuje v roli „náhradníka“ Tadeje Pogačara. Slovinského fenoména, co si po vyhrané Tour řekl o odpočinek.
Hlavní metu pro mladého Španěla představovalo italské Giro, z nějž ale musel ze zdravotních důvodů odstoupit. Hodlá se soustředit na výkony ve vybraných etapách a směřuje pozornost k mistrovství světa v závěru září. Vuelta v jeho datech zkrátka nefigurovala.
„Nepřipravoval jsem se na ni. Od Gira pro mě bylo těžké trénovat, nešlo to jako dřív,“ připouštěl Ayuso. „Ale vnímal jsem, že je to určitá součást vývoje, že si musím projít těžkými chvílemi. Teď jsem měl dobrý den a jsem šťastný, že se vracím na tu úroveň, o které vím, že je mi vlastní. Jedu dál, po dalších příležitostech a světovém šampionátu!“
Strategie UAE, o které i členové realizačního týmu od začátku Vuelty mluvili, totiž souboj „dvou na jednoho“, v němž měli Ayuso s Almeidou trápit Vingegaarda, částečně padla.
Silná stáj si teď naopak došla pro tři dílčí prvenství v řadě. S namlsanými jezdci v sestavě bude možná řešit, jak tým udržet na uzdě. Jay Vine, který pátečnímu vítězovi skvěle pomáhal, totiž zase vede vrchařskou klasifikaci.
Jedna družina se ocitá ve změti různých zájmů.
„Je čas pracovat pro tým, Joao Almeida jede v pohodě, takže se mu pokusíme pomoct,“ deklaroval Ayuso ve čtvrtek, přitom o den později v prynejské dřině vsadil na sebe. Ano, dopředu přiznal i vlastní ambice, pravděpodobně s Vinem postupovali podle plánů.
Zatímco si ale v cíli při oslavě výmluvně strkal prsty do uší, aby všem kritikům jasně vzkázal, že je neslyší, Portugalec Almeida v hlavním poli neměl k ruce takovou sílu jako Vingegaard.
„To moje gesto hovoří za sebe,“ poznamenal ještě Ayuso. „Některé komentáře se k vám dostanou, i když sociální sítě příliš nesleduju. Nejvíc vás zasáhne to, co lidi křičí u krajnic. Hrozné věci. Ne, že by to bolelo, ale do cyklistiky to nepatří. Já se teď snažil být tou nejlepší verzí sebe sama.“
Další dny ukážou, jestli ambice poněkud kontroverzního mladíka jsou v souladu s pořádky v týmu. A zda movitý celek dokáže hvězdy ukočírovat.
Nyní ale využívá pasivity Vismy, která v roli dosavadního lídra ponechává Torsteina Traeena z Bahrainu. Nizozemský výběr místo zesilování tlaku naopak ještě zvolnil.
Dopředu tak dokonce na chvíli vyrazili Almeida a jeho kolega Marc Soler. Malá skupinka se na chvíli rozdělila, ale po Vingegaardově rychlé reakci se zase pospojovala dohromady.
Byť dánský jezdec s týmem dostali šanci, nechali ji ležet.
„Máme radost, že jsme červený dres předali,“ zaznělo jasně z úst dvojnásobného šampiona Tour. Proč se hrnout do útoku den poté, co jste se krásného, ale zároveň přitěžujícího trikotu, jenž vám přidává mediální povinnosti a týmu roli zodpovědného obranáře i udavače tempa, zbavili?
Ve Vismě teď platí jasná zásada. Hlavně se šetřit. A z taktických šachů těží i UAE. Kdy se tedy Vuelta skutečně naplno rozjede?