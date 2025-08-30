Já vás neslyším! Oživený Ayuso vsadil na sebe. Zatímco Visma dál čeká a šetří síly

Autor:
  11:08
Co se týče nastoupaných metrů, jednalo se v pátek o druhou nejtěžší etapu letošní Vuelty. Vzruchu ale moc nenabídla. Kdo čekal napínavou podívanou, musel zůstat zklamán. „Šetříme se na druhý a třetí týden, proto jsem do boje nešli,“ vysvětloval hlavní favorit Jonas Vingegaard. A tak jeho Visma nekomplikovala jízdu za jasným triumfem přímé konkurenci z UAE, tentokrát v podání Juana Ayusa.
JÁ VÁS NESLYŠÍM. Španělský cyklista Juan Ayuso ze stáje UAE po čtvrteční krizi...

JÁ VÁS NESLYŠÍM. Španělský cyklista Juan Ayuso ze stáje UAE po čtvrteční krizi o den později triumfuje v sedmé etapě Vuelty. | foto: Reuters

Vítěz sedmé etapy cyklistické Vuelty: Juan Ayuso z UAE mává divákům.
Norský cyklista Torstein Traeen (Bahrain) dál setrvává v pozici lídra Vuelty i...
Trikot pro nejlepšího mladého jezdce na cyklistické Vueltě po sedmé etapě patří...
Vítěz sedmé etapy cyklistické Vuelty, Juan Ayuso z UAE
22 fotografií

Ne, že by španělský jezdec němel dost práce se do úniku propracovat. Však i sám prohlašoval, že ho Visma pustit nechtěla.

A tak se v sólu vydal s drobným náskokem přes vyčerpávající vrchol Cantó, načež se k němu připojilo dvanáct lidí.

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

„Musel jsem to udělat, abych si byl jistý, že vepředu zůstanu. Jinak bych nemohl jet na vítězství,“ vysvětloval muž, jenž na čele strávil plných 170 kilometrů.

Den poté, co na favority v celkovém pořadí při stoupání v Andoře ztratil takřka osm minut? Zázračná regenerace. Ale ne ojedinělý případ.

Podívejte se na klíčový nástup Juana Ayusa v 7. etapě Vuelty:

Podobný kousek na Vueltě předloni vytáhl Remco Evenepoel, který na Tourmaletu zaostal dokonce o dvacet minut, den nato však v horách zvítězil. A později v nich získal ještě jedno prvenství.

„Od startu Vuelty říkám, že jsem sem nepřijel tak, jak bych chtěl. Nebyl jsem připravený jet na červený dres,“ zdůraznil Ayuso, který na španělské Grand Tour startuje v roli „náhradníka“ Tadeje Pogačara. Slovinského fenoména, co si po vyhrané Tour řekl o odpočinek.

Velký návrat Ayusa. Ve čtvrtek propadl, tentokrát slaví. UAE má vítězný hattrick

Hlavní metu pro mladého Španěla představovalo italské Giro, z nějž ale musel ze zdravotních důvodů odstoupit. Hodlá se soustředit na výkony ve vybraných etapách a směřuje pozornost k mistrovství světa v závěru září. Vuelta v jeho datech zkrátka nefigurovala.

„Nepřipravoval jsem se na ni. Od Gira pro mě bylo těžké trénovat, nešlo to jako dřív,“ připouštěl Ayuso. „Ale vnímal jsem, že je to určitá součást vývoje, že si musím projít těžkými chvílemi. Teď jsem měl dobrý den a jsem šťastný, že se vracím na tu úroveň, o které vím, že je mi vlastní. Jedu dál, po dalších příležitostech a světovém šampionátu!“

Vítěz sedmé etapy cyklistické Vuelty: Juan Ayuso z UAE mává divákům.

Strategie UAE, o které i členové realizačního týmu od začátku Vuelty mluvili, totiž souboj „dvou na jednoho“, v němž měli Ayuso s Almeidou trápit Vingegaarda, částečně padla.

Silná stáj si teď naopak došla pro tři dílčí prvenství v řadě. S namlsanými jezdci v sestavě bude možná řešit, jak tým udržet na uzdě. Jay Vine, který pátečnímu vítězovi skvěle pomáhal, totiž zase vede vrchařskou klasifikaci.

Jedna družina se ocitá ve změti různých zájmů.

Ne, Tadeji, nechybíš mi tady. Vingegaard už nechce další otázky na Pogačara

„Je čas pracovat pro tým, Joao Almeida jede v pohodě, takže se mu pokusíme pomoct,“ deklaroval Ayuso ve čtvrtek, přitom o den později v prynejské dřině vsadil na sebe. Ano, dopředu přiznal i vlastní ambice, pravděpodobně s Vinem postupovali podle plánů.

Zatímco si ale v cíli při oslavě výmluvně strkal prsty do uší, aby všem kritikům jasně vzkázal, že je neslyší, Portugalec Almeida v hlavním poli neměl k ruce takovou sílu jako Vingegaard.

„To moje gesto hovoří za sebe,“ poznamenal ještě Ayuso. „Některé komentáře se k vám dostanou, i když sociální sítě příliš nesleduju. Nejvíc vás zasáhne to, co lidi křičí u krajnic. Hrozné věci. Ne, že by to bolelo, ale do cyklistiky to nepatří. Já se teď snažil být tou nejlepší verzí sebe sama.“

Další dny ukážou, jestli ambice poněkud kontroverzního mladíka jsou v souladu s pořádky v týmu. A zda movitý celek dokáže hvězdy ukočírovat.

Skupina favoritů dojíždí do cíle sedmé etapy Vuelty, úplně vzadu nechybí ani v červeném jedoucí průběžný lídr celkového pořadí Torstein Traeen z Bahrainu.

Nyní ale využívá pasivity Vismy, která v roli dosavadního lídra ponechává Torsteina Traeena z Bahrainu. Nizozemský výběr místo zesilování tlaku naopak ještě zvolnil.

Dopředu tak dokonce na chvíli vyrazili Almeida a jeho kolega Marc Soler. Malá skupinka se na chvíli rozdělila, ale po Vingegaardově rychlé reakci se zase pospojovala dohromady.

Byť dánský jezdec s týmem dostali šanci, nechali ji ležet.

Průběžný lídr Vuelty, norský cyklista Torstein Traeen (Bahrain), jede v sedmé etapě před Jonasem Vingegaardem z Vismy, kterému červený dres sebral. A nakonec vedení na španělské Grand Tour s přehledem drží i dál.

„Máme radost, že jsme červený dres předali,“ zaznělo jasně z úst dvojnásobného šampiona Tour. Proč se hrnout do útoku den poté, co jste se krásného, ale zároveň přitěžujícího trikotu, jenž vám přidává mediální povinnosti a týmu roli zodpovědného obranáře i udavače tempa, zbavili?

Ve Vismě teď platí jasná zásada. Hlavně se šetřit. A z taktických šachů těží i UAE. Kdy se tedy Vuelta skutečně naplno rozjede?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Je mi 37 let a poprvé jsem vyhrál z toalety. Veteránovi vzdala hvězda, vyzve Lehečku

Hned co napínavé utkání vyrovnal na 2:2 na sety, zamířil Adrian Mannarino do útrob stadionu. Jeho soupeř, světová šestka Ben Shelton, mezitím sklesle seděl na lavičce a přemýšlel, co dál. A když se...

30. srpna 2025  11:12

Já vás neslyším! Oživený Ayuso vsadil na sebe. Zatímco Visma dál čeká a šetří síly

Co se týče nastoupaných metrů, jednalo se v pátek o druhou nejtěžší etapu letošní Vuelty. Vzruchu ale moc nenabídla. Kdo čekal napínavou podívanou, musel zůstat zklamán. „Šetříme se na druhý a třetí...

30. srpna 2025  11:08

Perušič se Schweinerem podlehli v Hamburku mladým Švédům, šanci na čtvrtfinále mají

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nestačili na Beach Pro Tour Elite v Hamburku na Švédy Elmera Anderssona s Jacobem Höltingem Nilssonem, po prohře dvakrát 19:21 nicméně stále drží šanci na postup....

30. srpna 2025  11:02

Velká cena Nizozemska formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Po téměř měsíční pauze se vrací šampionát formule 1. Velká cena Nizozemska na okruhu Zandvoort se koná od 29. do 31. srpna 2025. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete...

30. srpna 2025  10:44

Janošek o pozici náhradníka: Nejhorší by bylo chodit kyselý a nadávat

Fotbalistům Sigmy Olomouc často scházel i ve dvojzápasu kvalifikace o Evropskou ligu proti Malmö rychlejší první dotek a kreativita. Jestli ji někdo v týmu pracantů má v noze, je to Dominik Janošek....

30. srpna 2025  9:15

POHLED: Uličník Chorý v české nominaci. Haškův risk, ale i nutnost

Kdo ví, jak dlouho se rozhodoval. Možná pár dní, možná jen chviličku. A třeba taky vůbec. Na Ivanu Haškovi, trenérovi fotbalové reprezentace, nepoznáte, jak moc mu vrtalo hlavou, jestli tentokrát...

30. srpna 2025  9:12

Expert Levý: Neshazujme výkony Zlína. Slovácko? Prešovský beton!

Že jsou fotbalisté Zlína po šesti kolech třetí za pražskými „S“ ho překvapuje jako všechny ostatní. Stejně tak expert Stanislav Levý nečekal, že Slovácko posbírá jenom pět bodů.

30. srpna 2025

Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?

Nejspíš čekal úplně jiný úvodní dotaz. „To nemá s olympiádou moc společného, viďte? Ale ne, nic se neděje,“ usmál se uvolněný Connor McDavid na novináře. Na letním srazu kanadské reprezentace se...

30. srpna 2025  8:56

Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé...

30. srpna 2025  8:44

Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit

Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...

30. srpna 2025  7:30

Trenére, vy jste mi nerozuměl! Sengün měl blízko k unikátu, ale byl vystřídán

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Do závěrečné sirény zbývaly tři minuty, když dal šéf turecké lavičky Ergin Ataman pokyn ke střídání. „Ademe, pojď,“ vyzval pivota Bonu, aby v závěru utkání nahradil největší hvězdu výběru Alperena...

30. srpna 2025  6:54

S Bohemkou chceme urvat první vítězství, burcuje pardubický Noslin

Fotbalisté Pardubic už zase mají dvojici stoperů, o niž se opírali v minulé sezoně — což je pro ně bezpochyby výborná zpráva. Před týdnem ve slávistickém Edenu, kde Východočeši nakonec po obstojném...

30. srpna 2025  6:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.