Srnci, úpal, utrpení. Vuelta v Andalusii byla divoká, spalující a nevyzpytatelná

Naštěstí všichni lidé a údajně i srnci vyvázli bez vážnějších následků. Juaristi si kurýroval „“jen“ povrchové rány v oblasti beder.

„Jste koncentrovaní na závod a rozhodně nečekáte, že vás sejme srnec. Ale jak vidíte, může se stát naprosto cokoliv,“ ulevil si Giulio Ciccone. Aby toho nebylo málo, podél trasy etapy navrch pozoroval i dopravní značky „Pozor, rysi“, ale ty (zatím) peloton nepotkal.

Vuelta byla o víkendu pořádně divokým závodem nejen z pohledu zvěře, ale i celkové klasifikace. Proměnila se v jízdu po bláznivém tobogánu propadů a protiútoků.

Už v závěru sobotní explozivní etapy jeden ze spolufavoritů závodu Joao Almeida z UAE Emirates kolaboval, ztratil pět minut a později odstoupil kvůli covidu.

Vedro dává cyklistům na Vueltě zabrat. Do cíle dojíždějí žízniví a vyčerpaní. Tak jako David Gaudu v soborní etapě.

Naopak Primož Roglič a tým Red Bull se pustili do mazání pětiminutového náskoku Bena O’Connora. Na sobotní cílové stěně mu Slovinec ujel téměř o minutu.

V neděli, po královské 9. etapě v pohoří Sierra Nevada, však Roglič tvrdil: „Na další útok jsem neměl nohy, trpěl jsem bolestmi zad. Necítil jsem se vůbec dobře. Teď se chci jen napít a odpočinout si.“

Zato Adam Yates, v předchozích dnech soužící se a padající, prchl všem a po úžasném sólu vyhrál etapu. Rázem poskočil z 27. místa pořadí na sedmé. Mauro Gianetti, manažer jeho stáje UAE Emirates, jásal: „V sobotu to vypadalo, že jsme mimo pořadí, ale vidíte, věci se rychle mění, Vuelta je dlouhá.“

Yatesův útok připomínal výkony největší hvězdy jeho týmu Tadeje Pogačara na Giru a Tour.

„S pomocí Marka Solera a Jaye Vina, kteří se se mnou dostali do původní skupiny uprchlíků, jsme odvedli skvělý týmový výkon,“ liboval si Yates. „Odvedli úžasnou práci, aby udrželi super vysoké tempo skupiny a vypracovali pro mě co nejlepší pozici pro útok na Alto de Hazallanas.“

Britský cyklista Adam Yates (UAE) jede v úniku v deváté etapě Vuelty.

Tam se zbavil posledního souputníka Davida Gaudua a pokračoval sám na vrchol a ve sjezdu do cílové Granady. Tam se ocitl s převahou 1:39 minuty na nejbližšího pronásledovatele Richarda Carapaze z týmu EF Education a 3:45 minuty na O’Connorovu a Rogličovu skupinu.

Carapaz, jehož forma byla v předchozích dnech kolísavá, si celkově polepšil dokonce z osmnácté příčky na druhou!

Zato Antonio Tiberi z Bahrainu, majitel bílého trikotu a předtím průběžně čtvrtý, úpěl předaleko za nejlepšími a posléze vzdal.

„Došlo k přehřátí jeho organismu, postihl ho úpal. Snažil se bojovat, přesto nakonec musel odstoupit,“ informoval tým.

A důvod k úsměvu neměl ani obhájce titulu Sepp Kuss z Vismy. Manko nabíral v obou etapách a propadl se až na 14. místo.

Yates: Nikdy jsem tak netrpěl

Jak drastické dny to byly, dokládají i slova nedělního vítěze Yatese: „Nikdy jsem netrpěl jako dnes. Vedro bylo strašné. Měl jsem ohromné křeče v posledním stoupání. Po něm už to bylo utrpení až do cíle.“

O den dříve si pro změnu červený O’Connor posteskl: „Uvařil jsem se. Vysoké teploty mi nedělají vůbec dobře.“ Teploměr tehdy ukazoval 37 až 40 stupňů. Při čtvrté etapě, kdy měl Australan také potíže, dokonce 42 stupňů. „Ben je přitom citlivější na teplo než mnozí ostatní,“ podotkl jeho kouč Stephen Barrett.

V neděli, v „pouhých“ 35 stupních a v jeho oblíbených dlouhých vysokohorských stoupáních, nicméně O’Connor pookřál, držel se bez potíží ve skupině s Rogličem a dalšími favority a navrch si dospurtoval pro bonus za 3. místo v etapě. „Jsme připraveni bojovat o titul. Každá vteřina se počítá,“ vyhlásil.

Nyní má k dobru 3:53 minuty na Carapaze a 4:32 na Rogliče.

Dosavadní etapy na jihu Španělska v Extramaduře a Andalusii byly letos z pohledu vysokých teplot doslova vražedné.

Hasiči rozstřikovali vody z hadic na jezdce a Rolf Aldag, sportovní ředitel Rogličova týmu Red Bull, říkal: „Věnujeme extrémní pozornost tomu, aby se nikdo z našich závodníků nepřehřál a neměl při závodu úžeh.“

Renaud Breban @RenaudB31 #LaVuelta24 / Grosse chaleur sur la route de la Vuelta, une température de plus de 40 degrés attendue à Séville. 💦 https://t.co/TSjj2V8FLT oblíbit odpovědět

Samozřejmostí se staly ledové vesty před startem i ledové vany nachystané pro cyklisty za cílem.

Pracovníci stáje Soudal-Quick Step prozradili, že spotřebují na etapu více než 50 kilogramů ledu do chladicích ponožek, které si jezdci dávají za krk, a osmi cyklistům vydají až 250 bidonů, tedy více než 30 bidonů a 15 litrů na jezdce.

Ledové gely i pásky

I zvýšení tělesné teploty o jeden stupeň stačí k tomu, aby se cyklisté dostali do aerobní sestupné spirály. Studie ukázaly, jak se pak srdeční frekvence zrychluje a příjem kyslíku a VO2 Max prudce klesají.

Stále hojněji se proto používají i speciální „ledové gely“, které dopřávají jezdcům vysokorychlostní chlazení, a týmové vozy je převážejí v mrazicích boxech. Cyklisté roztrhnou balíček a spolknou mrazivý obsah. Studie tvrdí, že chlazení těla zevnitř je mnohem účinnější než chlazení kožní.

Zásoby tekutin pro jezdce na Vueltě musí být za horkého počasí připraveny ještě pečlivěji než obvykle.

Další relativní novinkou v boji s ničivým španělským sluncem jsou „ledovcové pásky“. Pomocí předvlhčeného vodivého materiálu mají vysávat teplo z rukou jezdců. Na jejich vývoji se podílela i stáj Intermarché a působit dokážou údajně několik hodin.

Red Bull-Bora navíc využívá pro chlazení při regeneraci kompresní návleky od firmy Game Ready.

I cyklistika je čím dál větší vědou.

Přesto zároveň jezdci v parných etapách slyší od sportovních ředitelů ve vysílačkách neustále základní letitou poučku: „Pij, pij, pij!“

V diskusích expertů se dokonce objevily návrhy za přesunutí termínu Vuelty na konec září až po mistrovství světa, právě kvůli velkým srpnovým vedrům. Nebo ať si prohodí termín s květnovým Girem. S čímž by Italové pochopitelně zásadně nesouhlasili.

Každý jezdec rozhodně nyní uvítá volné pondělí a postupný přesun závodu na sever země.

Ovšem co se týče divoké zvěře, ve třetím týdnu Vuelty by mohli teoreticky pelotonu zkřížit cestu nejen srnci, ale i vlci a medvědi.

Ti totiž v horách Asturie a Kantábrie hojně žijí.