Jak utéct ze smlouvy. Ayusovi se pod Pogačarem nelíbí. Míří údajně k Vackovi

Tomáš Macek
  8:58
Jasper Philipsen vyhrál v sobotu v Zaragoze etapu, kterou vyhrát měl. Znovu tak i na Vueltě zhodnotil důvěru, jakou v něj tým Alpecin vkládá - a kterou loni potvrdil i prodloužením kontraktu až do roku 2028. Do stejného roku má uzavřenou smlouvu u stáje UAE Emirates i Juan Ayuso, tedy muž, jenž pro změnu ovládl předchozí horskou etapu španělské Grand Tour. V jeho případě však za posledních 24 hodin přibylo spekulací, že se z kontraktu vykoupí.

Juan Ayuso (vlevo) dokončuje 16. etapu Gira, ve které ztratil naděje na celkové vítězství. | foto: Reuters

Paradoxně, právě o možném přestupu Philipsena do UAE Emirates se ještě loni hovořilo. Tehdy mu v Alpecinu dobíhala smlouva a Pogačarova stáj měla o jeho služby velký zájem.

Belgický sprinter loni v létě utnul takové úvahy prodloužením kontraktu v Alpecinu o další čtyři roky. „Jsem s týmem od roku 2021 a cítím se tady jako doma,“ říká . „Náš společný příběh ještě nebyl napsán celý.“

V jinak nezáživné sprinterské etapě do Zaragozy do něj přidal další vítězný zářez, pátý ve své kariéře na Vueltě a patnáctý na Grand Tour.

To vše po velmi chaotickém závěru, v němž ztratil kontakt se svými pomocníky a ocitl se až nečekaně hluboko v pelotonu.

„Nebyl jsem na správném místě,“ zkritizoval Philipsen sám sebe. „Snažil jsem se komunikovat, ale na posledním kilometru je to těžké. Musel jsem si najít vlastní cestu, což znamenalo, že jsem byl více vystaven větru. Dostal jsem se poté do spurtu opravdu pozdě a s nohama, které vypadaly, jako by byly z betonu. Přesto se mi podařilo v poslední sekundě vyhrát.“

Ten triumf byl pro něj důležitý i proto, že v dalším itineráři Vuelty už moc sprinterských šancí nevidí.

„Budeme teď muset dlouhé dny trpět v horách, ale díky dvěma vítězstvím to bude o něco snazší,“ podotkl.

Hory jsou naopak terénem, v němž se vyžívá Juan Ayuso. Jen už do nich nevjede jako jeden ze dvou spolulídrů UAE Emirates.

Kdo dokáže vykoupit mladého Španěla?

Tak jako v podstatě po celou sezonu, je dvaadvacetiletý Španěl jezdcem poněkud záhadným.

O tom, že není příliš týmovým hráčem, jenž by dobře vycházel s ostatními jezdci, se hovořilo loni na Tour i letos na Giru.

Nyní se stejné téma probírá opět. To když nejprve ve čtvrtek v Andoře chytnul 12minutovou ztrátu, načež o den později ovládl z úniku další horskou etapu na Huesca la Magia.

Současně se navýšily debaty o předčasném ukončení jeho kontraktu v UAE Emirates.

Proč?

Protože ztratil důvěru v tým, tvrdí lidé Ayusovi blízcí.

Protože je nespokojen s hierarchií ve stáji, jejímž středobodem je superstar Tadej Pogačar a kde jeho vzestup poslední dobou začínají brzdit i ambice Joaa Almeidy a Isaaka del Tora. „Nemám v UAE dost prostoru pro rozvoj. Přítomnost Pogačara mě blokuje,“ měl údajně říci.

Při svých prvních dvou startech na Vueltě v letech 2022 a 2023 skončil senzačně třetí a čtvrtý, letos však nabral pocit, že v očích šéfů je více upřednostňován i Mexičan Del Torro, druhý na Giru.

O Ayusovy služby dříve projevoval zájem tým Movistar, jeho manažer Eusébio Unzué nicméně tvrdí: „V současnosti žádná konkrétní jednání neprobíhají.“

Podle informací listu Het Laatste Nieuws si Ayuso letos najal slavného cyklistického agenta Giovanniho Lombardiho právě proto, aby mu pomohl s odchodem z UAE.

Pro takový krok nejevilo ještě v průběhu Tour žádné pochopení vedení UAE. „Juan je velkým talentem a rozhodně nepředpokládáme, že by měl náš tým opustit,“ konstatoval v červenci Mauro Gianetti, manažer stáje.

Gazzetta dello Sport nicméně přišla tento týden s informací „z důvěryhodných zdrojů“, že vykoupení ze smlouvy je reálné a že největším zájemcem je momentálně Lidl-Trek, jehož rozpočet v posledních letech významně narostl a řadí se mezi pět nejbohatších stájí.

Americká stáj má skvostný sprintersko-klasikářský tým v čele s Jonathanem Milanem a Madsem Pedersenem, vítězi bodovacích soutěží na Tour a na Giru, a s velkými talenty pro budoucnost, mezi něž se řadí i Mathias Vacek.

Zároveň má Lidl-Trek ve svém kádru skvělého jezdce pro celkovou klasifikaci v osobě Giulia Cicconneho, momentálně čtvrtého v pořadí Vuelty.

Jenže Cicconnemu je 30 let.

Majitelé týmu touží po dalším, mladém esu pro celkové pořadí. Po takovém jezdci, který bude schopný vyhrávat závody Grand Tour. Španělský talent by jím měl být.

Zájem Lidl-Treku v pátek potvrdil rovněž španělský deník AS.

Ayuso však má ve smlouvě velmi vysokou výkupní klauzuli. Ta jej podle expertů činí nevykoupitelným. Muselo by tedy nejprve dojít k dohodě mezi stájemi o jejím snížení.

Budou šéfové UAE o takovou dohodu stát?

Gee utíká od Izraelců. Dojde na právní bitvu?

Podobné dilema se nyní spojuje se snahou Kanaďana Dereka Geea o předčasné opuštění stáje Israel - Premier Tech, kde loni podepsal kontrakt rovněž do konce roku 2028. Minulý týden Gee písemně oznámil: „Určité problémy učinily mé další působení v týmu neúnosným.“

„Nebylo to snadné rozhodnutí, ale učinil jsem ho po pečlivém zvážení všech okolností a z oprávněných důvodů,“ konstatoval Gee, čtvrtý na letošním Giru, který byl patrně právě kvůli této kontroverzi izraelskou stájí na poslední chvíli vyškrtnut ze sestavy pro Vueltu.

Server Cycling Weekly upozornil na spekulace, že Kanaďanovu snahu o odchod mohl ovlivnit politický kontext kolem války v Gaze, pro takové tvrzení však neexistuje žádný důkaz.

„Jde o čistě smluvní a pracovní záležitost – o vypovězení kontraktu a nic víc,“ deklaruje Gee.

Velkým zájemcem o jeho služby má být britská stáj Ineos, byť její bossové popírají, že by jej už dříve kontaktovali.

Johan Bruyneel, někdejší kontroverzní šéf Lance Armstronga, ve svém podcastu v souvislosti s případy Ayuso a Gee radí závodníkům: „Nepodepisujte smlouvy na pět let! Podepisujte je na dva, možná tři roky, ale ne na pět. A pro týmy platí totéž: proč byste nabízeli pětileté smlouvy, když víte, že agenti a manažeři krouží kolem jako žraloci?“

Snahy o vykoupení vedou často k nepřehledným právním sporům. Poté, co Wout van Aert v roce 2018 odešel ze stáje Vérandas do Jumba-Visma, táhla se následná právní bitva až do roku 2021.

I proto se nyní hovoří o nutnosti reformovat přestupový systém v cyklistice a vnést do něj pevně stanovené a veřejně dostupné částky kompenzací. Ty by měly zohledňovaly rozvoj jezdce a investice do něj vložené v předchozí stáji.

Ale znáte to, při přijímání tak zásadních změn není Mezinárodní cyklistická unie UCI právě akční.

