Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vuelta ONLINE: Zatím nejtěžší etapa, balík bez Pogačara nastoupá pět tisíc metrů

Autor:
Sledujeme online   12:20
V deváté etapě Vuelty peloton míří na vyhlášené pobřeží Costa Blanca

V deváté etapě Vuelty peloton míří na vyhlášené pobřeží Costa Blanca | foto: Michal Koubek, MAFRA

V deváté etapě Vuelty peloton míří na vyhlášené pobřeží Costa Blanca
V deváté etapě Vuelty peloton míří na vyhlášené pobřeží Costa Blanca
V deváté etapě Vuelty peloton míří na vyhlášené pobřeží Costa Blanca
V deváté etapě Vuelty peloton míří na vyhlášené pobřeží Costa Blanca
11 fotografií
První týden končí, ale Vuelta jako by znovu začínala. Vinou pádu Tadeje Pogačara závod dostává úplně jiný náboj. A velká bitva o červený dres startuje okamžitě, protože nedělní výzva dosahuje největšího převýšení v rámci 81. ročníku španělské Grand Tour. Přesně 4 940 nastoupaných metrů dává šanci na větší rozestupy mezi favority, úniky a útoky na prvenství. Devátou etapu můžete od 12.25 sledovat v podrobné online reportáži.

Po dvou letech se opět jede vrcholný závod bez Pogačara a Jonase Vingegaarda, dvou nejlepších cyklistů na planetě a nyní také dvou marodů. Měření o nejcennější trikot se tak pořádně dramatizuje, nová top šestka se totiž tísní v pouhých 2 minutách a 22 sekundách.

ONLINE: Vuelta 2026, 9. etapa

Horskou zkoušku z Villajoyosy na Alto de Aitana sledujeme podrobně.

Rovnou minutu náskoku drží letitá domácí naděje Enric Mas z Movistaru před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem (Bora), následují Felix Gall (Decathlon, +1:11) a s odstupem minuty pak Sepp Kuss (Visma, +2:15), Oscar Onley (Ineos, +2:16) a Richard Carapaz (EF, +2:22).

Lze ale čekat, že ostrá výzva v horách nedaleko od pobřeží Costa Blanca přinese před dnem volna změny.

Vuelta v místě zimní dřiny. Costa Blanca je cyklistický ráj s kopci, které mění kariéru

„Na závěr úvodního týdne velmi náročná zkouška,“ uvědomuje si technický ředitel závodu Fernando Escartín. „Jezdce prověří šest stoupání, zejména El Miserat a závěrečné stoupání na Alto de Aitana. A to by vše mohla ještě více ztížit horka.“

Počasí se naštěstí pro peloton zdá být na zdejší poměry ještě velmi smířlivé, teploty by neměly přesáhnout ani třicet stupňů Celsia. Už tak dá dost zabrat 187kilometrová trasa samotná.

9. etapa Vuelty. / Unipublic

V oblasti nedaleko od oblíbené dovolenkové destinace Alicante, ve Villajoyose, která vyniká úzkými barevnými domky, vše začne. Peloton pak nakoukne i na předměstí živelného Benidormu a posléze už zamíří dál od Středozemního moře. Na místa, kde pomalu všichni z balíku trénovali.

Na trati se postupně vydají přes dvě prémie třetí, druhé i první kategorie. Jak už ale nastínil Escartín, vynikají dva z celkově šesti hodnocených výšlapů.

Hned z profilu lze jasně vyčíst, jaká rampa na ně čeká před tím druhým v pořadí. Po sjezdu do snad nejnižšího bodu dne přijde El Miserat. Má sice jen pět kilometrů, ale k tomu v průměru desetiprocentní sklon s šílenými dvacetiprocentními maximy.

Kámen, kotrmelec, krev. Jak si smůla našla i Pogačara a Mas nenavlékl červený dres

Po něm už se jistě roztrhaný balík bude držet ve výškách nad 500 metrů, zamíří přes sprinterskou prémii v Benifallimu hned následovanou vrcholem Puerto de Benufallim s bonifikačními vteřinkami... Až přijde hlavní bod nedělního odpoledne. Cílový výšlap na Alto de Aitana.

K němu vede stoupání dlouhé 22 kilometrů, vesměs mírnější, jak naznačuje průměrné 5,8% převýšení. Nejprudší pasáž nabízí zhruba čtyři až šest kilometrů před cílem, kde se sklon drží nad deseti procenty.

Právě tady lze dramaticky promluvit do boje v celkovém pořadí. A tady může nakonec slavit i někdo z úniku. Však snahy o útok lze v takové výzvě očekávat hned po vzdálení se od pobřeží. Od špičkových vrchařů.

Jak dosud nejtěžší zkouška na Vueltě dopadne? Sledujte online.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Lukeš je zlatý! Stal se druhým Čechem, který ovládl MS v moderním pětiboji

Moderní pětibojař Matěj Lukeš vyhrál v Číně mistrovství světa.

Matěj Lukeš se jako druhý český moderní pětibojař v historii stal mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil čtyřiadvacetiletý závodník pozici světové jedničky a vylepšil...

30. srpna 2026  8:57,  aktualizováno  12:46

Argentinský brankář Martínez mění v Anglii dres. Z Aston Villy míří do Chelsea

Brankář Aston Villy Emiliano Martínez

Brankář argentinské fotbalové reprezentace Emiliano Martínez přestoupil z Aston Villy do Chelsea, kde podepsal tříletou smlouvu. Finanční podmínky transferu londýnský klub neoznámil, podle britských...

30. srpna 2026  12:39

Vuelta ONLINE: Zatím nejtěžší etapa, balík bez Pogačara nastoupá pět tisíc metrů

Sledujeme online
V deváté etapě Vuelty peloton míří na vyhlášené pobřeží Costa Blanca

První týden končí, ale Vuelta jako by znovu začínala. Vinou pádu Tadeje Pogačara závod dostává úplně jiný náboj. A velká bitva o červený dres startuje okamžitě, protože nedělní výzva dosahuje...

30. srpna 2026  12:20

Fotbalové přestupy ONLINE: Lingr jde z MLS do Polska, Mahmič opouští Liberec

Sledujeme online
Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

30. srpna 2026  12:11

Dva nejvýše nasazené české páry si na písku v Brně zahrají o ženský titul

Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová

O ženský titul si na turnaji v plážovém volejbalu Pro Tour kategorie Futures v Brně zahrají nejvýše nasazené Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou a dvojky Kylie Neuschaeferová s Martinou...

30. srpna 2026  12:06

Skauti jí napsali na Facebook a Jehlářová prožila americký sen. Kam dotáhne repre?

Premium
Volejbalistka Magdaléna Jehlářová

Tak trochu se vymyká ze standardních volejbalových tabulek. Rodný Přerov vyměnila za univerzitní soutěže v USA, což je cesta, kterou byste spíš čekali u basketbalistek nebo hokejistek. Téměř sedmi...

30. srpna 2026

MotoGP - VC Aragonie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu.

Poslední srpnový víkend patří další zastávce MS silničních motocyklů, jede ve Velká cena Aragonie ve Španělsku. Naváže Filip Salač na své poslední vítězství v kategorii Moto2? Sledujte přímé přenosy...

30. srpna 2026  11:53

MS horských kol 2026 ve Val di Sole: program, výsledky, Češi

Barbora Bukovská slaví druhé místo v závodu cross-country juniorek SP v Novém...

Mistrovství světa horských kol hostí v roce 2026 italské středisko Val di Sole, jede se od 26. do 30. srpna. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat živé...

30. srpna 2026  11:52

Deblkajakáři Špicar a Havel získali na MS bronz na pětistovce, Dostál byl čtvrtý

Kajakář Josef Dostál na MS v Poznani

Deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel získal na mistrovství světa v Poznani bronz na pětistovce. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile, třikrát byli čtvrtí. Naopak...

30. srpna 2026  10:22,  aktualizováno  11:48

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde...

30. srpna 2026  11:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu.

Pod ATP Tour patří ty nejprestižnější mužské tenisové turnaje. V roce 2026 se hraje od ledna do prosince, a to po celém světě. Podívejte se na kalendář, vítěze a kde sledovat live streamy.

30. srpna 2026  11:43

Sparta - Slavia živě v TV: Kde sledovat derby, kurzy, výsledky, bilance

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Nejslavnější zápas v Česku se blíží tentokrát míří na Letnou. V 318. derby Sparta vyzve Slavii a pokud rivala porazí, přeskočí ho v tabulce. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde derby...

30. srpna 2026  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.