Zatímco úvodní kilometry z Pucolu, historického města ležícího severně od Valencie, slibují klidný průběh podél Středozemního moře, v závěru osmého dílu Vuelty přijde zápletka.
ONLINE: 8. etapa (Pucol - Xeraco, 171 km)
Celý průběh etapy můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Jediné kategorizované stoupání dne Puerto de Barx (4,7 kilometru s průměrným sklonem 5,6 %), jehož vrchol leží 27,4 kilometru před páskou, by mělo peloton pořádně protřídit. Dá se tedy očekávat podobný scénář jako ve středeční páté etapě, kdy z boje o vítězství na Puerto de Paüls v závěru vypadl třeba Kaden Groves či Mads Pedersen.
Rychlý sjezd a rovinatý dojezd podél pobřeží ale znovu dává odpadlíkům šanci na návrat do hlavního pole. Sprinterské týmy si však nejprve musí pohlídat rychlostní prémii v Simat de la Valldigna, která leží na metě 34 kilometru před cílem.
Největším favoritem je opět jednadvacetiletý britský mladík Matthew Brennan z týmu Visma, který při svém debutu na Grand Tour zatím vládne hromadným dojezdům. Navíc se může opřít o skvělý vlak v závěru, především o Christopha Laporta a Wouta van Aerta, který už v zeleném dresu vede bodovací soutěž před Tadejem Pogačarem.
Ale rychlost v koncovce má i v 5. etapě druhý Jordi Meeus z Red Bull-Bory a zasáhnout do boje o vítězství by chtěl tentokrát i Mads Pedersen z Lidl-Treku. Formu ukazuje i Axel Laurance z Ineosu či domácí Pau Miquel v barvách Bahrain Victorious.
Kdo se stane premiérovým vítězem v Xeracu?