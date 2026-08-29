Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vuelta ONLINE: Dojede si Brennan pro hattrick? Sprintery čeká zrádný kopec

Autor:
Sledujeme online   13:35

Matthew Brennan si jede pro vítězství v páté etapě na Vueltě. | foto: Josep LAGO / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Po kopcích opět přichází příležitost pro rychlíky v pelotonu. Osmá etapa Vuelty míří z Pucolu do přímořského Xeraca. Cyklisté v sobotu na 171 kilometrech nastoupají jen 1280 metrů a očekává se hromadný dojezd. Anebo ne? Pořadatelé totiž v závěru připravili výšlap na Puerto de Barx. Jak to sprinteři zvládnou, sledujte od 13:42 hodin v podrobné online reportáži.

Zatímco úvodní kilometry z Pucolu, historického města ležícího severně od Valencie, slibují klidný průběh podél Středozemního moře, v závěru osmého dílu Vuelty přijde zápletka.

ONLINE: 8. etapa (Pucol - Xeraco, 171 km)

Celý průběh etapy můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Jediné kategorizované stoupání dne Puerto de Barx (4,7 kilometru s průměrným sklonem 5,6 %), jehož vrchol leží 27,4 kilometru před páskou, by mělo peloton pořádně protřídit. Dá se tedy očekávat podobný scénář jako ve středeční páté etapě, kdy z boje o vítězství na Puerto de Paüls v závěru vypadl třeba Kaden Groves či Mads Pedersen.

Rychlý sjezd a rovinatý dojezd podél pobřeží ale znovu dává odpadlíkům šanci na návrat do hlavního pole. Sprinterské týmy si však nejprve musí pohlídat rychlostní prémii v Simat de la Valldigna, která leží na metě 34 kilometru před cílem.

8. etapa Vuelty. / Unipublic

Největším favoritem je opět jednadvacetiletý britský mladík Matthew Brennan z týmu Visma, který při svém debutu na Grand Tour zatím vládne hromadným dojezdům. Navíc se může opřít o skvělý vlak v závěru, především o Christopha Laporta a Wouta van Aerta, který už v zeleném dresu vede bodovací soutěž před Tadejem Pogačarem.

Ale rychlost v koncovce má i v 5. etapě druhý Jordi Meeus z Red Bull-Bory a zasáhnout do boje o vítězství by chtěl tentokrát i Mads Pedersen z Lidl-Treku. Formu ukazuje i Axel Laurance z Ineosu či domácí Pau Miquel v barvách Bahrain Victorious.

Kdo se stane premiérovým vítězem v Xeracu?

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Vuelta ONLINE: Dojede si Brennan pro hattrick? Sprintery čeká zrádný kopec

Sledujeme online
Matthew Brennan si jede pro vítězství v páté etapě na Vueltě.

Po kopcích opět přichází příležitost pro rychlíky v pelotonu. Osmá etapa Vuelty míří z Pucolu do přímořského Xeraca. Cyklisté v sobotu na 171 kilometrech nastoupají jen 1280 metrů a očekává se...

29. srpna 2026  13:35

Závěr MS bez Češek. Moderní pětibojařky Hlaváčková a Křenková končí v semifinále

Pětibojařka Lucie Hlaváčková na Světovém poháru v Budapešti

Finálový závod mistrovství světa moderních pětibojařek v Číně bude bez českých reprezentantek. Lucie Hlaváčková byla v sobotním semifinále jedenáctá ve skupině A, Karolína Křenková obsadila ve...

29. srpna 2026  13:33

Czech Truck Prix 2026 - tahače Most: program, výsledky, vstupenky

Autodrom Most, jízdy před Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Piloti Martin Doubek...

Na okruhu v Mostě se koná další závod Mistrovství Evropy tahačů 2026, jede se v termínu od 28. do 30. srpna. Po třech letech se vrací Adam Lacko – přečtěte si program, výsledky a kde sledovat přenos.

29. srpna 2026  13:22

NASCAR Most 2026 - Euro Series: program, výsledky, vstupenky

Martin Doubek na trati závodu NASCAR Euro Series v Mostu

Součástí nabitého závodního víkendu v Mostě je i evropská série NASCAR, jede se od 28. do 30. srpna 2026. Mezi favority se řadí i Martin Doubek – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat...

29. srpna 2026  13:16

ONLINE: Liverpool hraje s Nottinghamem, večer se potkají Kinský s Horníčkem

Sledujeme online
Liverpoolský Cody Gakpo oslavuje vstřelený gól.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 2. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 ho zahájí Liverpool domácím utkáním proti Nottinghamu, v 16 hodin nastoupí Bournemouth proti Evertonu a v souboji nováčků...

29. srpna 2026  13:15

Fotbalové přestupy ONLINE: Diouf už je v Brentfordu, Vavro posílil Plzeň

Sledujeme online
Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

29. srpna 2026  13:13

Plzeň dál zpevňuje obranu, z Wolfsburgu přivedla slovenského reprezentanta Vavra

Denis Vavro v dresu Wolfsburgu

Fotbalisty Plzně posílil slovenský reprezentant Denis Vavro. Třicetiletý střední obránce přestoupil do Viktorie z druholigového německého Wolfsburgu a ve Štruncových sadech podepsal dvouletou...

29. srpna 2026  12:38,  aktualizováno  12:56

MS ve veslování 2026 v Amsterdamu: Program, výsledky, Češi a živý přenos

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v...

V pořadí už 54. mistrovství světa ve veslování hostí nizozemský Amsterdam, kde se akce vrací po dvanácti letech. Na šampionátu máme několik nadějí – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat...

29. srpna 2026  12:53

Zůstane v McLarenu až do konce kariéry? Mistr světa F1 Norris prodloužil smlouvu

Lando Norris kráčí paddockem v Bahrajnu.

Mistr světa formule 1 Lando Norris prodloužil smlouvu s týmem McLaren minimálně do konce roku 2030. Šestadvacetiletý britský jezdec uvedl, že by ve stáji rád dokončil kariéru. Podle médií bude Norris...

29. srpna 2026  12:29

Zrození katastrofy. Děsná generálka, svár o tenisky. A rval se Reichel s Nedvědem?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru 1996

Mocné naštvání bublající v nitru hokejového národního mužstva se už muselo prodrat ven. Přípravný turnaj ve Zlíně před Světovým pohárem před třiceti lety ještě proběhl bez skandálů. Po něm se vše...

29. srpna 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

29. srpna 2026  11:56

Kajakář Dostál je ve finále pětistovky, postoupil i deblkajak Špicar, Havel

Kajakář Josef Dostál na MS v Poznani

Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů a v neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. O medaile pojede i deblkajak Jakub Špicar, Daniel...

29. srpna 2026  11:03,  aktualizováno  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.