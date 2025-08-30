Vuelta ONLINE: Do vytížené Zaragozy. Ryzí šanci mají sprinteři, odjela malá skupinka

„Je to opravdu jedna z mála jasných šancí pro ty nejrychlejší muže,“ přisvědčuje technický ředitel závodu Fernando Escartín. „Na cestě může vzniknout únik, pak ale nastoupí sprinterské týmy a o zbytek se postarají.“
Žádná jiná etapa, pochopitelně vyjma časovek, až do závěrečné trasy do hlavního města nenabízí nižší počet nastoupaných metrů. Na cyklisty čeká převýšení 1 236 metrů, bez jediné vrchařské prémie.
První polovina skoro 164kilometrové trati sice vede členitým terénem, v němž se může před balíkem utvořit skupinka uprchlíků, dál už se ale profil postupně srovná. Od Huescy se bude jihozápadním směrem klesat přes sprinterskou prémii v Peñafloru až do Zaragozy.
Do pátého největšího města Španělska, jemuž dominuje úchvatná Bazilika Panny Marie na Sloupu. Památka, která připomíná výjev, kdy se patronka celé země zjevila apoštolu Jakubovi.
Ač město s takřka 700 tisíci obyvateli není zdaleka turisty tak navštěvované jako jiné španělské metropole, Vueltou je vytížené víc než dost.
Při jubilejním 80. ročníku závodu také oslaví kulatiny. Nejmladší z Grand Tours sem do cíle zamíří už popadesáté. Na místo, které je zaslíbené právě sprinterům.
Tentokrát největší favority jako Jaspera Philipsena (Alpecin), Madse Pedersena (Trek) či Ethana Vernona (Israel) před nájezdem do finiše čeká ještě zvláštní okruh městem.
Kdo si Zaragozu podmaní tentokrát?