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Vuelta ONLINE: Etapa pro únik, pokud svolí nejvyšší. Najde závod třetího vítěze?

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Sledujeme online   13:41

Peloton se vine španělskou krajinou v šesté etapě Vuelty. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

V šesti dosavadních etapách – z nichž jedna se kvůli počasí nedojela – se z vítězství radovali jen dva cyklisté. Jednak rychlík Matthew Brennan a pak především lídr závodu Tadej Pogačar, který je největším favoritem i v sedmé zkoušce, jež se postupně zvedá přes pět kategorizovaných kopců, až jezdce dovede do cílové výšky přes dva tisíce metrů nad mořem. Dostane tentokrát šanci únik? To sledujte v podrobné textové reportáži.

I Pogačar musí zvolnit a po šesté zkoušce, ve které mu na záda nečekaně dýchal španělský matador Enric Mas, se to skoro nabízí. Slovinec má v celkovém pořadí k dobru přes tři a půl minuty na kohokoliv, na jezdce mimo elitní pětku už má polštář přes pět minut.

ONLINE: 7. etapa (Vall d’Alba – Aramón Valdelinares)

Sedmé dějství Vuelty sledujeme v podrobné textové reportáži

Právě ti zklamanější z dosavadního boje o pódium mohou sedmou etapu brát jako příjemné lákadlo na umazání ztrát. Do úniku se ale určitě požene nabitá sebranka jezdců s motivací na etapové vítězství, jelikož takových možností zjevně na Vueltě nemusí být tolik.

Trasa vede přes pět kategorizovaných vrcholů, přičemž před cílovým lyžařským střediskem Aramón Valdelinares už bude znatelně ubývat i na koncentraci molekul kyslíku ve vzduchu.

7. etapa Vuelty. / Unipublic

Teorii úniku nahrává u fakt, že Pogačar rád udržuje parťáky v dobré náladě. A i ve svém týmu má několik parťáků, kterým se dnešek z hlediska osobních ambic určitě zamlouvá. Joao Almeida sice podle očekávání nevypadá v nejlepší formě, zato loňský král hor Jay Vine určitě po třech prvenství z předešlého roku nechce odjíždět ze španělské Grand Tour s prázdnou.

Tobias Halland Johannessen (Uno-X) už v celkovém pořadí není konkurencí, a může tak s klidným svědomím dělat to, co umí nejlépe: útočit. Ve hře je určitě i další uprchlík-nadšenec z nedávné Tour Valentin Paret-Peintre.

Vuelta 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu, kde sledovat

Ale to je doopravdy jen hrstka jmen, realisticky si dnešní den mohla vzhledem k profilu vytipovat čtvrtina pelotonu. A v ní třeba i Jan Hirt, jemuž by mohlo vesměs nepřetržité stoupání od poloviny etapy krásně sedět.

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