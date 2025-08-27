Vuelta ONLINE: Poprvé ve Španělsku. Jak s pořadím favoritů zamává týmová časovka?

„Intenzivní týmová časovka prověří, jak jsou jednotlivé stáje sehrané. Dokonale se ukáže, kdo dovede nejlépe využít sílu svých hlavních motorů,“ upozorňuje technický ředitel závodu Fernando Escartín.
ONLINE: Vuelta 2025, 5. etapa
Týmovou časovku v katalánském Figueres sledujeme podrobně.
Cyklisté vyrazí z města, které leží zhruba 30 kilometrů od Girony. V těsné blízkosti Divadelního muzea Salvadora Dalího, fantaskního růžového hradu zasvěceného jednomu z historicky nejvýznamnějších světových umělců.
Jednotlivé týmy pofrčí směrem na sever do Cabanes, kolem prvního mezičasu a na východ přes okraj obce Perelada, následně pak jihovýchodně členitějším profilem do vesničky Vilanova de la Muga.
Odtud se dají přímo na západ a v blízkosti řeky Manol zamíří zpět do startovního Dalího rodiště, kde se po mírném stoupání a závěrečných čtyřech kruhových objezdech nachází také cíl.
Celkové převýšení činí pouhých 86 metrů, proto je jasné, že ve středu na katalánských silnicích vyniknou hlavně specialisté.
„Tenhle okruh jim nahrává,“ podotýká také Escartín. „Zároveň ale nedopřeje ani chviličku oddechu jezdcům, kteří usilují o celkové pořadí.“
Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?
Mezi žhavé kandidáty na vítězství v páté etapě patří tři týmy: Visma s hlavním favoritem na celkový triumf Jonasem Vingegaardem, která po odstoupení Zingleho sice jede jen v sedmi, ale má k dispozici výtečné časovkáře jako Victora Campenaertse.
Dál je tu kompletní skvadra UAE s Joaem Almeidou a Juanem Ayusem, kteří využijí mimo jiné síly Mikkela Bjerga. A Ineos, jenž se opírá o výtečného tempaře Filippa Gannu.
Právě rozpoložení zmiňovaných mužů pak výrazně ovlivní, jak se promění celkové pořadí. Jen pro připomenutí, rozhodující je čas čtvrtého jezdce v cíli, ten dostanou všichni cyklisté, kteří z týmu přijedou v hlavní skupince.