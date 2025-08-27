Vuelta ONLINE: Poprvé ve Španělsku. Jak s pořadím favoritů zamává týmová časovka?

Autor:
Sledujeme online   16:30
V páté etapě se cyklistická Vuelta dostává domů, do Španělska. Ale jen nakrátko. V katalánském městě Figueres se jede 24kilometrová týmová časovka, která vede po rovince. Do půl hodinky má každá ze stájí hotovo. Čeká je však hodně vysilující bitva. Kdoví, možná středeční podvečer přinese i první výraznější rozdíly v boji o červený dres. Veškeré dění můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Závodníci Ineosu během promáčeného dopoledního tréninku před startem týmové...

Závodníci Ineosu během promáčeného dopoledního tréninku před startem týmové časovky, páté etapy 80. ročníku cyklistické Vuelty | foto: Reuters

Závodníci Vismy během promáčeného dopoledního tréninku před startem týmové...
Závodníci UAE během promáčeného dopoledního tréninku před startem týmové...
Závodníci z Ineosu během dopoledního tréninku před startem týmové časovky, páté...
Profil 5. etapy Vuelty 2025
5 fotografií

„Intenzivní týmová časovka prověří, jak jsou jednotlivé stáje sehrané. Dokonale se ukáže, kdo dovede nejlépe využít sílu svých hlavních motorů,“ upozorňuje technický ředitel závodu Fernando Escartín.

ONLINE: Vuelta 2025, 5. etapa

Týmovou časovku v katalánském Figueres sledujeme podrobně.

Cyklisté vyrazí z města, které leží zhruba 30 kilometrů od Girony. V těsné blízkosti Divadelního muzea Salvadora Dalího, fantaskního růžového hradu zasvěceného jednomu z historicky nejvýznamnějších světových umělců.

Jednotlivé týmy pofrčí směrem na sever do Cabanes, kolem prvního mezičasu a na východ přes okraj obce Perelada, následně pak jihovýchodně členitějším profilem do vesničky Vilanova de la Muga.

Profil 5. etapy Vuelty 2025

Odtud se dají přímo na západ a v blízkosti řeky Manol zamíří zpět do startovního Dalího rodiště, kde se po mírném stoupání a závěrečných čtyřech kruhových objezdech nachází také cíl.

Celkové převýšení činí pouhých 86 metrů, proto je jasné, že ve středu na katalánských silnicích vyniknou hlavně specialisté.

„Tenhle okruh jim nahrává,“ podotýká také Escartín. „Zároveň ale nedopřeje ani chviličku oddechu jezdcům, kteří usilují o celkové pořadí.“

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Mezi žhavé kandidáty na vítězství v páté etapě patří tři týmy: Visma s hlavním favoritem na celkový triumf Jonasem Vingegaardem, která po odstoupení Zingleho sice jede jen v sedmi, ale má k dispozici výtečné časovkáře jako Victora Campenaertse.

Dál je tu kompletní skvadra UAE s Joaem Almeidou a Juanem Ayusem, kteří využijí mimo jiné síly Mikkela Bjerga. A Ineos, jenž se opírá o výtečného tempaře Filippa Gannu.

Právě rozpoložení zmiňovaných mužů pak výrazně ovlivní, jak se promění celkové pořadí. Jen pro připomenutí, rozhodující je čas čtvrtého jezdce v cíli, ten dostanou všichni cyklisté, kteří z týmu přijedou v hlavní skupince.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

Vuelta ONLINE: Poprvé ve Španělsku. Jak s pořadím favoritů zamává týmová časovka?

Sledujeme online

V páté etapě se cyklistická Vuelta dostává domů, do Španělska. Ale jen nakrátko. V katalánském městě Figueres se jede 24kilometrová týmová časovka, která vede po rovince. Do půl hodinky má každá ze...

27. srpna 2025  16:30

Pokažený vstup do EuroBasketu. Češi nestačili na Portugalce, které táhl Queta

Věděli, že je na úvod EuroBasketu čeká klíčový duel. Čeští reprezentanti ovšem na důrazné Portugalce nestačili, po trápení v útočné fázi padli 50:62. Soupeře k výhře dotlačil vysoký pivot Neemias...

27. srpna 2025  13:25,  aktualizováno  16:24

Los Ligy mistrů 2025/26: koše, možní soupeři Slavie, kde sledovat živě?

Losování Ligy mistrů netrpělivě očekávají fotbaloví fanoušci po celém světě. Důstojný akt za účasti legend i osobností už je tradicí. Českým zástupcem v osudí je domácí šampion Slavia. Soupeři se k...

27. srpna 2025  15:59

Olomouc - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce přivezli z prvního souboje se švédským Malmö mizerný výsledek 0:3 a před domácím pokusem o reparát doufají v zázrak. Kdy a kde můžete odvetný duel play off o postup do ligové fáze...

27. srpna 2025  15:15

Fotbalistky Slavie na úvod 2. předkola Ligy mistryň porazily turecký Fomget

Fotbalistky Slavie zahájily miniturnaj 2. předkola Ligy mistryň v Helsinkách výhrou 2:1 nad tureckým Fomgetem. Ve druhém poločase se střelecky prosadily Molly McLaughlinová a Kateřina Svitková,...

27. srpna 2025  14:41

Molodci z Nebeských hor. Nejbláznivější příběh Ligy mistrů: Almaty leží skoro v Číně

Strašák, nebo bizár, který prostě musíte zažít? Pro fotbalisty, včetně těch slávistických, před čtvrtečním losem hlavní fáze Ligy mistrů spíš to první, ale někteří fanoušci by si dost možná Kajrat...

27. srpna 2025  14:39

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Jeho táta působil na mimosparťanské fanoušky jako rudý hadr na býka, teď se na scéně objevuje Richard Žemlička mladší. Odchovanec pražské Sparty, který však už dvě sezony hokejově roste ve Finsku a...

27. srpna 2025  14:02

Volejbalisté jsou po výhře nad Tureckem ve čtvrtfinále MS hráčů do 21 let

Vítězné tažení českého týmu na mistrovství světa volejbalistů do 21 let se nezastavilo ani v play off. V osmifinále šampionátu v Číně svěřenci trenéra Michala Nekoly porazili Turecko po obratu 3:1....

27. srpna 2025  13:50

Baník - Celje: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou rozhodující bitvu o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním souboji na hřišti slovinského Celje však nestíhal a přivezl si milosrdnou porážku 0:1. Dokáže v odvetě...

27. srpna 2025  13:45

Mix na US Open? Nefér, uzavřela Siniaková. Chce trofej pro parťačku Townsendovou

V prvním kole dvouhry na US Open sice prohrála s domácí Hailey Baptisteovou 5:7, 3:6, stále ale tenistku Kateřinu Siniakovou mrzí hlavně situace ze smíšené čtyřhry, která se v New Yorku odehrála...

27. srpna 2025  13:44

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Dal pět gólů, přesto prohráli. Na Slovensku válí Kanaďan s poskvrněnou minulostí

Jen si to představte. Od začátku zápasu značně ztrácíte, dokonce prohráváte výraznějším rozdílem, ale vy se postavíte na hlavu a začnete úřadovat. Jeden, druhý, třetí. Dokonce ještě čtvrtý a pátý. Ze...

27. srpna 2025  13:03

Martin je jiný člověk. Brožek o bratrech Haškových, fotbale i životě v Jelgavě

Premium

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Když v Jelgavě zajde do své oblíbené restaurace, cestou k výčepu mine naleštěnou Jawu 350 z roku 1968. „Vždycky mi to připomene mladistvá léta, když jsme jako kluci na třistapadinách jezdili,“ poví...

27. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.