Vuelta ONLINE: Nejdelší etapa a alpský přejezd. Šanci na vítězství mají mnozí

Hned po startu budou cyklisté stoupat. Nejprve bez kategorizovaného kopce, po pěti kilometrech už ale přijde výzva v podobně stoupání Puerto Exiles (3. kategorie, 5,6 km, sklon 5,6 %).
ONLINE: 4. etapa Vuelty (Susa–Voiron)
Sledujeme v podrobné reportáži.
Mnohem větší zkoušku ale představují dva krpály druhé kategorie, které budou následovat hned poté. Nejprve Col de Montgenévre (8,3 km, 6,1 %) a Col du Lautaret (13,8 km, 4,3 %).
A pak už jen sjezd nebo rovina s jednou malou nekategorizovanou výjimkou 50 kilometrů před cílem.
Jinými slovy profil, který nabízí mnoho scénářů. Vytvoří si únik v Alpách dostatečný náskok? Nebo se snad sprinteři udrží na dostřel a uvidíme v druhé polovině jejich stíhací jízdu? „Příznivější druhá polovina může umožnit týmům s nejrychlejšími jezdci, aby se semkly, kontrolovaly závod a bojovaly o vítězství v etapě,“ předpovídá ředitel závodu Fernando Escartín.
Červený dres lídra závodu stále drží vítěz druhé etapy Jonas Vingegaard. V první části etapy se očekává souboj zájemců o dres nejlepšího vrchaře, který zatím patří Italovi Alessandru Verremu. Ale to se může změnit už na druhém kopci...