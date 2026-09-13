Vuelta ONLINE: Sláva v Granadě. Na prudké kopce vyráží peloton ze supermarketu

Ani poslednímu dějství závodu se nevyhnuly úpravy. Většina týmů protestovala kvůli nebezpečnosti závěrečného městského okruhu v Granadě, který závodníci absolvují hned čtyřikrát.
S ředitelstvím závodu a komisaři mezinárodní unie UCI nakonec cyklisté a jejich stáje dohodli kompromis. Závěrečné kolečko o délce 9,8 kilometru se neutralizuje. Pro účely celkového pořadí platí časy na konci třetího kola, na 103. kilometru.
ONLINE: Vuelta 2026, 21. etapa
Závěrečný dojezd závodu v Granadě sledujeme kilometr po kilometru.
Nejprve ale odstartují ze zvláštního místa. Přímo ze supermarketu Carrefour, který je jedním ze sponzorů závodu. Tak jako před dvěma lety v šesté etapě. Poté se vydají na jih od Granady, následně severozápadním směrem přes obec Santa Fe a pak už zpět do velkoměsta.
„V rámci okruhů tu jako hlavní atrakce poslouží výstupy k Alhambře. Tato památka pak bude svědkem korunovace vítěze, který bude muset bezpochyby prokázat svou výbušnost,“ hlásí technický ředitel Fernando Escartín.
Ikonický komplex s pevnostmi a paláci, který vznikl za dob vlády maurské (arabské) dynastie Nasrovců ve 13. století, představuje společně s barcelonským chrámem Sagrada Família nejznámější a nejnavštěvovanější památku ve Španělsku.
Právě tady se Mas stane prvním domácím vítězem Vuelty od roku 2014, kdy slavil legendární Alejandro Valverde. Puntíkatý dres oblékne Santiago Buitrago (Bahrain), bílý pro nejlepšího mladého jezdce do 5 let Oscar Onley (Ineos) a zelený pro vítěze bodovací soutěže pak Wout van Aert (Visma).
Právě Belgičan bude v explozivním závěru jedním z hlavních favoritů na vítězství. Hlavní pozornost směřuje dále k jezdcům jako Magnus Cort Nielsen (Uno X), Bryan Coquard (Cofidis), Thibau Nys (Trek), Jordi Meeus (Bora) nebo Matthew Brennan (Visma), který spolu s Van Aertem v podobných dojezdech dosud Vueltě kraloval.
Jak tomu bude na závěr? Sledujte online.