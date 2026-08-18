Vuelta 2026: Program a trasa
|Etapa
|Trasa
|Délka
|Druh
|Vítěz
|1. (22.8.)
|Monako – Monako
|9,4 km
|individ. časovka
|2. (23.8.)
|Monako – Manosque
|214,3 km
|kopcovitá
|3. (24.8.)
|Gruissan-Aude – Font Romeu
|174 km
|středně horská
|4. (25.8.)
|Andorra la Vella – Andorra la Vella
|104,8 km
|horská
|5. (26.8.)
|Falset – Roquetes
|173,4 km
|kopcovitá
|6. (27.8.)
|Alcossebre – Castelló
|177,4 km
|středně horská
|7. (28.8.)
|Vall d’Alba – Aramón Valdelinares
|149,8 km
|horská
|8. (29.8.)
|Pucol – Xeraco
|171 km
|rovinatá
|9. (30.8.)
|La Vila Joiosa – Alto de Aitana
|187,4 km
|horská
|10. (1.9.)
|Alcaraz – Elche de la Sierra
|184,7 km
|kopcovitá
|11. (2.9.)
|Cartagena – Lorca
|151,3 km
|rovinatá
|12. (3.9.)
|Vera – Calar Alto
|166,6 km
|horská
|13. (4.9.)
|Almunécar – Loja
|192,8 km
|středně horská
|14. (5.9.)
|Jaén – Sierra de la Pandera
|154,5 km
|horská
|15. (6.9.)
|Palma del Río – Córdoba
|189,7 km
|středně horská
|16. (8.9.)
|Cortegana – La Rábida
|181,1 km
|kopcovitá
|17. (9.9.)
|Dos Hermanas – Sevilla
|185 km
|rovinatá
|18. (10.9.)
|El Puerto de Santa María – Jerez
|32 km
|individ. časovka
|19. (11.9.)
|Vélez-Málaga – Penas Blancas
|210 km
|kopcovitá
|20. (12.9.)
|La Calahorra – Collado del Alguacil
|186,8 km
|horská
|21. (13.9.)
|Granada – Granada
|112 km
|rovinatá
- Celková délka: 3 275 km
- Délka individuálních časovek: 41 km
- Počet horských dojezdů: 7
Jednotlivé etapy 81. ročníku Vuelty
1. etapa: Monako – Monako
- start prvního závodníka: 16:17
- předpokládaný dojezd posledního závodníka: 19:30
- převýšení: 90 m
Také Vuelta letos startuje ze zahraničí, čímž zkompletovala to, že ani jedna z Grand Tour nezačínala v této sezoně na domácí půdě. Rychlá časovka v Monaku není tak náročná profilem, jako spíš technickým průjezdem přímořského knížectví. Kdo si podrobně nenastuduje každou zatáčku, zaplatí hned první den časovým mankem.
2. etapa: Monako – Manosque
- start: 12:42
- předpokládaný dojezd: 17:16
- převýšení: 3060 m
Hned druhá etapa je nejdelší z celého ročníku. Peloton se při ní přesune z Monaka na francouzské území, přičemž projede i letoviskem Nice, kde před pár týdny vrcholila ženská Tour. Zvlněný profil dne uzavírá stoupavý dojezd do Manosque, který by mohl skvěle sednout klasikářům v pelotonu.
3. etapa: Gruissan-Aude – Font Romeu
- start: 13:21
- předpokládaný dojezd: 17:18
- převýšení: 2660 m
Ačkoliv ještě celá vede po francouzském území, je třetí etapa typickým dějstvím španělské Vuelty. Většinu dne tvoří téměř absolutní rovina, aby v závěru jezdci narazili do náročného Col de Mont-Louis, po kterém ještě následuje cílové stoupání do Font Romeu. „Už tady se vytříbí nejlepších dvacet až třicet závodníků, kteří spolu svedou boj o přední místa závodu,“ věří ředitel Vuelty Fernando Escartín.
4. etapa: Andorra la Vella – Andorra la Vella
- start: 14:49
- předpokládaný dojezd: 17:22
- převýšení: 2890 m
Velmi těžký okruh v Andoře si připravili organizátoři na jezdce hned ve čtvrté etapě ročníku. Tři stoupání první kategorie na pouhých 105 kilometrech nenechají nikoho pochybovat o tom, kdo si přivezl na Vueltu perfektní formu a kdo bude muset doufat v zázrak.
5. etapa: Falset – Roquetes
- start: 13:34
- předpokládaný dojezd: 17:20
- převýšení: 1690 m
Stejně jako na Tour si také na letošní Vueltě musí sprinteři počkat na svou příležitost až do páté etapy. První den na španělském území stráví peloton v Katalánsku a přestože i tentokrát číhá na jezdce zvlněný profil, hromadný dojezd do Roquetes by měl být téměř jistotou.
6. etapa: Alcossebre – Castelló
- start: 13:11
- předpokládaný dojezd: 17:12
- převýšení: 3080 m
Jako kdyby trvala Vuelta jen jeden týden místo tří, naplnili organizátoři úvodní dny jednou lahůdkou za druhou. V šesté etapě mají znovu hlavní roli vrchaři, tentokrát ale musí být i skvělí technici, protože nejtěžší stoupání dne Puerto El Bartalo vede z části po štěrkových cestách.
7. etapa: Vall d’Alba – Aramón Valdelinares
- start: 13:40
- předpokládaný dojezd: 17:19
- převýšení: 3750 m
Ačkoliv jsme stále teprve v prvním týdnu, cyklisty čeká v sedmé etapě už druhý dojezd na kopec. Při prudkém a nepravidelném výšlapu na Valdelinares do výšky téměř 2000 m n. m. se snadno udělají další rozdíly mezi adepty na celkové pořadí.
8. etapa: Pucol – Xeraco
- start: 13:42
- předpokládaný dojezd: 17:20
- převýšení: 1270 m
Osmá etapa je klasickou kulišárnou organizátorů Vuelty. Sice se v ní očekává hromadný dojezd a většina dne je velmi mírná, přesto ale musí být sprinterské týmy pořádně ve střehu. Protože méně než 30 km před cílem je umístěn desetikilometrový prudký výšlap, který přímo vybízí k útokům a rozpoutání totálního chaosu.
9. etapa: La Vila Joiosa – Alto de Aitana
- start: 12:26
- předpokládaný dojezd: 17:14
- převýšení: 4940 m
První týden završí horská etapa s téměř pěti tisíci výškovými metry poblíž Středozemního moře ve valencijské provincii Alicante. Právě výjezd na nejvyšší bod provincie tvoří velkolepé finále devátého dne závodu. Horský masiv Aitana je v itineráři závodu už popáté v historii a svou obtížností je přirovnáván k Mont Ventoux.
10. etapa: Alcaraz – Elche de la Sierra
- start: 13:00
- předpokládaný dojezd: 17:18
- převýšení: 2720 m
Zvlněná etapa na rozjezd po volném dni přeje na úvod druhého týdne úniku. Závěrečných osm kilometrů se téměř neustále stoupá, sprinteři by si tak museli extra věřit, kdyby chtěli po svých týmech kontrolovat dění. Hromadný dojezd je samozřejmě stále možný – jen by se v hlavních rolích představili klasikáři a výbušní vrchaři. Nebo snad dojezd do Elche zláká i jezdce na celkové pořadí?
11. etapa: Cartagena – Lorca
- start: 14:08
- předpokládaný dojezd: 17:21
- převýšení: 1310 m
V 11. den závodu věří jeho ředitel sprinterům, ačkoliv jim práci znovu příliš neulehčil. Opět na ně po relativně jednoduchém dni zčásti vedeném po pobřeží čeká 30 km před cílem stoupání, tentokrát ale ne příliš prudké. Dojezd do Lorcy už by pak měl být relativně snadný.
12. etapa: Vera – Calar Alto
- start: 13:07
- předpokládaný dojezd: 17:17
- převýšení: 4530 m
První etapa v Andalusii nenechává žádný prostor pro mýlku, co cyklisty na jihu Španělska čeká. Ze startovní Very míří trasa přímo do pohoří Los Filabres, které je součástí Sierry Nevady. Nejvyšším vrcholem Sierra de Los Filabres je Calar Alto, a právě na něm, pod slavnou observatoří, dvanáctý den závodu vrcholí.
13. etapa: Almuñécar – Loja
- start: 12:41
- předpokládaný dojezd: 17:16
- převýšení: 3410 m
Po startu na břehu Středozemního moře čeká peloton ve 13. den závodu další zvlněné dějství. Pokud sprinteři ustojí těžší první půlku trasy, mohli by zvládnout kontrolovat i tu druhou s pouze jedním stoupáním relativně daleko před cílem. Dojezd do starověkého města Loja se zdá pro hromadný závěr ideální – až na poslední dva kilometry, kde se asfalt zvedá i do osmi procent.
14. etapa: Jaén – Sierra de La Pandera
- start: 13:33
- předpokládaný dojezd: 17:19
- převýšení: 4170 m
Trasu snad bez jediného metru roviny připravili organizátoři na 14. dějství. Profil se neustále kroutí, stejně jako se kroutí trasa provincií Jaén. Horské finále je nachystáno na Sierra de la Pandera, jehož prudká střední část bude tvrdou zkouškou pro všechny favority. „Pokud bude mít někdo špatný den, může políbit celkovou klasifikaci na rozloučenou,“ věští Escartín.
15. etapa: Palma del Río – Córdoba
- start: 12:46
- předpokládaný dojezd: 17:17
- převýšení: 3130 m
Druhý týden Vuelty uzavírá den jako stvořený pro klasikáře. Na trase z Palmy do Córdoby se v rychlém tempu střídají prudké výšlapy s rychlými sjezdy, k tomu ještě přidává na náročnosti technická trať plná zatáček. Córdoba je tradiční součást Vuelty, naposled tu finišovala etapa před dvěma lety, kdy Wout van Aert jen těsně porazil Mathiase Vacka.
16. etapa: Cortegana – La Rábida
- start: 13:18
- předpokládaný dojezd: 17:19
- převýšení: 1980 m
Nečekaně jednoduchou etapu na rozjezd třetího týdne nachystali organizátoři v 16. dějství z Cortegany do přímořské La Rábidy. Po absolvování půlky trasy už na cyklisty nečeká téměř žádné stoupání, sprinteři tak budou jistě v pozoru. Nesmí je ale překvapit silný vítr od moře ani technický finiš.
17. etapa: Dos Hermanas – Sevilla
- start: 13:24
- předpokládaný dojezd: 17:20
- převýšení: 890 m
Počtem výškových metrů nejsnadnější etapa celého ročníku bude velmi sentimentální pro české fanoušky, právě v Seville totiž před dvěma lety získal své dosud největší vítězství Pavel Bittner. K zopakování českého triumfu nyní téměř s jistotou nedojde, i tentokrát ale půjde o jasně sprinterský den. Triumfu rychlých mužů pelotonu by v jednoduchém profilu nemělo zabránit snad ani vyčerpání třetího týdne.
18. etapa: El Puerto de Santa Maria – Jerez de la Frontera
- start prvního závodníka: 14:06
- předpokládaný dojezd posledního závodníka: 17:30
- převýšení: 190 m
Dlouhá individuální časovka v 18. etapě může způsobit větší rozdíly v celkovém pořadí než mnohé horské dojezdy. V téměř dokonale rovinatém profilu bude hrát velkou roli i vítr foukající od moře.
19. etapa: Vélez-Málaga – Peñas Blancas
- start: 12:06
- předpokládaný dojezd: 17:14
- převýšení: 4190 m
První dvě třetiny této maratonské etapy působí relativně příznivým dojmem. Profil by mohl sedět úniku, který by si u moře v Marbelle dojel pro vítězství. Jenže teprve tehdy, po téměř 190 kilometrech přichází ta opravdová zkouška 19. etapy. Nekonečných dvacet kilometrů měřící výšlap na kolos Peñas Blancas budí hrůzu ať už délkou nebo profilem.
20. etapa: La Calahorra – Collado del Alguacil
- start: 12:36
- předpokládaný dojezd: 17:16
- převýšení: 4850 m
Závěrečné horské dějství závodu obsahuje hned tři prémie první kategorie a k tomu prémii mimořádné kategorie. To vše na dohled od Granady, kde bude jen o den později vyhlášen vítěz závodu. Při dvojitém výšlapu na Puerto de El Purche a hlavně v cílovém stoupání Collado del Alguacil je dost možností pokusit se ještě na poslední chvíli zvrátit celkové pořadí 81. ročníku.
21. etapa: Granada – Granada
- start: bude doplněno
- předpokládaný dojezd: bude doplněno
- převýšení: 1280 m
Inspirováni úspěšným zařazením Montmartru do závěrečného dějství Tour, přidali také organizátoři Vuelty do poslední etapy výšlap k palácům Alhambra na okraji města. Pozůstatek po vládě maurských panovníků bude symbolickou kulisou pro korunovaci nového krále Vuelty.
Češi na startu Vuelty 2026
Zatímco na Giru i Tour de France měla letos česká cyklistika trojnásobné zastoupení, Vuelta bude na českou účast o poznání chudší.
Do výběru svých týmů se vešel pouze Jan Hirt, který tak po Giru absolvuje v této sezoně i Vueltu. Tentokrát ale nebude pro své NSN bojovat o celkové umístění, spíš se pokusí o úspěch v etapách.
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Na rozcestí kariéry. Hirt hledá tým a přiznává: Jsem připravený na cokoliv
Ze španělské Grand Tour má zatím nejlepší výsledek 11. místo ve dvacáté etapě ročníku 2021, kdy skončil také nejlépe celkově – na 28. příčce. Příležitostí zapsat nějaké přední umístění by mohl mít český matador na tradičně vrchařském závodě dostatek.
Největší hvězdy 81. ročníku
|Jméno
|Tým
|Věk
|Vyhrané etapy
|Nejlepší výsledek
|Tadej Pogačar (Slovin.)
|UAE
|27
|3
|3. (2019)
|Felix Gall (Rak.)
|Decathlon
|28
|–
|8. (2025)
|Joao Almeida (Port.)
|UAE
|28
|1
|2. (2025)
|Primož Roglič (Slovin.)
|Red Bull
|36
|15
|1. (2019, 2020, 2021, 2024)
|Mattias Skjelmose (Dán.)
|Lidl-Trek
|25
|–
|5. (2024)
Jaké týmy pojedou Vueltu 2026?
|Název týmu
|Kategorie
|Země původu
|Alpecin-Premier Tech
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Bahrain Victorious
|UCI WorldTeam
|Bahrajn
|Decathlon CMA CMG Team
|UCI WorldTeam
|Francie
|EF Education-EasyPost
|UCI WorldTeam
|Spojené státy
|Groupama-FDJ United
|UCI WorldTeam
|Francie
|Ineos Grenadiers
|UCI WorldTeam
|Spojené království
|Lidl-Trek
|UCI WorldTeam
|Německo
|Lotto Intermarché
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Movistar Team
|UCI WorldTeam
|Španělsko
|NSN Cycling Team
|UCI WorldTeam
|Švýcarsko
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|UCI WorldTeam
|Německo
|Soudal Quick-Step
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Team Jayco AlUla
|UCI WorldTeam
|Austrálie
|Team Picnic PostNL
|UCI WorldTeam
|Nizozemsko
|Team Visma-Lease a Bike
|UCI WorldTeam
|Nizozemsko
|UAE Team Emirates XRG
|UCI WorldTeam
|Spojené arabské emiráty
|Uno-X Mobility
|UCI WorldTeam
|Norsko
|XDS Astana Team
|UCI WorldTeam
|Kazachstán
|Burgos Burpellet BH
|UCI ProTeam
|Španělsko
|Cofidis
|UCI ProTeam
|Francie
|Equipo Kern Pharma
|UCI ProTeam
|Španělsko
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|UCI ProTeam
|Švýcarsko
|Tudor Pro Cycling Team
|UCI ProTeam
|Švýcarsko
Kde sledovat Vueltu v TV?
Přenosy ze závodu jsou k dispozici na stanici Eurosport, ať už na jednom z jejich kanálů nebo v internetovém přehrávači, který je dostupný na platformě HBO Max.
Každou etapu pak můžete sledovat v online reportáži na iDNES.cz, kde připravujeme ze závodu i podrobné zpravodajství, reportáže přímo z místa a nadstavbové texty.