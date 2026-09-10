Dívá se hlava státu, vyhrajte! Jak Vinokurov s pomocí premiéra jel pro celou zemi

61. ročník Vuelty startuje 28. srpna 2006 v Malaze za podivné nálady.
Od konce Tour de France uplynulo jen něco málo přes měsíc a přesto už jsou její výsledky rozcupované na prach. Fanoušci nevědí, komu můžou věřit, a závodníci, kteří Tour absolvovali, zpracovávají vědomí, že se účastnili lehké frašky.
Pouhé čtyři dny od dojezdu do Paříže totiž vydržel při životě pohádkový příběh vítěze žlutého trikotu Floyda Landise.
Pak přišly výsledky antidopingové kontroly: v Američanově vzorku ze 17. etapy, při které se tak spektakulárním způsobem vrátil do bitvy o vítězství, našli trojnásobnou hodnotu testosteronu.
Óscar Pereiro, na pódiu na Champs-Élysées druhý, tak přijíždí na start domácí Grand Tour jako ještě stále opařený „virtuální“ vítěz Tour. Že jím je skutečně, potvrdí arbitráž až o rok později.
Jestli mi pomohlo, že jsem na rozdíl od ostatních nejel Tour de France? No ale já bych ji radši s ostatními jel!