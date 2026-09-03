Přestřižené řazení, klády na trase. A Pogačar si musí na double počkat

Slovinec si bude muset na zápis do historických tabulek ještě počkat. Zatím jsou v nich jen tři jména.
Pouze Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Chris Froome zvládli v jedné sezoně ovládnout Tour de France i Vueltu – a pouze Froome v současném uspořádání s Vueltou na přelomu srpna a září. Až do roku 1994 se totiž španělská Grand Tour jezdila v jarním termínu ještě před Girem.
Stejně jako nyní Pogačar i v minulosti byli někteří blízko a dělali pro úspěch maximum, nic to ale nemění na tom, že za osmdesát let měly Tour a Vuelta stejného šampiona jen třikrát.
Pojďme si ty příběhy připomenout.
Tadej Pogačar se měl za týden zapsat do historie jako čtvrtý v pořadí. Ale jediný smolný okamžik ho o tuto možnost připravil. Bude se tak muset snažit uspět na druhý pokus, na což není vůbec zvyklý.