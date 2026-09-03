Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Přestřižené řazení, klády na trase. A Pogačar si musí na double počkat

Alžběta Marešová

Fotogalerie51 Premium

DOČKAL SE. Chris Froome nakonec přece jen ovládl španělskou Vueltu. | foto: UnipublicAP

V cyklistickém světě jde o něco tak výjimečného, že se to zatím podařilo jen třem jezdcům v historii. A tak to minimálně další rok zůstane. Zatímco na vítězný double Giro – Tour dosáhlo osm jezdců a někteří hned několikrát, úspěšná kombinace Tour – Vuelta je mimořádně vzácná. Ani Tadeji Pogačarovi se ji nepodaří na první pokus získat, jakkoliv nemožný se takový scénář ještě před pár dny zdál.

Slovinec si bude muset na zápis do historických tabulek ještě počkat. Zatím jsou v nich jen tři jména.

Pouze Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Chris Froome zvládli v jedné sezoně ovládnout Tour de France i Vueltu – a pouze Froome v současném uspořádání s Vueltou na přelomu srpna a září. Až do roku 1994 se totiž španělská Grand Tour jezdila v jarním termínu ještě před Girem.

Stejně jako nyní Pogačar i v minulosti byli někteří blízko a dělali pro úspěch maximum, nic to ale nemění na tom, že za osmdesát let měly Tour a Vuelta stejného šampiona jen třikrát.

Pojďme si ty příběhy připomenout.

Tadej Pogačar se měl za týden zapsat do historie jako čtvrtý v pořadí. Ale jediný smolný okamžik ho o tuto možnost připravil. Bude se tak muset snažit uspět na druhý pokus, na což není vůbec zvyklý.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

US Open ONLINE: Lehečka a Nosková hrají druhé kolo, Muchová zase řádila

Sledujeme online
Karolína Muchová returnuje ve druhém kole US Open.

Ve středu zasáhne do grandslamového US Open pět českých zástupců. Karolína Muchová za necelou hodinu rozebrala Katie Boulterovou, druhé kolo hrají i Jiří Lehečka proti Tobymu Samuelovi a Linda...

2. září 2026  17:05,  aktualizováno  3. 9.

Přestřižené řazení, klády na trase. A Pogačar si musí na double počkat

Premium
DOČKAL SE. Chris Froome nakonec přece jen ovládl španělskou Vueltu.

V cyklistickém světě jde o něco tak výjimečného, že se to zatím podařilo jen třem jezdcům v historii. A tak to minimálně další rok zůstane. Zatímco na vítězný double Giro – Tour dosáhlo osm jezdců a...

3. září 2026

Fotbalistky Liberce vyhrály před rekordní návštěvou, Sparta si Ligu mistrů nezahraje

Gólová radost fotbalistek Liberce

Liberecký fotbal zažil další povedený večer. Hráčky Slovanu postoupily do 2. předkola Evropského poháru. S SFK Sarajevo remizovaly 1:1 díky gólu Ferencové v 79. minutě. Před týdnem v Bosně a...

2. září 2026  20:39,  aktualizováno  22:59

Svědíkball slaví další úspěch. A teď o první místo na Slavii: Jedeme tam vyhrát

Dohrávka 4. kola Chance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Hradcem Králové. (2. září...

Zbrojovka se pere o čelo tabulky. V dohrávce 4. kola nejvyšší české fotbalové soutěže porazila Hradec Králové 1:0. Zápas čtvrtým gólem v sezoně rozhodl v šedesáté minutě Daniel Vašulín a posunul...

2. září 2026  22:34

Bohemians - Jablonec 1:1, pohárový účastník opět ztratil, další gól dal Cedidla

Sestřih zápasu
Jablonecký Jiří Sláma má blíže k míči než Milan Havel z Bohemians.

Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce 4. kola první ligy remizovali doma 1:1 s Jabloncem. Hosty poslal do vedení v nastavení prvního poločasu Martin Cedidla, v 70. minutě srovnal z penalty Aleš...

2. září 2026  19:30,  aktualizováno  22:25

Douděra míří ze Slavie do MLS. Skvělý parťák, má vítěznou mentalitu, těší se klub

David Douděra se raduje ze slávistického gólu v zápase s Bodö/Glimt.

Fotbalista David Douděra přestoupil z pražské Slavie do týmu zámořské MLS FC Cincinnati, kde již působí další český reprezentant Pavel Bucha. Douděra podepsal smlouvu do konce sezony 2027/28 s opcí...

2. září 2026  22:19

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, jak hrály Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky. Základní skupina B se odehrála v Brně a domácí reprezentantky v ní obsadily 2. místo. V play-off nestačily v osmifinále...

2. září 2026  22:06

Vacek drtivě ovládl časovku na ZLM Tour, poveze dres lídra celkového pořadí

Mathias Vacek v dresu českého mistra na trati časovky Tour.

Český šampion Mathias Vacek ovládl časovku na úvod cyklistického závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dána Niklase Larsena porazil na 21 kilometrů dlouhé trati o 19 sekund a připsal si deváté...

2. září 2026  20:55,  aktualizováno  21:23

Zbrojovka - Hradec Kr. 1:0, o třetí výhře v řadě rozhodl Vašulín, domácí jsou druzí

Sestřih zápasu
Daniel Vašulín ze Zbrojovky Brno v zápase s Hradcem Králové. (2. září 2026)

Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce 4. kola první ligy Hradec Králové 1:0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu...

2. září 2026  17:30,  aktualizováno  20:31

Čvančara se vrací do Česka. V Hradci Králové ho čeká zdravotní prohlídka

Tomáš Čvančara v dresu Mönchengladbachu.

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Čvančara by se měl po třech letech vrátit do české ligy. Šestadvacetiletý útočník míří podle informací německé stanice Sky Sport z Mönchengladbachu na roční...

2. září 2026  19:32

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

11. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Cartageny do Lorcy

Matthew Brennan si jede pro vítězství na Vueltě v hromadném dojezdu druhé etapy.

11. etapa Vuelty 2026 nabízí příležitost pro čistokrevné sprintery. Peloton se vydá na 151,3 kilometru dlouhou trasu z Cartageny do Lorcy, na které závodníky čeká převýšení kolem 1 300 metrů....

2. září 2026  19:27

Tour of Britain 2026: Program etap, trasa, hlavní favorité a přímý přenos

Tom Pidcock se raduje z vítězství v dojezdu na Alpe d’Huez.

Tradiční britský etapový závod Tour of Britain napíše v roce 2026 svůj 86. ročník. Cyklisty z kategorie UCI ProSeries čeká od středy do neděle celkem 879,6 kilometrů. Prestižní závod odstartuje v...

2. září 2026  19:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.