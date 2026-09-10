Stručnou odpovědí „Uvidíme“ dokázal některé reportéry přivádět až k šílenství. Jindy zase vytrvale opakoval: „Žádný stres.“ Ujišťoval tak, že se naučil brát život s nadhledem.
Další jeho často používaná hláška zní: „Je to takové, jak to je.“ Pronesl ji i v roce 2020 na Planině krásných dívek, když jej Tadej Pogačar vysvlékl ze žlutého dresu na Tour.
Téhož roku se zároveň rodila i Rogličova láska k Vueltě, jejíž silnice se tolikrát staly balzámem hojícím rány z těch francouzských. Nejen v sezoně 2020. Také v té další, kdy na Tour kvůli rozsáhlým pohmožděninám po pádu vzdal. Nebo v létě 2024, kdy pro změnu odstoupil kvůli zlomenému obratli.
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Za kulisami Vuelty: masér tančící na stole, hrozící kuchař i sedánky Movistaru
Celkem čtyřikrát Vueltu ovládl, čímž vyrovnal historický rekord Roberta Herase. A stále živí naději, že by to mohl dokázat i popáté. Čtvrteční 32kilometrová časovka do Jerezu de la Frontera významně napoví, zda ještě může ohrozit vedení Enrika Mase z Movistaru. Ze třetího místa na Španěla ztrácí 2:10 minuty.
Je to hodně? „Už jen být tady je mé vítězství,“ odvětí Roglič. Tato věta je pro změnu jeho současnou mantrou, opakuje ji takřka denně a směje se při tom. Ne naučeně, nýbrž spontánně. Není to totiž fráze.
„Primožovy šance na start na Vueltě byly dlouho 50 na 50,“ vykládá u autobusu stáje Red Bull-Bora sportovní ředitel Patxi Vila.
Závod, který měl opět spasit dosud neradostnou sezonu slovinského veterána, kvůli silným bolestem zad vůbec nemusel jet.
Do sestavy na Giro se nevešel, tam byl lídrem Red Bullu mladý Ital Pellizzari. Nevzali ho ani na Tour, kde tým vedlo duo Evenepoel – Lipowitz. S veškerou silou svého 36letého těla se tedy vrhl do přípravy na Vueltu. Jenže koncem července se na kempu v Livignu vše pokazilo.
„Řidič auta odbočujícího doprava mě neviděl a narazil do mě. Spadl jsem na bok a zadek. Nejdřív jsem věřil, že to bude v pohodě, ale pak se objevil obří hematom.“
Najednou bojoval o pouhou účast na španělské Grand Tour. „Ještě dva týdny před startem jsem měl obrovské bolesti. V té době pro mě bylo nejtěžší ohnout se a nandat si ponožky,“ popisoval. „A týden před startem mi stále dělalo problém sednout si na časovkářské kolo.“
Kariéra řečí čísel
18 závodů Grand Tour dosud Roglič absolvoval (7x Tour, 7x Vuelta, 4x Giro)
5 jich vyhrál, čtyřikrát Vueltu a jednou Giro. Na Tour je jeho maximem druhé místo
92 profesionálních vítězství má na kontě, včetně olympijského zlata v časovce
Místo klasického tréninku rehabilitoval, potom začal s lehkými vyjížďkami a postupně přitvrzoval. Výhodou bylo, že letošní Vuelta startovala v Monaku, kde trvale žije. Nemusel nikam cestovat a mohl se v klidu chystat doma až do posledního dne před startem.
Přesto sportovní ředitel Vila přiznává: „Vůbec jsme nevěděli, jak na tom s formou bude, vždyť tři týdny vůbec netrénoval. Nebyli jsme si jisti, jak dlouho vydrží.“
Roglič však držel, dál a dál. S úsměvem a optimismem. Že je v Andalusii až likvidační vedro? Pohodí hlavou: „Ale stejně je úžasné, že můžeme závodit na čerstvém vzduchu a za slunečného počasí, ne?“
V horách nicméně nepůsobí tak přesvědčivě jako dřív. Mas i Rakušan Gall zatím ukázali větší sílu.
„Přimož naopak nebyl v kopcích zrovna výrazný,“ říká René Andrle, sportovní ředitel stáje NSN. „Jel profesorsky, párkrát zkusil zaútočit, ale v cílových kopcích mu nadělovali. Teď spoléhá na časovku.“
Po dvaadvaceti časovkách, v nichž se s Masem dosud utkali, je skóre vzájemných duelů 22:0 pro Rogliče. Nejde však o to, zda lídra Movistaru porazí, podstatné bude o kolik. Potřeboval by zajet jednu ze svých životních časovek a navrch Španělovo selhání, aby z něj vysvlékl červený dres. Trikot lídra by navíc musel uhájit v následujících dvou horských etapách.
Mas vykládá: „Mám z Primože respekt.“
Slovinec se opět usměje: „Stále mě vidí jako hrozbu, což mě těší. Nejsem tu sice v nejlepší formě, ale jsem na dobré úrovni. Jde nejspíš o nejlepší úroveň, jaké jsem v této sezoně dosáhl. Nevzdávám se, budu do toho v časovce tlačit a... uvidíme. Pokud máte dobré nohy, můžete věci měnit. Pokud ne, je těžké dělat cokoliv.“
Střety Rogliče a Mase v časovkách na Grand Tour:
Roglič vs Mas en contrarreloj: ventaja para Primož— Sergio Yustos Fernández (@sergioyustos_) September 9, 2026
2025 Tour, 10,9 km +1:38
2025 Vuelta, 24,6 km +1:03
2024 Vuelta, 25,8 km +1:11
2022 Vuelta, 30,9 km +1:04
2021 Vuelta, 33,8 km +2:04
2020 Vuelta, 33,8 km +1:43
2020 Tour, 36,2 km +0:49
GV (Más allá de etapa 10) #LaVuelta26
Může to být jeho poslední bitva o vítězství na velkém závodě.
Ne, ještě nemíní končit. Ale čas se mu krátí. Red Bull už o něj po sezoně nestojí. Manažer Ralph Denk tvrdí: „Je třeba udělat místo mladým.“
Roglič jednal s týmem Lotto, kde by mu přislíbili post lídra na Tour, ale nejsou schopni zajistit příliš vysoký plat. Bohaté druhodivizní Pinarello sice také projevilo zájem, jenže ten postupně zase ochladl.
Ale co když bude všechno nakonec ještě úplně jinak?
Na Vueltě se objevila divoká spekulace o Rogličově možném návratu do týmu Visma, kde zažil svá nejlepší léta, ale s nímž se v roce 2023 nerozcházel v nejlepším rozpoložení. Nizozemská stáj hledá zkušené jezdce, kteří by coby domestici posílili vrchařskou partu kolem Jonase Vingegaarda. Roglič zná žlutočerný tým i závody Grand Tour dokonale. Otázkou však je, zda by se chtěl dobrovolně vzdát pozice lídra na třítýdenních závodech.
Pokud ano, byla by tato Vuelta i jeho loučením s touto rolí.
Věří, že loučením důstojným.