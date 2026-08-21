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Před 10 lety tu vítězil, teď chtěl dát Vueltě sbohem. Quintanu ale nechal tým doma

Alžběta Marešová
  14:35
TRIO NEJLEPŠÍCH. Vítězem jednasedmdesátého ročníku španělské Vuelty se stal...

TRIO NEJLEPŠÍCH. Vítězem jednasedmdesátého ročníku španělské Vuelty se stal Nairo Quintana (uprostřed), druhý byl Chris Froome (vlevo), třetí Esteban Chaves. | foto: Profimedia.cz

Nairo Quintana během královské 15. etapy Gira.
Tadej Pogačar v růžovém trikotu ujíždí ve stoupání 15. etapy Gira Nairu...
Nairo Quintana útočí během stoupání na Port d´Envaliru během patnácté etapy...
Držitelé speciálních dresů před startem 14. etapy Tour de France.
25 fotografií
Ve startovním poli letošní Vuelty najdete mezi 184 cyklisty devět mistrů své země, 61 debutantů na španělské Grand Tour, 23 majitelů etapového triumfu a také dva předešlé celkové vítěze. Mohli být tři, ale Nairo Quintana se do výběru Movistaru nedostal. Přestože si to velmi přál.

Letos je to právě deset let, kdy Quintana slavil na Vueltě červený dres.

Do vedení se tehdy dostal už po osmé etapě, načež vládl při výjezdu k Lagos de Covadonga. Stále ale neměl ani minutový náskok na Chrise Frooma a hrozilo, že Brit ještě průběh závodu zvrátí.

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Quintana se v 15. dějství přidal k odvážnému útoku Alberta Contadora, zatímco Froomovo Sky zaspalo, a tehdy udělal Kolumbijec rozhodující krok k vítězství. Na vrcholu Formigalu měl přes tři a půl minuty výhody a mohli ho začít oslavovat jako prvního kolumbijského šampiona po 29 letech.

Když mu v Madridu předávali zlatý talíř pro vítěze, těžko mohl v šestadvaceti letech – neboli v té době teprve na prahu ideálního cyklistického věku – tušit, že žádnou další trofej z Grand Tour už nezíská.

Nejlépe se mu vedlo hned další rok na Giru, kde ho o vítězství připravil až v úplně poslední etapě brilantní časovkou Tom Dumoulin. Od té doby se už nikdy na pódium nepodíval, ani se mu příliš nepřiblížil.

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Dekádu od svého triumfu ve Španělsku Quintana doufal, že dostane příležitost na Vueltě opět startovat. Už po osmé v kariéře, po roční pauze a především naposledy. Šestatřicetiletý veterán totiž prožívá rozlučkovou sezonu.

A když ho Movistar nevzal ani na Giro, ani na Tour, upínal se k účasti na Vueltě. Zvlášť, když letos poprvé od své tramadolové aféry opět vítězil – ovládl menší etapák Kolem Asturie – a na nedávném Kolem Burgosu si vedl obstojně.

„Jsem v dobré formě, připravoval jsem se s týmem v Evropě. Byl jsem na tréninkovém kempu s dalšími kolegy a vedení z nás vybíralo sestavu na Vueltu,“ líčil Kolumbijec pro Caracol Radio.

„Před deseti lety jsem Vueltu vyhrát a chtěl jsem na ni dát své sbohem. Ale Movistar je zkrátka firma, která se musí řídit výkonností.“

Nairo Quintana během královské 15. etapy Gira.
Tadej Pogačar v růžovém trikotu ujíždí ve stoupání 15. etapy Gira Nairu Quintanovi.
Nairo Quintana útočí během stoupání na Port d´Envaliru během patnácté etapy Tour de France.
Držitelé speciálních dresů před startem 14. etapy Tour de France.
25 fotografií

Ve svém věku je už možná Quintana nad veškerou zatrpklost povznesený. Koneckonců, Movistar mu dal šanci závodit poté, co zůstal kvůli pozitivnímu testu na tramadol rok bez angažmá.

„Cyklistika se za poslední roky změnila a je potřeba rozvíjet hlavně mladé závodníky. Rozumím tomu a necítím nic než vděčnost,“ ujišťoval Quintana. „S Movistarem jsme napsali úžasný příběh, který je součástí kolumbijské sportovní historie.“

Po konci kariéry plánuje Quintana pomoct v Kolumbii s rozvojem nových cyklistických talentů. Jeho posledním startem bude zářijové mistrovství světa v Montrealu. „Jsem šťastný, že můžu svou zemi reprezentovat na tak významném závodě a že se má kariéra uzavře právě na světovém šampionátu.“

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