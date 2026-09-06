Expert Raboň: Mase znervózňuje jen časovka, v Movistaru asi nestačí žasnout

Okamžik, kdy Tadej Pogačar odstoupil z Vuelty, přinesl dvě věci.
Tou první je, že se obrovsky otevřel závod v jednotlivých etapách. Najednou už není v pelotonu tak silný tým, který by byl schopen kontrolovat dění od startu do cíle.
Vuelta byla otevřenější než ostatní Grand Tours vždycky, ale teď je ten rozdíl znatelný. Najednou je pro nás diváky každý den zajímavější, protože prostor dostává spousta úniků, takže na sledování je takový závod skvělý.
Třeba ještě nakonec zafunguje u Enrica Mase hlava a předvede v červeném dresu na časovkářské koze svůj životní výkon.