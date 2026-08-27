Vuelta objevuje novou hvězdu. Ale nejsem druhý Cavendish, brání se Brennan

Přestože vzrůstem patří spíš k drobnějším závodníkům, rozhodně se hned tak něčeho nezalekne.
Jako když v dospívání zvládal náročnou denní rutinu.
Jako když si ho ještě před dvacátými narozeninami vytáhla Visma do své áčkové sestavy.
Stejně tak se nezalekl startu na Grand Tour a toho, že pro něj pracuje celý tým. I díky tomu je teď jednou z hlavních hvězd Vuelty.
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Visma ukázala sílu. Brennan ve spurtu opět nejrychlejší, na Vueltě slaví podruhé
Pořádný poprask kolem sebe vzbudil už loni na jaře, když ještě jako teenager v devatenácti letech vyhrál dvě etapy na worldtourovém Kolem Katalánska, pak přidal ještě jednu na Romandii.
Do 6. srpna, kdy oslavil dvacetiny, stihl posbírat celkem osm profesionálních vítězství, na konci sezony jich měl ještě o čtyři víc – jedno navíc z Kolem Británie, čímž se stal nejmladším etapovým vítězem domácího závodu.
Visma s ním okamžitě prodloužila smlouvu až do roku 2029, média se začala pídit po tom, kdo že je tenhle mladíček, ve kterém může mít Británie stejnou hvězdu pelotonu jako kdysi Marka Cavendishe.
Hned na začátku jim však Brennan vysvětlil, že o taková přirovnání nemá zájem. „Chápu, že novinářům se hodí, dělají jen svou práci. A nechápejte mě špatně, je hezké, že mě lidé srovnávají s tak skvělým závodníkem. Ale v reálu jsme každý hodně odlišný a mělo by v tom být jasno,“ vysvětloval pro The Independent.
Přesto, čistě pro kontext, nám snad odpustí drobné srovnání. Cavendish měl v jeho věku jediné profesionální vítězství, na Grand Tour poprvé slavil až o dva roky později.
Pro ty, kdo namítnou, že dnes se v pelotonu všechno zrychluje, ještě jedna statistika: po prvních dvou plnohodnotných sezonách mezi profíky měl Cavendish nashromážděno 29 vítězství. I tomu by se mohl Brennan se svými aktuálně jedenadvaceti ještě vyrovnat.
A vzhledem k tomu, co vše Cavendish během kariéry dokázal, není divu, že panuje v Británii kolem Brennana takové pozdvižení.
Jinak však svá slova o jinakosti nyní na Vueltě více než potvrdil. Jakkoliv byl Cavendish sprinterskou legendou, těžko si lze představit, že by podobně suverénním stylem ovládl etapy s takovým profilem, jakým kraloval Brennan.
Nové sprinterské jedničce Vismy nedělají problém kopce na trase ani dojezd do mírného stoupání. Oblíbil si jarní kostkové klasiky, skvěle umí zajet i časovku.
Což by nemělo být nic překvapivého. Vždyť poprvé na sebe upoutal pozornost právě na dráze. Individuální stíhačku na šampionátu v roce 2023 ovládl dokonce v juniorském světovém rekordu.
Tehdy jezdil za malý britský tým, který vede otec Toma Pidcocka. Ten své svěřence o víkendech vozil z Británie do Belgie na závody. „Vracel jsem se pak ve tři ráno domů a v osm mě mamka budila do školy,“ líčil Brennan. „Bylo to dost těžké, ale nic bych nezměnil.“
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Nikdy bych si nemyslel, že můžu jet Grand Tour. Teď je ale vše jinak, ví talent Ježek
Když ho pak oslovila Visma se zájmem o provedení výkonnostních testů, paní Brennanová nebyla zrovna nadšená. „Znamenalo by to, že bych chyběl v pátek ve škole, a zrovna se blížily zkoušky. Takže prohlásila, že nepojedu. Naštěstí táta tehdy řekl: Ale jdi, je to nejlepší tým na světě, kvůli tomu může vynechat školu,“ vyprávěl.
Právě tatínek Brita k cyklistice přivedl, se synem trávil sobotní dopoledne na stokilometrových „výletech“ do kavárny. Teď už se může jen kochat tím, co jeho tři roky staré přemluvení manželky přináší.
Do čtvrtečního dějství na Vueltě vyjede Brennan nejen jako dvojnásobný etapový vítěz, ale také jako nositel zeleného dresu – i když ho jen hlídá Pogačarovi.
Tím se mimo jiné potvrdilo, že Brennanův krajan Ethan Hayter je oficiálně největším smolařem ročníku.
Nejdřív přišel o etapový triumf rozdílem menším než mrknutí, ve druhé etapě si musel rozstřihnout oficiální zelenou kombinézou, protože ji měli organizátoři pouze ve velikosti XS, ve třetím dějství strávil 143 kilometrů v úniku kvůli vítězství na sprinterské prémii, jen aby pak organizátoři výsledek prémie anulovali společně s celou etapou, a ve středu se vydal před peloton pro výhru na prémii úplně sám, ale Brennan ho etapovým vítězstvím překonal o tři body…
I Brennan se však zatím jen z dálky dívá na Pogačara, který kromě červeného dresu stále suverénně vede i soutěž o zelený a puntíkatý dres. A je dost možné, že to tak zůstane až do konce závodu.
Zvlášť když Slovinec může svůj náskok ve všech třech dresech hned ve čtvrtek znovu navýšit.
Peloton čeká další kopcovitý den se šotolinovým výšlapem na závěr. A Pogačar při pomyšlení na šestou etapu pronesl zdánlivě obyčejná slova, ze kterých má ale zbytek pelotonu husí kůži: „Cítím se dobře, čeká nás další těžký den a nikdy nevíte…“