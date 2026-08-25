Vuelta ONLINE: Horský den v Andoře. V úniku šlape i Hirt, peloton je ale blízko

UAE mělo pondělní etapu rozjetou dokonale, Tadej Pogačar se podle všeho chystal ve správný okamžik zaútočit a dojet si pro další etapové vítězství a především pro náskok v celkovém pořadí.
Jenže nic z toho se nestalo, režii nad závodem převzaly v závěru dne přírodní živly, a tak místo do cíle vedl Pogačar peloton k hotelu u trasy, kde se všichni schovali před silným krupobitím.
ONLINE: 4. etapa španělské Vuelty
Sledujeme v podrobné reportáži.
Jakkoliv jedinečné takové odpoledne pro všechny zúčastněné bylo, v úterní etapě by nejspíš většina dala přednost standardnímu průběhu závodu. Protože ten by mohl být nanejvýš atraktivní.
Na den strávený v Andoře, tak jak ho naplánovali organizátoři, by možná stačila závodníkům jen půlka převodů. Vždyť stejně budou stále jen stoupat nebo klesat – nic mezitím.
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Hned po startu začíná výšlap na úvodní prémii první kategorie. Port de Envalira měří 23 kilometrů a vyvede peloton až do výšky 2400 m n. m., přičemž nejprudší pasáže přijdou až těsně pod vrcholem.
Dlouhý sjezd přivede závodníky k patě další jedničky. Collada de Beixalis měří sice jen sedm kilometrů, průměrný sklon ale činí 8,5 % a maxima činí až 18 %! Hodně prudký a technický je také sjezd z vrcholu dolů do údolí řeky Valiry del Nord, nezbývá proto než doufat, že proběhne celý na suchu.
Třetí vrchařská prémie dne měří 10 kilometrů a opět si na ni závodníci užijí průměrný sklon přes 7 %. Z Coll d’Ordino zbývá do cíle ještě téměř třicet kilometrů, které z většiny vyplní sjezd zpátky k hlavnímu městu hornaté země. Těsně před cílem ale čeká ještě jedno stoupání – sice jen čtyřkilometrové, ale velmi prudké Alto de la Comella.
Po jeho absolvování už je potřeba jen zvládnout pětikilometrový sešup do cíle.
Pokud by v pondělí vše proběhlo podle plánu a Pogačar by si dojel pro náskok v celkovém pořadí, nejspíš by se ve 4. etapě mohl těšit na svou příležitost únik. Ale takto, s hladovým Slovincem, kterému počasí odepřelo možnost nasytit se dalším triumfem? Navíc když další horská etapa je na programu „až“ v pátek?
Dnešek odhalí, jestli chce Pogačar rozhodnout Vueltu co nejdřív, nebo dokáže být trpělivý.