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Vuelta ONLINE: Horský den v Andoře. V úniku šlape i Hirt, peloton je ale blízko

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Sledujeme online   14:40aktualizováno  15:35

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Peloton šplhá na průsmyk Port d’Envalira během španělské Vuelty | foto: Profimedia.cz

Pouhých 105 kilometrů, do kterých je vměstnáno téměř tři tisíce nastoupaných metrů. 4. etapa Vuelty láká na okruh kolem Andorry la Vella, který by měl odhalit skutečnou formu zájemců o celkové pořadí. Jejich bitva se však předpokládala už v pondělí, jenže počasí mělo jiné plány. Dostanou cyklisté prostor ke změření sil tentokrát? Sledujte od 14:49 v online reportáži.

UAE mělo pondělní etapu rozjetou dokonale, Tadej Pogačar se podle všeho chystal ve správný okamžik zaútočit a dojet si pro další etapové vítězství a především pro náskok v celkovém pořadí.

Jenže nic z toho se nestalo, režii nad závodem převzaly v závěru dne přírodní živly, a tak místo do cíle vedl Pogačar peloton k hotelu u trasy, kde se všichni schovali před silným krupobitím.

ONLINE: 4. etapa španělské Vuelty

Sledujeme v podrobné reportáži.

Jakkoliv jedinečné takové odpoledne pro všechny zúčastněné bylo, v úterní etapě by nejspíš většina dala přednost standardnímu průběhu závodu. Protože ten by mohl být nanejvýš atraktivní.

Na den strávený v Andoře, tak jak ho naplánovali organizátoři, by možná stačila závodníkům jen půlka převodů. Vždyť stejně budou stále jen stoupat nebo klesat – nic mezitím.

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Hned po startu začíná výšlap na úvodní prémii první kategorie. Port de Envalira měří 23 kilometrů a vyvede peloton až do výšky 2400 m n. m., přičemž nejprudší pasáže přijdou až těsně pod vrcholem.

Dlouhý sjezd přivede závodníky k patě další jedničky. Collada de Beixalis měří sice jen sedm kilometrů, průměrný sklon ale činí 8,5 % a maxima činí až 18 %! Hodně prudký a technický je také sjezd z vrcholu dolů do údolí řeky Valiry del Nord, nezbývá proto než doufat, že proběhne celý na suchu.

4. etapa Vuelty. / Unipublic

Třetí vrchařská prémie dne měří 10 kilometrů a opět si na ni závodníci užijí průměrný sklon přes 7 %. Z Coll d’Ordino zbývá do cíle ještě téměř třicet kilometrů, které z většiny vyplní sjezd zpátky k hlavnímu městu hornaté země. Těsně před cílem ale čeká ještě jedno stoupání – sice jen čtyřkilometrové, ale velmi prudké Alto de la Comella.

Po jeho absolvování už je potřeba jen zvládnout pětikilometrový sešup do cíle.

Pokud by v pondělí vše proběhlo podle plánu a Pogačar by si dojel pro náskok v celkovém pořadí, nejspíš by se ve 4. etapě mohl těšit na svou příležitost únik. Ale takto, s hladovým Slovincem, kterému počasí odepřelo možnost nasytit se dalším triumfem? Navíc když další horská etapa je na programu „až“ v pátek?

Dnešek odhalí, jestli chce Pogačar rozhodnout Vueltu co nejdřív, nebo dokáže být trpělivý.

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Vuelta ONLINE: Horský den v Andoře. V úniku šlape i Hirt, peloton je ale blízko

Sledujeme online
Peloton šplhá na průsmyk Port d’Envalira během španělské Vuelty

Pouhých 105 kilometrů, do kterých je vměstnáno téměř tři tisíce nastoupaných metrů. 4. etapa Vuelty láká na okruh kolem Andorry la Vella, který by měl odhalit skutečnou formu zájemců o celkové...

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