Vuelta ONLINE: Maraton se strašákem na konci. Zamíchá Peňas Blancas pořadím?

Už jen dvě bitvy o červený dres svedou závodníci v andaluských horách. Ta sobotní má sice víc stoupání, páteční zase děsí svou délkou. A dvacetikilometrovým strmým Peňas Blancas na závěr.
ONLINE: 19. etapa španělské Vuelty
Sledujeme v podrobné online reportáži.
Než se k němu ale peloton dopracuje, čeká ho pořádná šichta. Přestože začátek je velmi pozvolný. Ze startovního Vélezu je prvních třicet kilometrů do Málagy podél moře, stoupat se pořádně začne až ve vnitrozemí po průjezdu Coínem.
Peloton pak obkrouží území Sierra de las Nieves a poprvé se dostane do výšky tisíc metrů nad mořem. Puerto de las Abejas ani Puerto del Viento nejsou tak náročné, aby mohly výrazně zdramatizovat první půlku dne, pro vznik silného úniku by však postačit mohly. Poté se trasa ještě chvíli vlní v horách, než na pouhých dvaceti kilometrech spadne zase na úroveň moře.
Podél Slunečního pobřeží absolvují závodníci krátké rovinaté intermezzo, akorát dlouhé na shromáždění posledních sil, které v tu chvíli po 190 kilometrech v sedle zbyly.
Průjezd Esteponou značí začátek cílového výšlapu. Peňas Blancas se v programu Vuelty objevuje teprve potřetí. Když tu byla Vuelta v roce 2013 poprvé, na vrcholu vládl Leopold König.
Z necelých dvaceti kilometrů povolí stoupání jen nakrátko v úvodu, jinak stále drží sklon nad 6 %, přičemž maxima jdou až k sedmnácti a rampa před cílovou rovinkou má 20 %.
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Když se sem Vuelta před čtyřmi lety vrátila, vítězství slavil Richard Carapaz, který ten den udělal první krok k zisku puntíkatého dresu.
Tentokrát je Ekvádorec ve zcela jiné situaci. Ze čtvrtého místa může pořád útočit na pódium. Felix Gall se ve čtvrteční časovce propadl na třetí místo a jeho psychika musela dostat pořádnou ránu, když místo dvou minut najednou ztrácí na červený dres Enrika Mase tři a Primož Roglič mu frnknul o minutu dvacet.
Je tak otázka, do jaké nálady se Rakušan v pátek probudil. Bojovné či poraženecké? To nejspíš ovlivní i podobu dne, zda se Decathlon odhodlá k frontálnímu útoku, nebo bude jen hájit pozice.
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Kromě Carapaze by se mohli k poslednímu náporu vyburcovat také Oscar Onley a Jakob Omrzel, které na pátém respektive šestém místě dělí jen 57 sekund a oba bojují o bílý dres.
A možná se do denního úniku podaří dostat Janu Hirtovi, který by mohl po třinácti letech navázat na Königův triumf…
První díl horského finále Vuelty sledujte v naší reportáži.