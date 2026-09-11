Tlak? Žádný mě netížil. Jak toreador Mas vykryl útok býka Rogliče

Dvě náročné horské etapy a po nich nedělní klasikářské finále v Granadě zbývají. „Ještě není konec, ale jsme zase o den blíž,“ úlevně vydechl 31letý cyklista z Mallorky.
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Obří krok za červeným dresem. Mas odolal Rogličovi, očekávané časovce vládl Küng
Rčení, že červený (žlutý, růžový) dres vám dává křídla, opět jednou potvrdilo svoji platnost. Přitom dokonce i analytici týmu Movistar před časovkou odhadovali, že při dobrém výkonu ztratí Mas na Rogliče od 50 do 80 sekund. „I devadesát sekund ztráty na Primože dnes beru,“ tvrdil on sám před startem.
Jak se později ukázalo, byly to jen takové psychologické hrátky. Místo odvážných prohlášení jakoby chtěl soupeře uchlácholit: Nemusíte mít ze mě obavy a klidně můžete jet volněji…
Rogličův sportovní ředitel Patxi Vila rovněž počítal s tím, že jeho svěřenec bude mít znatelně navrch: „Minutu a půl by Primož mohl najet. I když samozřejmě doufáme ve víc, pokud by podal naprosto excelentní výkon.“
A realita?
Slovinec byl pouze o 33 sekund rychlejší než španělský sok.
„Dlouhé časovky takhle v závěru Grand Tour jsou úplně jiné než v první polovině závodu,“ upozornil Iván Velasco, kouč Movistaru. „Na dnešní se podepsala únava ze sedmnácti etap a z extrémního horka, ale zároveň byl výsledek ovlivněn i mentálním stavem jezdců.“
Mas na tiskových konferencích v předchozích dnech naznačoval: Vidíte? Jsem v pohodě.
Což nyní potvrdil a v cíli jásal: „Jsme spokojeni. Všechno proběhlo tak, jak jsme si naplánovali.“
Z arény pro koridu v El Puerto de Santa María vyráželi na 32kilometrovou trasu. Proti domácímu „toreadorovi“ stál mnoha bitvami zocelený „býk“ z Red Bullu, řádně vydrážděný červeným trikotem protivníka.
Dlouhá časovka byla pro Rogliče snovou příležitostí, jak se k červené přiblížit. Vždyť je v ní olympijským šampionem z Tokia a zatím ve všech časovkách Mase bezpečně porazil, přičemž na podobně dlouhých tratích obvykle na Španěla hravě najel mezi minutou a minutou a půl.
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Čtvrteční dějství před ním otevíralo příležitost, ve kterou sám ještě před měsícem ani nedoufal. Na konci července ho při tréninku srazilo auto, na Vueltu tak odjížděl s dost provizorní přípravou a „bez jediné minuty na časovkářském kole,“ jak v cíli 18. etapy připomněl.
Do té doby byl v sezoně téměř neviditelný, v rozhodujících pasážích závodů příliš brzy odpadával a zdálo se, že v něm je už jen špetka toho dobře známého Rogliče – lišáka, který jezdí chytře a jeho nástupy pocítí celý peloton.
V kombinaci s totálně překopanou přípravou tak přijížděl na Vueltu a téměř nikdo od něj nic neočekával. Ale už první týden měl výborný a po úspěšných bojích druhého týdne mohl začít myslet na ještě před startem nemyslitelné – zisk pátého červeného dresu. Pro něj ale potřeboval využít časovku na maximum.
Své šance se rozhodl zvýšit i obrovským 68zubým převodníkem, zatímco jeho soupeř se rozhodl pro 64zubý.
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Ale ani ten mu nebyl nic platný. Udržel sice statistiku, že v každé časovce Mase porazí, jenže tentokrát ne s dostatečnou převahou. V závěrečném úseku byl Španěl dokonce rychlejší než vítěz etapy, švýcarský specialista Stefan Küng ze stáje Tudor.
„Vůbec mě netížil tlak okolí,“ svěřoval se lídr Vuelty. „Prostě mě jen strašně moc těšilo, že tu mohu červený dres vozit tolik dní. A že jsem ho udržel i do zítřka, je pro mě veliký důvod k hrdosti.“
A Rogličovi nezbývalo než ocenit Masův výkon. Nelitoval ničeho. „Snažil jsem se na silnici nechat úplně všechno, co ve mně bylo,“ líčil. „Musím ale sportovně uznat, že Enric tu jede fantasticky a právem je v červené.“
Roglič slices Mas’ lead by 33” 💪🏼— Velon CC (@VelonCC) September 10, 2026
Primož Roglič is now 1:37” behind race leader Enric Mas after the individual time trial on Stage 18 of La Vuelta a España. Stefan Küng takes the stage win, while Felix Gall drops to 3rd with three stages remaining.
📸 Getty Images pic.twitter.com/qBSpWEiOzD
Kromě Movistaru bylo ve čtvrtek veselo i u autobusu Tudoru. Vždyť švýcarská druhodivizní stáj prožívá na Vueltě dokonalou pohádku. V sobotu pro ni Marco Brenner získal na přetěžkém stoupání La Pandera první triumf na Grand Tour v historii a ve čtvrtek přidal další vítězství Brennerův spolubydlící z hotelového pokoje.
„Myslím, že to je pro náš pokoj celkem příjemná statistika,“ usmíval se Küng.
Vuelta je pro něj zřejmě zaslíbenou Grand Tour – na žádné jiné ještě vítězství nezískal, na Tour musel akorát dvakrát kousat hořké druhé místo. Tentokrát naopak on vzal senzační vítězství mladému Callumu Thornleymu o pouhé dvě sekundy. „Pár příkladů, kdy jsem sám o vítězství takovým způsobem přišel, by se našlo,“ připomněl.
S někdejším časovkářským mistrem Evropy a vicemistrem světa začal Tudor posouvat své limity v disciplíně a tento přístup přinesl ve čtvrtek ovoce. „Na pódiu sice stojím sám, ale za mým vítězstvím je opravdu strašně moc lidí,“ vykládal Küng.
V pátek se opět přesune pozornost do hor. Místo na časovkářském kole se favorité utkají o celkové pořadí na Esteponě. Tam, kde při Vueltě 2013 poprvé a naposledy na scéně Grand Tour triumfoval Leopold König.
„Proti soupeřům, jako jsou Roglič a Gall, nikdy nemáte k dobru dost času, než projedete cílem závodu. Budeme ve střehu,“ ujistil Mas.
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Roglič burcoval: „Bojujeme dál. Až do Granady se může stát cokoliv.“
Jeho sportovní ředitel Vila nicméně naznačil: „Stále se budeme snažit vyhrát Vueltu, ale ne tak, že vsadíme do banku všechno.“
I stupně vítězů by totiž pro Primože Rogliče měly po mizerné sezoně svoji cenu.