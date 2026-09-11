Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tlak? Žádný mě netížil. Jak toreador Mas vykryl útok býka Rogliče

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
  6:00
Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru proletěl časovkou v rámci 18. etapy...

Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru proletěl časovkou v rámci 18. etapy Vuelty, životní závod zajel v pravou chvíli, v červeném dresu pro lídra celé Grand Tour. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru proletěl časovkou v rámci 18. etapy...
Švýcarský cyklista a časovkářský specialista Stefan Küng z Tudoru na trase 18....
Švýcarský cyklista a časovkářský specialista Stefan Küng z Tudoru napjatě...
Švýcarský cyklista a časovkářský specialista Stefan Küng z Tudoru startuje do...
12 fotografií
Ustál to. A s jakou grácií. S jakou silou. Enric Mas, někdejší velký talent španělské cyklistiky a poté odepisovaný muž, učinil obří krok k největšímu triumfu kariéry. V den, který mu papírově vůbec svědčit neměl, překvapil své soupeře, svůj tým, ale ne sebe. „Byl jsem si jistý, že ztratím méně času, než lidé předpokládají,“ líčil domácí hrdina. Díky tomu stále vede Vueltu o více než minutu a půl.

Dvě náročné horské etapy a po nich nedělní klasikářské finále v Granadě zbývají. „Ještě není konec, ale jsme zase o den blíž,“ úlevně vydechl 31letý cyklista z Mallorky.

Obří krok za červeným dresem. Mas odolal Rogličovi, očekávané časovce vládl Küng

Rčení, že červený (žlutý, růžový) dres vám dává křídla, opět jednou potvrdilo svoji platnost. Přitom dokonce i analytici týmu Movistar před časovkou odhadovali, že při dobrém výkonu ztratí Mas na Rogliče od 50 do 80 sekund. „I devadesát sekund ztráty na Primože dnes beru,“ tvrdil on sám před startem.

Jak se později ukázalo, byly to jen takové psychologické hrátky. Místo odvážných prohlášení jakoby chtěl soupeře uchlácholit: Nemusíte mít ze mě obavy a klidně můžete jet volněji…

Rogličův sportovní ředitel Patxi Vila rovněž počítal s tím, že jeho svěřenec bude mít znatelně navrch: „Minutu a půl by Primož mohl najet. I když samozřejmě doufáme ve víc, pokud by podal naprosto excelentní výkon.“

A realita?

Slovinec byl pouze o 33 sekund rychlejší než španělský sok.

„Dlouhé časovky takhle v závěru Grand Tour jsou úplně jiné než v první polovině závodu,“ upozornil Iván Velasco, kouč Movistaru. „Na dnešní se podepsala únava ze sedmnácti etap a z extrémního horka, ale zároveň byl výsledek ovlivněn i mentálním stavem jezdců.“

Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru proletěl časovkou v rámci 18. etapy Vuelty, životní závod zajel v pravou chvíli, v červeném dresu pro lídra celé Grand Tour.

Mas na tiskových konferencích v předchozích dnech naznačoval: Vidíte? Jsem v pohodě.

Což nyní potvrdil a v cíli jásal: „Jsme spokojeni. Všechno proběhlo tak, jak jsme si naplánovali.“

Z arény pro koridu v El Puerto de Santa María vyráželi na 32kilometrovou trasu. Proti domácímu „toreadorovi“ stál mnoha bitvami zocelený „býk“ z Red Bullu, řádně vydrážděný červeným trikotem protivníka.

Dlouhá časovka byla pro Rogliče snovou příležitostí, jak se k červené přiblížit. Vždyť je v ní olympijským šampionem z Tokia a zatím ve všech časovkách Mase bezpečně porazil, přičemž na podobně dlouhých tratích obvykle na Španěla hravě najel mezi minutou a minutou a půl.

Bojíte se časovky, Enriku? Lídra Vuelty může zpomalit i střih červené kombinézy

Čtvrteční dějství před ním otevíralo příležitost, ve kterou sám ještě před měsícem ani nedoufal. Na konci července ho při tréninku srazilo auto, na Vueltu tak odjížděl s dost provizorní přípravou a „bez jediné minuty na časovkářském kole,“ jak v cíli 18. etapy připomněl.

Do té doby byl v sezoně téměř neviditelný, v rozhodujících pasážích závodů příliš brzy odpadával a zdálo se, že v něm je už jen špetka toho dobře známého Rogliče – lišáka, který jezdí chytře a jeho nástupy pocítí celý peloton.

V kombinaci s totálně překopanou přípravou tak přijížděl na Vueltu a téměř nikdo od něj nic neočekával. Ale už první týden měl výborný a po úspěšných bojích druhého týdne mohl začít myslet na ještě před startem nemyslitelné – zisk pátého červeného dresu. Pro něj ale potřeboval využít časovku na maximum.

Své šance se rozhodl zvýšit i obrovským 68zubým převodníkem, zatímco jeho soupeř se rozhodl pro 64zubý.

Poslední velká Rogličova bitva? Pak bude hledat práci. I návrat do Vismy je ve hře

Ale ani ten mu nebyl nic platný. Udržel sice statistiku, že v každé časovce Mase porazí, jenže tentokrát ne s dostatečnou převahou. V závěrečném úseku byl Španěl dokonce rychlejší než vítěz etapy, švýcarský specialista Stefan Küng ze stáje Tudor.

„Vůbec mě netížil tlak okolí,“ svěřoval se lídr Vuelty. „Prostě mě jen strašně moc těšilo, že tu mohu červený dres vozit tolik dní. A že jsem ho udržel i do zítřka, je pro mě veliký důvod k hrdosti.“

A Rogličovi nezbývalo než ocenit Masův výkon. Nelitoval ničeho. „Snažil jsem se na silnici nechat úplně všechno, co ve mně bylo,“ líčil. „Musím ale sportovně uznat, že Enric tu jede fantasticky a právem je v červené.“

Kromě Movistaru bylo ve čtvrtek veselo i u autobusu Tudoru. Vždyť švýcarská druhodivizní stáj prožívá na Vueltě dokonalou pohádku. V sobotu pro ni Marco Brenner získal na přetěžkém stoupání La Pandera první triumf na Grand Tour v historii a ve čtvrtek přidal další vítězství Brennerův spolubydlící z hotelového pokoje.

„Myslím, že to je pro náš pokoj celkem příjemná statistika,“ usmíval se Küng.

Vuelta je pro něj zřejmě zaslíbenou Grand Tour – na žádné jiné ještě vítězství nezískal, na Tour musel akorát dvakrát kousat hořké druhé místo. Tentokrát naopak on vzal senzační vítězství mladému Callumu Thornleymu o pouhé dvě sekundy. „Pár příkladů, kdy jsem sám o vítězství takovým způsobem přišel, by se našlo,“ připomněl.

Švýcarský cyklista a časovkářský specialista Stefan Küng z Tudoru napjatě sleduje další vývoj 18. etapy Vuelty z pozice průběžně vedoucího závodníka ve čtvrtečním boji proti chronometru.

S někdejším časovkářským mistrem Evropy a vicemistrem světa začal Tudor posouvat své limity v disciplíně a tento přístup přinesl ve čtvrtek ovoce. „Na pódiu sice stojím sám, ale za mým vítězstvím je opravdu strašně moc lidí,“ vykládal Küng.

V pátek se opět přesune pozornost do hor. Místo na časovkářském kole se favorité utkají o celkové pořadí na Esteponě. Tam, kde při Vueltě 2013 poprvé a naposledy na scéně Grand Tour triumfoval Leopold König.

„Proti soupeřům, jako jsou Roglič a Gall, nikdy nemáte k dobru dost času, než projedete cílem závodu. Budeme ve střehu,“ ujistil Mas.

Dívá se hlava státu, vyhrajte! Jak Vinokurov s pomocí premiéra jel pro celou zemi

Roglič burcoval: „Bojujeme dál. Až do Granady se může stát cokoliv.“

Jeho sportovní ředitel Vila nicméně naznačil: „Stále se budeme snažit vyhrát Vueltu, ale ne tak, že vsadíme do banku všechno.“

I stupně vítězů by totiž pro Primože Rogliče měly po mizerné sezoně svoji cenu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze letošního ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Rybakinová otočila semifinále US Open, o titul si zahraje proti Sabalenkové

Aktualizujeme
Jelena Rybakinová z Kazachstánu se raduje z vítězství v semifinále US Open.

Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová se utkají ve finále tenisového US Open, obě domácí hvězdy naopak končí. Běloruská obhájkyně porazila Jessicu Pegulaovou 7:5, 6:2 a do finále v New Yorku se...

11. září 2026  6:14,  aktualizováno  6:51

Tlak? Žádný mě netížil. Jak toreador Mas vykryl útok býka Rogliče

Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru proletěl časovkou v rámci 18. etapy...

Ustál to. A s jakou grácií. S jakou silou. Enric Mas, někdejší velký talent španělské cyklistiky a poté odepisovaný muž, učinil obří krok k největšímu triumfu kariéry. V den, který mu papírově vůbec...

11. září 2026

Dvougólový Šturm chtěl pomoct víc: Jsme smutní, tři body jsme měli skoro v kapse

Slávistická euforie. Šturm v závěru vrátil domácím vedení.

V sedmadvaceti letech hrál první zápas v Lize mistrů a zazářil. Dal dva góly, předvedl parádní výkon, přesto měl slovinský fotbalista Danijel Šturm k euforii daleko: „Důležité jsou body, ne moje...

11. září 2026

19. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité horské etapy

Natažený peloton v 17. etapě Vuelty.

19. etapa s délkou přes 210 kilometrů a převýšením téměř 4 200 metrů představuje velkou zkoušku pro jezdce bojující o celkové prvenství. Pro Primože Rogliče jde o jednu z posledních šancí, jak...

11. září 2026

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie podruhé za sebou bojují v Lize mistrů. Na úvod ve strhujícím utkání nestačili doma na Lens 2:3. Doma ještě přivítají Arsenal, Aston Villu a Villarreal . Venku se představí na...

10. září 2026  23:51

Nováček Ligy mistrů vyškolil Lipsko, slaví také Bayern. Kovářovo PSV remizovalo

Fotbalisté Coma ve své premiéře v Lize mistrů porazili Lipsko.

Čtvrtečními zápasy skončil program úvodního kola fotbalové Ligy mistrů. Matěj Kovář se v brance PSV musel smířit s remízou 1:1 se Šachtarem, stejným výsledkem dopadlo i klání mezi Fenerbache a AS...

10. září 2026  18:30,  aktualizováno  23:27

Nejkratší debut, po něm smršť. Trpišovský o červené: Když chcete vidět faul, vidíte ho

Konečný vidí červenou kartu v utkání s Lens.

Jestli tohle nebyl nejkratší debut v historii Ligy mistrů, tak co jiného? Ve statistikách sice slávistický fotbalista Mikuláš Konečný bude mít už navždy napsané čtyři minuty, které na hřišti i s...

10. září 2026  23:09

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze letošního ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

10. září 2026  19:46,  aktualizováno  22:58

Ještě větší nálož než proti Češkám. Po další krasojízdě jsou Američanky v semifinále

Americké basketbalistky Angel Reeseová (vlevo) a Paige Bueckersová mají radost...

Basketbalistky USA ve čtvrtfinále mistrovství světa v Berlíně deklasovaly Maďarsko 108:56 a postoupily do semifinále. V něm vítězky posledních čtyř šampionátů nastoupí proti Španělsku. Druhou...

10. září 2026  14:12,  aktualizováno  22:50

Velká cena Španělska formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Kimi Antonelli si jede pro vítězství ve Velké ceně Itálie.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Španělska, která se letos poprvé pojede v Madridu na novém okruhu Madring. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, zajímavosti o trati,...

10. září 2026  21:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, Češky

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšířil zpět na 16 týmů. Po 12...

10. září 2026  21:11

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

10. září 2026  21:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet