Vuelta ONLINE: Poslední sprinterská šance. V úniku je pouze dvojice jezdců

Andaluské město Dos Hermanas leží sice pouhých 15 kilometrů od Sevilly a na jeho území jsou dokonce tři zastávky sevillského metra, peloton však čeká mezi startem a cílem 185 kilometrů dřiny, za což závodníci organizátorům v současných teplotách, které ve Španělsku panují, nejspíš nepoděkují.
ONLINE: 17. etapa španělské Vuelty
Sledujeme v podrobné online reportáži.
Dos Hermanas se jako startovní město objevuje v itineráři španělské Grand Tour vůbec poprvé, a tak není na škodu si ho trošku představit. Jeho název znamená „dvě sestry“ a město tak pojmenoval jeho zakladatel Ferdinand III. Kastilský na počest svého vojevůdce Gonzala Nazarena. Obyvatelé o sobě proto dodnes mluví jako o „nazarenos“.
Město je zmíněno v divadelní hře Tirsa de Moliny Sevillský svůdce a kamenný host z roku 1616, ve které se poprvé objevuje postava Dona Juana.
Snad se všichni závodníci před startem vyvarují donjuanovským eskapádám, aby se mohli koncentrovat na dění 17. etapy.
Většinu dne bude pro všechny nejtěžší úkol dostatečně se ochlazovat a hydratovat a pak se také úspěšně prokličkovat krajinou kolem Sevilly. Organizátoři totiž museli být hodně kreativní, aby mezi startem a cílem, které tvoří téměř dvojměstí, nakreslili 185 kilometrů.
Sprinterská prémie přichází až na posledních dvaceti kilometrech ve městě San José de la Rinconada a pokud půjde pro sprinterské týmy vše podobně hladce jako v úterý, může prémie posloužit už jako generálka sprinterů na hromadný dojezd.
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Ten se odehrál v Seville naposled před dvěma lety a všichni čeští fanoušci na to musí mít sladké vzpomínky, protože právě ve 4. největším španělském městě získal Pavel Bittner etapové vítězství. Tehdy Sevilla hostila dojezd 5. etapy a Bittner v těsném dojezdu překonal i Wouta van Aerta.
Belgičan se tentokrát spurtu nejspíš zúčastní jako rozjížděč Matthewa Brennana, který si v úterý zapsal už své čtvrté vítězství v 81. ročníku a k nelibosti svých soupeřů hlásil, že klidně ještě přidá další.
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Zabránit se mu v tom pokusí Bryan Coquard, který má ze Sevilly rovněž vítězný zářez, když tu vyhrál před devíti lety etapu Kolem Andalusie.
O etapový triumf v hromadných dojezdech se letos zatím marně pokouší Jordi Meeus, Magnus Cort nebo také Alessandro Romele. Podaří se jim ve středu na žlutou letku Vismy vyzrát?
Sledujte v online reportáži.