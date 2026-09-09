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Vuelta ONLINE: Poslední sprinterská šance. V úniku je pouze dvojice jezdců

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Sledujeme online   13:20aktualizováno  14:02

Žlutá letka Vismy kontroluje čelo pelotonu v 16. etapě. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

Začátek třetího týdne cyklistické Vuelty je až netypicky pozvolný, po úterní zvlněné etapě tak přichází zcela rovinatá sedmnáctá. 185 kilometrů mezi Dos Hermanas a Sevillou obsahuje pouze 890 výškových metrů a žádnou vrchařskou prémii. Využijí sprinterské týmy takovou tutovou šanci? Sledujte od 13:24 v naší podrobné online reportáži.

Andaluské město Dos Hermanas leží sice pouhých 15 kilometrů od Sevilly a na jeho území jsou dokonce tři zastávky sevillského metra, peloton však čeká mezi startem a cílem 185 kilometrů dřiny, za což závodníci organizátorům v současných teplotách, které ve Španělsku panují, nejspíš nepoděkují.

ONLINE: 17. etapa španělské Vuelty

Sledujeme v podrobné online reportáži.

Dos Hermanas se jako startovní město objevuje v itineráři španělské Grand Tour vůbec poprvé, a tak není na škodu si ho trošku představit. Jeho název znamená „dvě sestry“ a město tak pojmenoval jeho zakladatel Ferdinand III. Kastilský na počest svého vojevůdce Gonzala Nazarena. Obyvatelé o sobě proto dodnes mluví jako o „nazarenos“.

Město je zmíněno v divadelní hře Tirsa de Moliny Sevillský svůdce a kamenný host z roku 1616, ve které se poprvé objevuje postava Dona Juana.

Snad se všichni závodníci před startem vyvarují donjuanovským eskapádám, aby se mohli koncentrovat na dění 17. etapy.

17. etapa Vuelty. / Unipublic

Většinu dne bude pro všechny nejtěžší úkol dostatečně se ochlazovat a hydratovat a pak se také úspěšně prokličkovat krajinou kolem Sevilly. Organizátoři totiž museli být hodně kreativní, aby mezi startem a cílem, které tvoří téměř dvojměstí, nakreslili 185 kilometrů.

Sprinterská prémie přichází až na posledních dvaceti kilometrech ve městě San José de la Rinconada a pokud půjde pro sprinterské týmy vše podobně hladce jako v úterý, může prémie posloužit už jako generálka sprinterů na hromadný dojezd.

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Ten se odehrál v Seville naposled před dvěma lety a všichni čeští fanoušci na to musí mít sladké vzpomínky, protože právě ve 4. největším španělském městě získal Pavel Bittner etapové vítězství. Tehdy Sevilla hostila dojezd 5. etapy a Bittner v těsném dojezdu překonal i Wouta van Aerta.

Belgičan se tentokrát spurtu nejspíš zúčastní jako rozjížděč Matthewa Brennana, který si v úterý zapsal už své čtvrté vítězství v 81. ročníku a k nelibosti svých soupeřů hlásil, že klidně ještě přidá další.

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Zabránit se mu v tom pokusí Bryan Coquard, který má ze Sevilly rovněž vítězný zářez, když tu vyhrál před devíti lety etapu Kolem Andalusie.

O etapový triumf v hromadných dojezdech se letos zatím marně pokouší Jordi Meeus, Magnus Cort nebo také Alessandro Romele. Podaří se jim ve středu na žlutou letku Vismy vyzrát?

Sledujte v online reportáži.

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