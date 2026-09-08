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Vuelta ONLINE: Zvlněný den na úvod třetího týdne. Využijí sprinteři svou šanci?

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Sledujeme online   13:10

Peloton na startu 15. etapy cyklistické Vuelty v čele i s lídrem závodu Enricem Masem z Movistaru (v červeném) a vedoucím mužem bodovací soutěže Woutem van Aertem z Vismy (v zeleném) | foto: Cxcling / Toni Baixauli

Závěrečný týden cyklistické Vuelty startuje 16. etapou z Cortegany do přímořského Palos de la Frontera. 181 kilometrů ke klášteru La Rábida obsahuje necelé dva tisíce nastoupaných metrů, většina kopců je však v první půlce dne, dojezd je naopak po téměř perfektní rovině. Zvládnou sprinterské týmy kontrolovat situaci a uvidíme šestý hromadný dojezd 81. ročníku? Sledujte v podrobné online reportáži od 13:18.

„16. etapa je jednou z posledních příležitostí pro sprintery. První část je zvlněná, což nahrává úniku. Závěrečná pasáž vede po rovině podél moře. To může vnést do závodu těsně před cílem faktor větru,“ popisuje úterní dějství jeho autor Fernando Escartín.

ONLINE: 16. etapa španělské Vuelty

Sledujeme v podrobné reportáži.

Městečko Cortegana na španělsko–portugalských hranicích nemá ani pět tisíc obyvatel a start Vuelty hostí vůbec poprvé. Jeho dominantou je mohutný středověký hrad, který sloužil k ochraně hranice, a dnes je nejnavštěvovanější památkou provincie Huelva.

V úterý se nicméně bude muset o pozornost podělit s červeným závodem. Jeho součástí už je jen 150 nejotrlejších, což znamená, že počet jezdců, kteří v závodě nejsou, už nyní překonal celkový počet odstoupení v loňském ročníku a také v letech 2023, 2020, 2019 i 2018.

Kompletní zůstává po dvou týdnech už jen pět týmů, dvě stáje pokračují pouze ve čtyřech a v sestavě Alpecinu zbyli z osmi jezdců tři.

16. etapa Vuelty. / Unipublic

Z Cortageny se tak vydá zdolávat 181 kilometrů výrazně ztenčený peloton. Cestou ho nečeká žádná vrchařská prémie, ačkoliv by si takové ohodnocení hned několik prudkých stojek na trase jistě zasloužilo.

Téměř přesně v polovině dne se profil láme ze zvlněného na rovinatý a od té chvíle bude pro jezdce největší výzvou vymotat se vyprahlou andaluskou krajinou ke Cádizskému zálivu.

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Dojezd není příliš technický, posledních 12 (!) kilometrů je v podstatě rovně za nosem, ale na posledním kilometru je nejprve pravotočivá a posléze levotočivá zatáčka. A správná pozice v nich pravděpodobně rozhodne o vítězi dne.

Jako největším favoritem se jednoznačně jeví Matthew Brennan, který má na kontě už tři triumfy a s úsměvem hovořil o tom, že by klidně ještě pár přidal. A Visma je i po odstoupení Christopha Laporta dostatečně silná na to, aby britského mladíka k dalšímu vítězství dovezla.

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Velmi sebevědomě se ve druhém týdnu prezentoval také Cofidis, kterému vlil energii do žil triumf Bryana Coquarda v osmé etapě.

O vítězství na své poslední Grand Tour kariéry se snaží Magnus Cort z Uno-X a už několikrát se v hromadných dojezdech dostal velmi vysoko Alessandro Romele z Astany.

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