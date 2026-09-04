Vuelta ONLINE: Den pro únik, sprintery nebo klasikáře? Jede se 13. etapa

Páteční start je obzvlášť speciální pro Carlose Rodrígueze. Španěl v dresu Ineosu je sice na Vueltě zatím téměř dokonale neviditelný, v Almunécaru na sebe ale přece jen nějakou pozornost jistě strhne. Přímořské letovisko, které hostí start etapy španělské Grand Tour vůbec poprvé, je totiž Rodríguezovým rodištěm.
ONLINE: 13. etapa španělské Vuelty
Sledujeme v podrobné reportáži.
Přestože v historii Vuelty je nováčkem, město samotné pochází už z antiky, kdy bylo kolonií Féničanů. Následně se ocitlo pod vládou Římanů i Maurů, až ho nakonec v roce 1489 dobilo Kastilské království.
Název města vychází z arabského názvu al-Munakkab, tedy „obklopeno horami“, a to přesně v pátek cyklisté na Vueltě pocítí.
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Téměř okamžitě za městem se začíná stoupat na vrchařskou prémii 1. kategorie Venta de la Cebada, která se svými čtrnácti kilometry a prudkou druhou půlkou závodníky řádně prověří.
Profil se vlní i nadále, až k Alto del Legionario ve výšce 1320 m n. m. Po něm se etapa překlápí do své přívětivější části s pozvolným klesáním a pouze mírnými kopci.
V jednu chvíli se peloton přiblíží na pouhých 20 kilometrů od cíle, trasa však pokračuje ještě dál na sever, a dělá tak téměř šedesátikilometrovou zajížďku.
A na ní číhá na závodníky poslední hodnocení stoupání dne. Puerto de Granada má se svými strmými rampami potenciál na to určit koncovku závodu – kdo se dostane do boje o vítězství, a kdo zůstane příliš pozadu.
Dojezd do starověkého města Loja přichází po dlouhém sjezdu a rovině ve vyprahlé vnitrozemské krajině, dostatečná hydratace a zvládání tepla budou proto klíčové. Nájezd do cílové rovinky opět tvoří série kruhových objezdů, přičemž se k cílové bráně znovu mírně stoupá.
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Pokud by dojel do cíle kompletní peloton, jako jasný favorit se nabízí Matthew Brennan, který suverénně ovládl podobný dojezd ve středu. Tentokrát je ale profil mnohem kopcovitější, a tak je možná také varianta souboje spíše klasikářských typů jako v úterý.
Anebo se podaří ve zvlněném terénu únik, který by byl teprve třetí úspěšný v 81. ročníku?
Sledujte v online reportáži.