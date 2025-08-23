Vuelta ONLINE: Poprvé v Itálii, s šancí pro sprintery. Startuje jubilejní ročník Vuelty

90 let od založení a 80. ročník slaví letos španělská Vuelta. Třetí Grand Tour v kalendáři se může pochlubit silným polem favoritů a tradičně náročným programem. Začíná však nezvykle zlehka, sprinterskou zkouškou z Turína do Novary. V Itálii startuje cyklistické klání vůbec poprvé, a tak bude vítězství v úvodní etapě obzvlášť speciální. První zkoušku ročníku sledujte od 13:22 v podrobné online reportáži.
Fanoušci v Turína na Piazzetta Reale čekají na týmovou prezentaci před startem...

Fanoušci v Turína na Piazzetta Reale čekají na týmovou prezentaci před startem Vuelty. | foto: Profimedia.cz

Cyklistický peloton na startu první etapy jubilejního 80. ročníku španělské...
ZÍSKÁ I ČERVENÝ DRES? Belgický cyklista Jasper Philipsen (Alpecin) už na...
Dánský cyklista Jonas Vingegaard (Visma), hlavní favorit jubilejního 80....
Cyklisté v akci během první etapy jubilejního 80. ročníku španělské Vuelty
V italském Turíně si v posledním roce a čtvrt cyklistické závody podávají kliku. Od loňského května se tu vystřídaly všechny tři Grand Tour. Nejprve zde finišovala první etapa Gira, pak třetí etapa Tour de France a letos odtud celá Vuelta odstartuje.

ONLINE: 1. etapa Vuelty z Turína do Novary

Úvodní dějství španělské Grand Tour sledujeme podrobně

Zvlněný profil krajinou Piemontu je ideální pro rozjezd do poslední Grand Tour sezony. Jediný větší kopec na trase leží už 70 kilometrů po startu a do cíle jich v té chvíli zbývá stále ještě téměř 120.

Ač se cílová Novara objevila na trase italského Gira poprvé už v roce 1968, první finiš hostila teprve před čtyřmi lety. Tehdy tu slavil Tim Merlier. Belgičan letos ve startovním poli chybí, jistě by na něj ale rád navázal jeho krajan Jasper Philipsen.

Profil 1. etapy Vuelty 2025.

Rychlík týmu Alpecin-Deceuninck ovládl úvodní etapu už letos na Tour, ve třetí etapě ale musel po těžkém pádu závod opustit. Na Vueltu si tak přijel spravit chuť. A itinerář mu dává velkou šanci obléknout v jediné sezoně jak žlutý, tak červený dres.

Proti bude jistě Mads Pedersen, který řádil v duu s Mathiasem Vackem na květnovém Giru. Dán tentokrát k ruce českého mladíka nemá, i tak mu ale Lidl-Trek nachystal na španělskou Grand Tour kvalitní podporu.

Dva Češi, favorit Vingegaard, uhlídá UAE někdejší spory? Startuje Vuelta

Z pohledu do startovní listiny se zdá, že sprinterské dojezdy budou jen o belgicko-dánské dvojici, ta by si měla ale určitě dávat pozor na Caspera van Udena z Picnicu, který už letos šokoval vítězstvím na Giru, nebo na Jakea Stewarta z týmu Israel-PremierTech, který na Critériu du Dauphiné zvládl ve sprinterském dojezdu porazit i Jonathana Milana.

Pro favority na celkové pořadí je sobota hlavně o bezpečném průjezdu do cíle a šetření sil, protože hned v neděli je čeká první zkouška formy.

Vuelta ONLINE: Poprvé v Itálii, s šancí pro sprintery. Startuje jubilejní ročník Vuelty

Sledujeme online

