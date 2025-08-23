Vuelta ONLINE: Poprvé v Itálii, s šancí pro sprintery. Startuje jubilejní ročník Vuelty

V italském Turíně si v posledním roce a čtvrt cyklistické závody podávají kliku. Od loňského května se tu vystřídaly všechny tři Grand Tour. Nejprve zde finišovala první etapa Gira, pak třetí etapa Tour de France a letos odtud celá Vuelta odstartuje.
ONLINE: 1. etapa Vuelty z Turína do Novary
Úvodní dějství španělské Grand Tour sledujeme podrobně
Zvlněný profil krajinou Piemontu je ideální pro rozjezd do poslední Grand Tour sezony. Jediný větší kopec na trase leží už 70 kilometrů po startu a do cíle jich v té chvíli zbývá stále ještě téměř 120.
Ač se cílová Novara objevila na trase italského Gira poprvé už v roce 1968, první finiš hostila teprve před čtyřmi lety. Tehdy tu slavil Tim Merlier. Belgičan letos ve startovním poli chybí, jistě by na něj ale rád navázal jeho krajan Jasper Philipsen.
Rychlík týmu Alpecin-Deceuninck ovládl úvodní etapu už letos na Tour, ve třetí etapě ale musel po těžkém pádu závod opustit. Na Vueltu si tak přijel spravit chuť. A itinerář mu dává velkou šanci obléknout v jediné sezoně jak žlutý, tak červený dres.
Proti bude jistě Mads Pedersen, který řádil v duu s Mathiasem Vackem na květnovém Giru. Dán tentokrát k ruce českého mladíka nemá, i tak mu ale Lidl-Trek nachystal na španělskou Grand Tour kvalitní podporu.
|
Dva Češi, favorit Vingegaard, uhlídá UAE někdejší spory? Startuje Vuelta
Z pohledu do startovní listiny se zdá, že sprinterské dojezdy budou jen o belgicko-dánské dvojici, ta by si měla ale určitě dávat pozor na Caspera van Udena z Picnicu, který už letos šokoval vítězstvím na Giru, nebo na Jakea Stewarta z týmu Israel-PremierTech, který na Critériu du Dauphiné zvládl ve sprinterském dojezdu porazit i Jonathana Milana.
Pro favority na celkové pořadí je sobota hlavně o bezpečném průjezdu do cíle a šetření sil, protože hned v neděli je čeká první zkouška formy.