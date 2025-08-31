Vuelta ONLINE: Další dojezd na kopec. Vyhraje únik, či bitvu svedou favorité?

Den po sprinterském finiši španělská Vuelta opět míří do kopců. Devátou etapu rozhodne třináctikilometrový výšlap do lyžařského střediska Valdezcaray. Jaký cyklista zde vyhraje? Sledujte od 12.37 hodin v podrobné online reportáži.

Průběžný lídr Vuelty, norský cyklista Torstein Träen (Bahrain), jede v sedmé etapě před Jonasem Vingegaardem z Vismy, kterému červený dres sebral. A nakonec vedení na španělské Grand Tour s přehledem drží i dál. | foto: Profimedia.cz

Jde o dost typickou etapu Vuelty. Prvních 180 kilometrů trasa vlastně ani tak těžká není a vede spíš ve zvlněném terénu bez vrchařských prémií.

Jenže pak to přijde.

Stoupání do resortu Valdezcaray měří 13,3 kilometru s průměrným sklonem 5,2 procent. Kopec je těžší ve své první polovině. Nejnáročnější pasáže přijdou hned za prvním kilometrem, kde má silnice i dvanáctiprocentní sklon.

Součástí Vuelty je tenhle kopec poosmé. Naposledy se na něm finišovalo v roce 2012, kdy si to o vítězství rozdala skupina v úniku, z níž slavil Australan Simon Clarke.

Jak dějství dopadne tentokrát?

„Rovný začátek etapy by mohl dát příležitost úniku získat dobrý náskok,“ vyhlíží Fernando Escartín, jeden z tvůrců trati. „Závěrečný kopec by pak mohl nabídnout i nějaké pokusy mezi favority.“

Profil 9. etapy Vuelty 2025

Ve vedení je stále Nor Torstein Traen z Bahrainu, druhý Dán Jonas Vingegaard z Vismy na něj ztrácí 2:33 minuty a třetí Portugalec Joao Almeida z UAE 2:42. O další sekundu pozadu je čtvrtý Ital Giulio Ciccone z Lidl-Trek.

V závodě jedou i dva Češi Jan Hirt z Israel-Premier Tech a Jakub Otruba z Caja Rural, ti se soustředí na úniky.

Pokusí se o něj dnes?

Sledujte online.

