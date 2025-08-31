Vuelta ONLINE: Další dojezd na kopec. Vyhraje únik, či bitvu svedou favorité?

Jde o dost typickou etapu Vuelty. Prvních 180 kilometrů trasa vlastně ani tak těžká není a vede spíš ve zvlněném terénu bez vrchařských prémií.
Jenže pak to přijde.
Stoupání do resortu Valdezcaray měří 13,3 kilometru s průměrným sklonem 5,2 procent. Kopec je těžší ve své první polovině. Nejnáročnější pasáže přijdou hned za prvním kilometrem, kde má silnice i dvanáctiprocentní sklon.
ONLINE: 9. etapa španělské Vuelty
podrobná reportáž od 12:37
Součástí Vuelty je tenhle kopec poosmé. Naposledy se na něm finišovalo v roce 2012, kdy si to o vítězství rozdala skupina v úniku, z níž slavil Australan Simon Clarke.
Jak dějství dopadne tentokrát?
„Rovný začátek etapy by mohl dát příležitost úniku získat dobrý náskok,“ vyhlíží Fernando Escartín, jeden z tvůrců trati. „Závěrečný kopec by pak mohl nabídnout i nějaké pokusy mezi favority.“
Ve vedení je stále Nor Torstein Traen z Bahrainu, druhý Dán Jonas Vingegaard z Vismy na něj ztrácí 2:33 minuty a třetí Portugalec Joao Almeida z UAE 2:42. O další sekundu pozadu je čtvrtý Ital Giulio Ciccone z Lidl-Trek.
V závodě jedou i dva Češi Jan Hirt z Israel-Premier Tech a Jakub Otruba z Caja Rural, ti se soustředí na úniky.
Pokusí se o něj dnes?
Sledujte online.