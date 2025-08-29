Vuelta ONLINE: Další den v horách. Udrží překvapivý norský lídr vedení?

Sedmá etapa španělské Vuelty, znovu finiš na vrchařskou prémii první kategorie. Dějství měří 188 kilometrů a cyklisté během něj nastoupají přes 4 200 výškových metrů. Přehází další den v horách celkové pořadí? Sledujte od 12:17 v podrobné online reportáži.

Jonas Vingegaard (v červeném) dojíždí do cíle šesté etapy Vuelty. | foto: Reuters

Půjde ještě o těžší etapu než ve čtvrtek.

Více kilometrů, více výškových metrů. A hlavně cílový kopec skrze lyžařský resort Cerler bude náročnější.

Jde o hodně nepravidelné stoupání. Celkem má 12 kilometrů a v průměru 5,9 procent. Udávaný sklon ale trochu mate, nachází se na něm totiž několik klesavých pasáží.

ONLINE: 7. etapa španělské Vuelty

podrobná reportáž od 12:17

Místy je dost brutální, v maximu má kolem 14 procent. Nejtěžší je v první polovině, například sklon úvodního kilometru dosahuje skoro deseti procent. Podobná čísla má i část mezi pátým a šestým kilometrem. Závěr už nicméně náročný není, poslední kilometr už spíš jen tak mírně stoupá.

Profil 7. etapy Vuelty 2025

Etapa ale nebude jen o tomto výšlapu. Už po třinácti kilometrech peloton najede na více než 24kilometrovou „jedničku“ Port del Cantó, posléze ještě následují dvě „dvojky“ Puerto de la Creu de Perves (5,7 km; 6,3 %) a Coll de l’Espina (7,1 km; 5,7 %).

Kdo se s horami popasuje nejlépe tentokrát?

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Po čtvrtečním úniku je ve vedení Nor Torstein Traen z Bahrainu. Největší favorit Dán Jonas Vingegaard z Vismy je pátý s mankem 2:33.

Dobrou šancí by etapa mohla být opět pro únik. Na ně pomýšlejí i Češi Jan Hirt z Israel-Premier Tech a Jakub Otruba z Caja Rural, byť tomu sedí lehčí profil.

Jak se etapa vyvíjí, sledujte online.

