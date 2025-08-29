Vuelta ONLINE: Další den v horách. Udrží překvapivý norský lídr vedení?

Půjde ještě o těžší etapu než ve čtvrtek.
Více kilometrů, více výškových metrů. A hlavně cílový kopec skrze lyžařský resort Cerler bude náročnější.
Jde o hodně nepravidelné stoupání. Celkem má 12 kilometrů a v průměru 5,9 procent. Udávaný sklon ale trochu mate, nachází se na něm totiž několik klesavých pasáží.
ONLINE: 7. etapa španělské Vuelty
podrobná reportáž od 12:17
Místy je dost brutální, v maximu má kolem 14 procent. Nejtěžší je v první polovině, například sklon úvodního kilometru dosahuje skoro deseti procent. Podobná čísla má i část mezi pátým a šestým kilometrem. Závěr už nicméně náročný není, poslední kilometr už spíš jen tak mírně stoupá.
Etapa ale nebude jen o tomto výšlapu. Už po třinácti kilometrech peloton najede na více než 24kilometrovou „jedničku“ Port del Cantó, posléze ještě následují dvě „dvojky“ Puerto de la Creu de Perves (5,7 km; 6,3 %) a Coll de l’Espina (7,1 km; 5,7 %).
Kdo se s horami popasuje nejlépe tentokrát?
Po čtvrtečním úniku je ve vedení Nor Torstein Traen z Bahrainu. Největší favorit Dán Jonas Vingegaard z Vismy je pátý s mankem 2:33.
Dobrou šancí by etapa mohla být opět pro únik. Na ně pomýšlejí i Češi Jan Hirt z Israel-Premier Tech a Jakub Otruba z Caja Rural, byť tomu sedí lehčí profil.
