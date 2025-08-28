Čtyřčlenná skupina aktivistů si ve středu odpoledne počkala v méně atraktivní části trasy časovky, až se bude blížit izraelská sestava. V té chvíli rozvinula jedna dvojice přes cestu transparent a další pár mával na vozovce palestinskými vlajkami.
Před cyklisty sice jely policejní motorky, už však nedokázaly zabránit střetnutí. Jan Hirt a jeho týmoví kolegové naštěstí viděli, že se před nimi něco děje, stihli zpomalit a čtyři jezdci mezi aktivisty zvládli prokličkovat. Zbylý kvartet musel zastavit a znovu se rozjíždět.
UAE slaví, Vueltu ale opět vede Vingegaard. Hirtův tým v časovce ohrozili aktivisté
Incident je stál 54 sekund a možná pár šedivých vlasů.
Nicméně pro představu, i se zdržením byla průměrná rychlost izraelského týmu 54,9 km/h, vítězné UAE svištělo po trati časovky skoro sedmapadesátkou. Tedy v obou případech více, než je povolená rychlost v obci. A kdo rozumný by se stavěl do cesty projíždějícímu autu?
Že zvládli Hirt a spol. ve vypjaté chvíli dobrzdit a situace se obešla bez pádu a zranění, je proto téměř zázrak.
„Ohrožovat jezdce a lidi obecně, přestože se provinili jen tím, že pracují pro tým, který nemáte rádi z politických důvodů, není a nikdy nebude správné,“ vyjádřil se na síti X cyklistický účet La Flamme Rouge.
„Narušte start. Obklopte autobus transparenty. Dělejte to, dokud vás nezatknou. Tak nikoho nezraníte,“ radil jeden z fanoušků.
Este es el momento en el que manifestantes a favor de Palestina han interrumpido la crono por equipos del equipo Israel, en protesta por la actuación del estado israelí en la guerra de Gaza.#LaVuelta25 #VueltaRTVE27a #ciclismo pic.twitter.com/mSY4uetXfY— Teledeporte (@teledeporte) August 27, 2025
Samotní zástupci týmu se v cíli k incidentu nevyjádřili, jezdci neposkytli novinářům žádný rozhovor. Večer vydala stáj oficiální prohlášení.
„Israel-PremierTech respektuje právo každého na svobodu projevu, které zahrnuje i právo pokojného protestu. Ale zcela odsuzujeme nebezpečné chování protestujících v páté etapě Vuelty, které ohrozilo nejen bezpečnost jezdců a organizátorů, ale také jich samotných,“ stojí v něm.
„Nadále spolupracujeme s pořadateli a relevantními orgány na zajištění bezpečnosti během Vuelty i všech dalších závodů, aby žádní protestující neohrozili naše zdraví ani naše právo závodit.“
A statement regarding today's protest at the Vuelta a España. pic.twitter.com/w1Y8tipbiM— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 27, 2025
Ředitel závodu Javier Guillén dokonce promluvil o tom, že se chce vydat právní cestou. „Nemůžeme dovolit, aby to, co se stalo, zůstalo nepotrestáno. Myšlenka prosazovaná násilím přestává být správnou myšlenkou.“
Propalestinští demonstranti dokázali v této sezoně narušit každou Grand Tour. Na květnovém Giru vstoupili dva lidé do cesty úniku při dojezdu šesté etapy do Neapole, na Tour de France se protestující dostal do cílové rovinky 11. etapy, když Jonas Abrahamsen a Mauro Schmid bojovali o vítězství.
Šílenec v cílové rovince. Drama na Tour narušil aktivista, vadila mu účast Izraele
Loni si členové týmu prožili nepříjemné chvilky na etapáku Kolem Británie, kdy je na týmové prezentaci před startem vypískala asi třicítka demonstrantů. Někteří jezdci volí na tréninky raději jiné oblečení než týmové.
Přitom stáj není napojená na izraelský stát, přestože by název mohl indikovat podobné vazby jako mají UAE, Bahrain Victorious nebo Astana. Tým má v Izraeli základnu a vlastní ho izraelsko-kanadský podnikatel Sylvan Adams. Argumenty některých protestujících, podle kterých cyklistický tým propaguje režim, který vede válku v Gaze, jsou proto minimálně přehnané.
Písek, bazén, tma. Týmová časovka to má těžké
Pár sekundami hrůzy si ve středu ale prošli i ve stáji FDJ, přestože proti jejich týmu ani Francii žádný protest vedený nebyl (možná by se dalo jedině protestovat proti culíčku Davida Gauduho).
Těsně před branou posledního kilometru se totiž do silnice dostal muž, nejspíš někdo z místních, kdo se nutně potřeboval dostat na druhou stranu bariéry. Tentokrát ho už policisté na motorkách stihli usměrnit a jezdci FDJ mohli bezpečně projet.
Středa tak opět připomněla, proč je Vuelta poslední Grand Tour, na které ještě přežívá tradice týmových časovek. Ale proč jí také příliš dobrou službu nedělá.
Protože Vuelta a týmové časovky, to je dlouhý výčet chaosu a nepřehledných situací hraničících s blamáží.
Jako před čtrnácti lety, když úvodní etapu tvořila týmová disciplína v ulicích Benidormu. Jezdci si však nemohli trať téměř vůbec projet předem, navíc ji tvořilo množství ostrých zatáček a vraceček, které efektivní činnosti týmových kolosů (tehdy ještě o devíti členech) prakticky zabraňovaly.
Jak začínala Vuelta: podivná časovka a Velitsovy vzpomínky na rok 2010
O čtyři roky později zase vedla část trasy týmové časovky po pláži. Po protestech týmů organizátoři ustoupili a z hlediska celkové klasifikace etapu neutralizovali. Místo epické podívané tak vznikl kočkopes, kdy část sestav jela pro vítězství, většina se však snažila hlavně bezpečně dostat do cíle.
Před šesti lety už byli organizátoři v louži nevinně. A tu louži myslíme doslova. Na trať se totiž vylila voda z prasklého zahradního bazénu ve svahu nad silnicí.
Po menším rybníku sklouzl prakticky kompletní tým Vismy (tehdy Jumbo), i zástupci UAE skončili na zemi. Lídr Jumba Primož Roglič ztratil 40 sekund, což mu nezabránilo následně celý závod vyhrát. S ještě větší ztrátou jel po bazénové kolizi jistý Tadej Pogačar, který tehdy startoval na své první Grand Tour.
Nafukovací bazén praskl a změnil Vueltu. Voda pak srazila tým Jumbo
A naposled před dvěma lety si organizátoři vysnili dramatickou časovku v kulisách Barcelony ozářené zapadajícím sluncem… Jenže zrovna v den závodu se nad katalánskou metropoli přihnaly bouřkové mraky a město skrápěl déšť.
Žádná romantika, žádná zlatá hodinka. A také žádné světlo. Pouliční osvětlení se totiž v této části roku zapíná v Barceloně až pozdě večer, takže týmy projížděly trať na mokru a potmě. „Směšné,“ prskal tehdy Remco Evenepoel.
Ve tmě a dešti. Bizarní týmovou časovku na úvod Vuelty překvapivě vyhrálo DSM
Prokletí týmových časovek se však nedrží jen mužské Vuelty. Letos v květnu v úvodu té ženské se z nejasných důvodů protáhla předstartovní kontrola kol Vismy natolik, že závodnice málem nestihly start. Startovní rampou v podstatě jen projely a jedna z jezdkyň dokonce vyjížděla z uličky pro doprovodné automobily.
A příběh středeční časovky, ač sportovně byl souboj UAE s Vismou napínavý, kdysi slavné disciplíně pověst nezlepšil.