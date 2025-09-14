1100 policistů a 400 příslušníků národní gardy se v neděli stará o bezpečnost španělského sportovního klenotu. Madrid takové bezpečnostní manévry zažil naposled, když hostil summit NATO.
ONLINE: 21. etapa španělské Vuelty
Sledujeme v podrobné reportáži.
Předchozí dny na Vueltě však ukázaly, že spíš než o zbytečnou hysterii jde o nezbytné opatření k zajištění bezpečnosti cyklistů.
Naposled v sobotu se pokusili propalestinští aktivisté zablokovat závod. Naštěstí si k tomu vybrali širokou křižovatku, takže zatímco blokovali ředitelské auto, skupina favoritů mohla projet kolem. I tak se ale několik aktivistů snažilo skočit jezdcům pod kola a jen se štěstím se nikdo nezranil.
Vingegaard zničil soupeře a poveze dres lídra do Madridu. Drama obstarali aktivisté
Podobný incident si organizátoři při slavnostním dojezdu závodu chtějí odpustit. Snad jim zbude dostatek policistů na hlídání pódia pro vítěze, aby si Matthew Riccitello z týmu Israel PremierTech mohl při přebírání bílého dresu pro nejlepšího mladíka užívat jen zasloužený potlesk.
Když se vrátíme ke sportovní stránce, vypadá madridský dojezd přesně tak, jak jsou cyklisté na Vueltě už několik let zvyklí. Cílovou rovinku protnou poprvé už na 55. kilometru a v té chvíli najednou na šest kilometrů dlouhý okruh, který absolvují celkem devětkrát.
Při posledním hromadném dojezdu ve 21. etapě před dvěma lety slavil vítězství majitel zeleného dresu Kaden Groves, o rok předtím senzačně obral o vítězství rovněž zeleného Madse Pedersena kolumbijský rychlík Juan Sebastián Molano.
Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?
Pedersen může v neděli na tři roky starou prohru zapomenout a opět v zeleném dresu si konečně vychutnat madridské vítězství.
Proti tomu však bude Jasper Philipsen, který by rád získal na této Vueltě čtvrtý etapový triumf. O ten první by naopak měli zájem třeba Orluis Aular, Jenthe Biermans nebo Ethan Vernon.